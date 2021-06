POCKET TIL SOMMEREN: Syv av disse bøkene er kommet i pocket, mens de tre første er ferskvare som også anbefales varmt som sommerlektyré.

Her er 10 perfekte sommerbøker!

VGs bokanmeldere og bokjournalist gir deg sine beste lesetips og pocketbøker til årets sommerferie. Tre boktips til barna til slutt!

Av Camilla Norli

Nino Haratischwili: «Det åttende livet»

Roman: Denne mursteinen er en perfekt sommerbok og skrevet av en forfatter og dramatiker som vet å dreie en underholdende historie rundt og rundt. Gjennom et fargerikt diktet persongalleri, en mangslungen familiehistorie og levende politiske skikkelser dras leseren gjennom hele det røde århundret. Det er et epos skildret fra ytterkanten av det russiske imperiet, fra Georgia, «Europas balkong». Her er kitsch, enkle grep og atskillig alvor. Kaotisk, brutal og velskrevet. Anbefalt av: Guri Hjeltnes

Sam Lloyd: «Minneskogen»

Krim: En av de beste krimbøkene jeg har lest denne våren, er denne psykologiske thrilleren om sjakkgeniet Elissa, som blir kidnappet, og gutten hun blir kjent med under fangenskapet. Svært gode karakterer, en historie med mange lag som overrasker selv erfarne krimlesere, og så spennende at man risikerer solbrenthet om man sitter i solen og bare må lese en side til. Den ble ikke anmeldt da den kom tidligere i vår, men får herved terningkast 6! Anbefalt av: Elin Brend Bjørhei

Lydia Sandgren: «Samlede Verker»

Roman: Göteborg er et yndet feriemål for nordmenn i sommerferien, i år også for fullvaksinerte. Men Sveriges nest største by kan også nytes på trygg avstand i Lydia Sandgrens brakdebut. Den 700 sider lange romanen vant Augustprisen i fjor, og ble en bestselger og snakkis hos «søta bror». Boken handler om to kompiser og kvinnen i deres liv, og er en kjærlighetserklæring til kunsten og litteraturen. Anbefalt av: Gabriel Moro.

Sven Petter Næss: «Skjebnesteinen»

Krim: Reis til Edinburgh med årets Rivertonprisvinner! «Skjebnesteinen» ble altså kåret til fjorårets beste norske krim og er en sidevender med trekk som minner om tidlig Nesbø. En intelligent og velskrevet politikrim med troverdige karakterer som Kripos-etterforsker Harinder Singh i rollene. Liker du den, kan du lese den tredje boken i serien, «Skyldig», allerede i juli. Er nå ute i pocket! Anbefalt av: Elin Brend Bjørhei

Karl Ove Knausgård: «Morgenstjernen»

Roman: Fascinerende og forbløffende, imponerende og ambisiøs, strålende og storslått: Superlativene kritikerne tok i bruk om Knausgårds comeback som romanforfatter er mange. «Morgenstjernen» er rett og slett en fantastisk bok, som fikk femmere og seksere overalt. Selv har jeg lest den hele tre ganger, så du kan tro jeg gleder meg til oppfølgeren kommer til høsten. Boken kom i fjor høst, men er nå ute i pocket! Anbefalt av: Trine Saugestad Hatlen.

Elena Ferrante: «Dei vaksnes løgnaktige liv»

Roman: Forventningene til Elena Ferrantes første store roman etter Napoli-suksessen var skyhøye – og hun leverer igjen til terningkast 6, faktisk hennes åttende sekser i VG! Det dirrer en nerve fra første side i romanen om tenåringsjenta Giovanna som en dag overhører en replikk fra faren om at hun begynner å bli like stygg som hans søster. Giovanna blir besatt av å bli kjent med tanten, og leseren blir like besatt av fortellingen - der det blant annet handler om overgangen fra barn til voksen. Nå ute i pocket! Anbefalt av: Camilla Norli

