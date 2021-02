I HARDT VÆR: Marte Michelets bok om jødedeportasjonene under 2. verdenskrig har vært omstridt helt siden den kom ut i 2018. Foto: Terje Bringedal

Krever Marte Michelets bok trukket tilbake

Flere etterkommere av norske motstandsmenn går nok en gang ut og krever Marte Michelets bok «Hva visste hjemmefronten?» trukket tilbake fra både bokhandler og biblioteker.

Samtidig forlanges det at feil i boken rettes.

VG har fått tilgang til et utkast til et debattinnlegg som avsluttes med ordene «hele boken er en skandale». Innlegget er en reaksjon på Bergens Tidendes intervju med Marte Michelet sist uke, der hun beklaget flere punkter i sin egen bok som omhandler jødedeportasjonen fra Norge under 2. verdenskrig.

Innlegget skal etter planen offentliggjøres denne uka. Foreløpig tittel på innlegget: «Er Michelets beklagelse en beklagelse?»

Anders Ulstein, sønn av krigshelten og ikke minst krigshistorikeren Ragnar Ulstein, bekrefter at han er en av dem som har underskrevet innlegget.

– Etter å ha lest intervjuet med Michelet, er vi usikre på om dette er en beklagelse i det hele tatt. Dette inntrykket styrkes etter Dagsrevyen søndag der hun sier at det kan komme flere beklagelser, men legger til at det er «utelukket» at boken trekkes. Hun vil altså innrømme grove feil, men utelukker at boken trekkes og rettes, sier Ulstein til VG.

Anders Ulstein er spesielt kritisk til om Marte Michelets beklagelse i Bergens Tidende (BT) egentlig er en beklagelse. I intervjuet med BT beklaget Marte Michelet blant annet fremstillingen av Carl Fredriksens Transport sin innsats for å redde norske jøder over grensen til Sverige som drevet av profitt.

To personer blir navngitt i dette kapittelet; Reidar Larsen og Alf T. Pettersen.

– Michelet beklager til barna av Alf T. Pettersen at deres far feilaktig beskrives som profittjeger, men boken skal altså fortsatt stå i norske biblioteker og selges over disk? undrer Ulstein.

I en epost til VG skriver Marte Michelet dette på spørsmålet om beklagelsen virkelig var en beklagelse:

«Jeg synes det er synd at de ikke tror på det som fra min side er en helt oppriktig beklagelse av feilvurderinger jeg har gjort når det gjelder Pettersen og Larsen. Min bok er del av en høyst nødvendig nyansering av etterkrigshistorien, og det er ikke noe nytt at Hjemmefrontens talspersoner og deres etterkommere har innvendinger mot slike nyanseringer», skriver Michelet, og legger til;

«Jeg tror de fleste i dag ser at vi må tåle å diskutere det åpenbare, at vi ikke gjorde nok for å beskytte jødene under krigen».

Anders Ulsteins far, Ragnar Ulstein, får selv hard kritikk i Marte Michelets bok, fremfor alt der hun mener at Ulstein ikke graver dypt nok i spørsmålet om Gunnar «Kjakan» Sønstebys oppsiktsvekkende uttalelser i et intervju med Ulstein i 1970, der Kjakan etter sigende skal ha visst om jødedeportasjonene tre måneder før de fant sted.

Om behandlingen av Ulstein skrev VG-anmelder Guri Hjeltnes i sin anmeldelse av «Hva visste hjemmefronten?» dette i 2018:

«Den som får hardest behandling, er den eneste som lever. Det er legitim kritikk, men det framstår paradoksalt og uverdig i måten det gjøres på».

Sent i 2018 reagerte Ulstein både på boken og forlaget Gyldendal i en epost til VG og kalte kommunikasjonen dem imellom for «et alvorlig tillitsbrudd».

Ragnar Ulstein døde i 2019, 99 år gammel.

KRIGSHELT: Ragnar Ulstein - her avbildet kun tre måneder før han gikk bort, 99 år gammel - var løytnant i Kompani Linge under 2. verdenskrig og en av Norges mest anerkjente krigshistorikere inn i moderne tid. Foto: Andrea Gjestvang

– Det var et hardt slag for ham da boka kom. Når du har vært opptatt av jødenes skjebne hele livet, er det tøft å lese at du som historiker har vært med på å «sminke» historien, sier Anders Ulstein i dag.

Innleggutkastet fra etterkommerne av norske motstandsfolk avsluttes med et krav om at boken trekkes fra bokhandlere og biblioteker. Til dette kravet svarer forlagssjef for sakprosa i Gyldendal, Reidar Mide Solberg, dette på epost:

– Det er verdt å minne om at vi står midt i en omfattende og kompleks debatt om vår forståelse av det norske holocaust, der Marte Michelets bok er ett av flere viktige bidrag. Dokumentasjonen og funnene i «Hva visste hjemmefronten?» er så omfattende at vi mener den fortjener en plass i offentligheten, selv om det er feil i boka, sier Mide Solberg, og legger til at Gyldendal som forlag tar kritikken på alvor ved å foreta en grundig gjennomgang.

– Vi skal rette opp feil og gjøre nødvendige justeringer og beklagelser, skriver Solberg.

– I samråd med Marte Michelet jobber vi nå med en grundig gjennomgang av alle kritiske påstander om «Hva visste hjemmefronten?» Faktiske feil skal rettes – der har vi vært tydelige hele veien. Vi stiller oss også bak beklagelsene Marte Michelet ga i helgen, skriver han.

Gyldendal-toppen sier at de har vært i dialog med etterkommerne en god stund allerede.

– Vi tok initiativ til et møte med etterkommerne, og hadde i januar et møte med flere av dem og advokatfirmaet deres. Siden mottok vi som avtalt en del innspill fra dem, der de ba om en foreløpig respons innen 22.februar. Vi forholder oss til dette og ønsker fortsatt dialog om rettelser av faktiske feil.

For ordens skyld; Marte Michelet uttalte søndag kveld til Dagsrevyen at det var utelukket å trekke tilbake «Hva visse hjemmefronten?».