«Solsidan»-Mia mener publikum fortjener å få vite

Svenske Mia Skäringer (44) bretter ut «alle de sørgelige tingene» i ny bok.

Biografien «Maria – En kvinnelig komikers dagbok» er en naturlig fortsettelse av suksessen med forestillingen «No more fucks to give», som i fjor ble kjøpt opp av Netflix.

Mia Skäringer til VG: – Jeg måtte tørre

Også i sceneshowet utleverte «Solsidan»-stjernen seg selv, men alt hadde humor i bunnen.

«Denne gangen tilbys ingen smutthull. Ingen forløsende latter», skriver Aftonbladet om boken.

Selv sier Skäringer til avisen at om hun ikke hadde skrevet den nå, så hadde hun endt opp med å bli «litt forstoppet».

– Jeg ville følt at jeg ikke var helt åpen og ærlig overfor publikum, sier 44-åringen.

Skuespilleren bestemte at hun ville snakke ut, fullt og helt, om hvorfor hun satte opp forestillingen, der hun var eneste person på scenen. Om «alle de sørgelige tingene» hun mener ligger til grunn for det meste.

– Jeg synes publikum fortjener å få et mer nyansert og helere bilde av alt, sier Skäringer som nå virkelig går i dybden om barndom, et anstrengt forhold til mor, overgrep, spiseforstyrrelser, selvskading, depresjoner, behov for bekreftelser og det hun ifølge Aftonbladet beskriver som en «fullstendig ødelagt seksualitet».

Skäringer, også kjent fra «Mia og Klara», «Ängelby» og «Ack Värmland», sier at det er vanskelig å innrømme egen smerte, særlig i en tid der det er så mye snakk om offermentalitet.

– For jeg føler meg ikke som et offer i dag. Tvert imot kjenner jeg meg sterkere og mye helere enn på lenge, sier hun.

Skäringer innleder boken med å skrive at hun ble utsatt for seksuelt overgrep av en tenåringsgutt da hun var seks år.

– Jeg tror at det som skjedde da, sådde det første frøet av kroppsforakt i meg. Før det var jeg ganske ren. Men kombinasjonen av at han gjorde det han gjorde, og etterpå sa at jeg var for stygg, det forvrengte alt. Det ble en dobbel fornedring, sier trebarnsmoren.

Hun endte opp med det hun beskriver som «et salig rot av rett og galt», en tilværelse hun tror mange andre kjenner seg igjen i.

«No more fucks to give» ble en katalysator for Skäringer, en måte å jobbe seg gjennom mørket frem til lyset hun hele tiden skimtet et sted der fremme.

Responsen fra publikum er noe av det vakreste hun har opplevd noensinne. Og på grunn av den satte hun seg ned og skrev boken.

For seks år siden giftet Skäringer seg med Gabriel Lázár (37). Hun presiserer at hun ikke synes «alle menn er dumme», som noen spør henne om.

– Jeg har to sønner selv og har aldri syntes det, sier komikeren.

Skäringer har også tidligere vært nådeløst ærlig om egen oppvekst, utfordringer gjennom livet og skilsmisse. På spørsmål fra VG i fjor om hvordan hun klarer å lage komedie av så alvorlige temaer, svarte hun:

– Det er alltid min måte å gjøre humor på, nemlig å ta utgangspunkt i alvor. Helt siden jeg dro til Stockholm som 13-åring og så på Jonas Gardell, har jeg drømt om å gjøre dette, så for meg er ikke det så vanskelig.

