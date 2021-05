VERDENSLANSERING: I dag kommer Lucinda Rileys syvende bok i serien «De syv søstre» ut over store deler av verden. Førsteopplaget i Norge er rekordhøyt med 81.000 bøker. Foto: Kit Riley

Hjertevarmt fra Lucinda Riley! Bokanmeldelse: «Den savnede søsteren»

Hun vet å svinge seg på tastaturet, Lucinda Riley. I jakten på den siste av syv søstre i bok syv fartes det verden over med detaljrikdom, blomstrende skildringer og familiehemmeligheter i fleng.

Av Guri Hjeltnes

Man må spenne seg fast i serien «De syv søstre», for her er det fart mellom århundrene.

Riley unnslår seg ikke for noe virkemiddel i jakten på den siste og savnede søsteren i den merkelige familien D’Apliése i den syvende boken i serien «de syv søstre».

Riley tar bokstavelig talt snarveier, det er seks søstre som kan rykke ut i ulike verdensdeler for å forfølge et spor etter den syvende, savnede søsteren. De hopper på et fly eller tar en lav sportsbil og vipps er de klare for innsats. I blant må man bare lukke øynene over lettbente løsninger.

Men fansen vil verdsette trivselsfaktoren og tempoet til bestselgerdronningen som solgte aller mest bøker i Norge i hele fjor.

FAKTA: «Den savnede søsteren» Syvende bind i serien «De syv søstre»

Forfatter: Lucinda Riley Sjanger: Roman Forlag: Cappelen Damm Oversatt av: Benedicta Windt-Val Sider: 768 Pris: 449 kr. Vis mer

Det beste i dette mylderet av små og store fortellinger i «Den savnede søsteren», er Rileys dypdykk i Irland, hennes eget fødeland. I Rileys hjemlige region West Cork borrer hun i den irske uavhengighetskrigen.

Og som vanlig har Riley gjort grundig research. Hun skildrer folkeliv, gårdsliv, store barneflokker, romanser og forbudt kjærlighet så det suser over sidene. Dypt og samfunnskritisk er det ikke, men det er hjertevarmt skildret.

Og hvor i all verden finnes den savnede søsteren i alle forviklinger som strekkes mellom nåtiden og en dagbok som forteller om irsk kamp i 1920-årene? For å finne ut det, sveiper Riley blant annet innom New Zealand, den lille Norfolkøya, Australia, London, Toronto, Provence, Nice, Dublin.

SUPERSUKSESS: Lucinda Riley (55) solgte aller mest bøker i Norge i fjor - og det er mange som har ventet på den syvende boken i romanserien «De syv søstre». Foto: Kit Riley

I seks bøker utgitt mellom 2015 og 2020 har leserne fått rullet opp de forunderlige livshistoriene til seks adopterte døtre som har lett etter sine røtter og biologiske opphav. De vokste opp i romslige økonomiske kår på slottet Atlantis i Genéve, adoptert av en eksentrisk forretningsmann, Pa Salt.

Han er død, og de seks søstrene står i denne nye romanen foran en familiesamling og minnesamvær på familiens superyacht for å minnes Pa Salt, et sted i Egeerhavet. Kan de klare å finne den siste og savnede søsteren og få henne med?

Romanserien «De syv søstre» tar utgangspunkt i mytologien i De syv søstre i Pleiadene, en klynge stjerner i stjernebildet Orion.

Riley har virkelig rigget en masterplan: En roman for hver søster, et vinnerformular. Og hun dundrer videre i syvende bok, men den kunne vært 200 sider kortere.

Det tok litt tid å komme inn i storyen denne gangen. De seks søstrene har alle en forhistorie, og mange navn svirrer omkring alle seks, det er lett å miste oversikten.

Denne gang er sporene få – en vingård i Gibbston Valley på New Zealand og en tegning av en vakker smaragdring med syv små spisser rundt en diamant. Ringen bæres av Merry fra vingården på New Zealand, som er på reise i Europa etter mannens død. Men underveis bombarderes hun av unge kvinner som leter etter en adoptert søster.

Merry blir redd og flykter, men søstrene gir ikke opp, og forbindelser og hemmeligheter fra fortiden nøstes opp. Garanti – hjerte og smerte, skjønnhet og skumle skikkelser som truer i det fjerne, og nye gåter.

Dermed er det ved bokens slutt fortsatt løse tråder. Veven med De syv søstre er ikke ferdig fra Lucinda Rileys hånd. For sannelig slapp Riley en «verdensnyhet» forleden, det kommer enda en bok i serien til neste år!

Frampekene i årets bok tyder på at den åttende boken vil bli like omfangsrik. Få behersker denne sjangeren som Riley.

Anmeldt av: Guri Hjeltnes