Anders Fidjestøl: «Mine kamper. Biografien om Drillo»

Biografi: EM-fotballen skal rulle på TV-skjermene frem til midten av juli, og hva passer vel bedre enn å lese historien om «Drillo» mellom slagene. Mannen som på 1990-tallet klarte det ingen har gjort siden: Å få Norge til ikke bare ett, men to VM-sluttspill. Og løftet Norge til nummer to på FIFA-rankingen! Den mildt sagt sære marxist-leninisten fra Østfold ble noe så usannsynlig som en norsk folkehelt. Det er en meget god historie. Ute i pocket! Anbefalt av: Sindre Hovdenakk

Lars Saabye Christensen: «Min kinesiske farmor»

Sakprosa-perle: Den ble lansert som en sakprosabok ved utgivelsen i fjor høst, men denne fortellingen om forfatterens farmor har akkurat de samme skjønnlitterære kvalitetene som vi kjenner fra Saabye Christensens øvrige forfatterskap. Et nydelig kvinneportrett, en historie om tilhørighet og en nøkkel til forfatterens litterære univers. Kort sagt en liten perle av en bok. Og en sommerlig aperitiff mens vi venter på bind fire av storverket «Byens spor» som kommer i august. Finnes i pocket! Anbefalt av Sindre Hovdenakk.

Kristin Hannah: «For alle vinder»

Roman: En av vårens store historiske romaner i USA er denne boken med handling fra 1920 og 1930-tallets Texas og California. Boken er blitt en hit blant leserne og gikk rett inn på førsteplass på The New York Times´ bestselgerliste. Den er akkurat kommet på norsk – rett i pocketutgave og perfekt underholdning til ferien. Med depresjonen som bakteppe, må Elsa Martinelli slåss for sin og familiens overlevelse. Temaene i boken gjør den aktuell også i vår tid. Anbefalt av: Elin Brend Bjørhei

Erika Fatland: «Høyt»

Reiseskildring: Det blir Norgesferie på de alle fleste av oss i år og. Samtidig begynner man så smått å kunne øyne muligheten for nye eventyr, der ute i verden, i en ikke alt for fjern fremtid. Og hvorfor drømme lavt når man kan drømme høyt? La Erika Fatlands fantastiske reiseskildring fra toppene av Himalaya inspirere til ekspedisjoner i tynn luft, mens du selv plasker rundt i sjøen, cirka 0 moh. Ble nominert til Brageprisen og kalt et mesterverk da den kom i fjor høst. Ute i pocket nå! Anbefalt av: Oda Faremo Lindholm

Og tre sommertips for barna!

Kine Jeanette Solberg: «Ikke lov å le»

Fra 8 år og oppover: Kaja og moren flytter til bygda etter noen «episoder», og Kaja kjenner på presset: Nå må hun få seg venner. Hver side inneholder minst én morsom one-liner om livet, ensomheten eller det kompliserte sosiale spillet. Lagt i munnen på en skråsikker, sårbar og annerledes tiåring til å bli glad i.

Malin Falch: «Nordlys bok 4. Trollriket»

Fra 8 år og oppover: Norske folkeeventyr i magisk tapning. Årets bok i den populære «Nordlys»-tegneserien innfrir: historien er altoppslukende og tegningene magisk vakre. Våre helter går frivillig inn i berget, og alle de forskjellige trollene de møter der overgår all fantasi.

Erlend Loe/ ill. Kim Hiorthøi: «Hvem rumpet brunosten?»

Barn fra 6 år og oppover: Billedboken er en tøysete parodi på et mord-på-toget-mysterium, og det er ikke lett å finne den skyldige når alle passasjerene ser ut som banditter. Den uvørne stilen og fandenivoldske stemningen smitter over på leseren, og det kjennes befriende. Alle barnebøkene er anbefalt av: Kristine Isaksen

