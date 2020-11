TI NOMINERTE: Dette er årets beste norske bøker, mener bokhandlerne.

Norske bokhandlere: Dette er årets beste bøker 2020

Norske bokhandlere har nominert det de mener er årets ti beste bøker til Bokhandlerprisen 2020. Sjekk lista her!

Årets norske bokhandleransatte har stemt frem sine 10 bokfavoritter fra året som har gått.

Se hele listen over de 10 nominerte lenger ned i saken!

– Bokhandlerne leser mange bøker gjennom året, og det er alltid stas å få presentere ti av årets bokfavoritter. Nominasjonslista til årets bokhandlerpris rommer nye stemmer, etablerte stemmer, fakta og fantasi – for alle aldre, sier Trine Stensen, direktør i Bokhandlerforeningen, i en pressemelding.

I fjor var det Lisa Aisato som vant prisen for denne boken. Av de 10 nominerte til årets Bokhandlerpris er det to bøker som har fått terningkast 6 i VG: Tore Renbergs «Tollak til Ingeborg» og Zeshan Shakars «Gul bok».

Høstens store debutantsnakkis, Gulraiz Sharif, kan nå juble over at han er nominert med sin ungdomsbok «Hør her’a» både til Brageprisen og Bokhandlerprisen.

DOBBELTNOMINERT: Gulraiz Sharif debuterte som forfatter med ungdomsromanen «Hør her’a» i høst - og er nå nominert både til Brageprisen og Bokhandlerprisen. Foto: Gabriel Aas Skålevik

– Høsten 2020 har mildt sagt vært veldig vill og veldig surrealistisk! Jeg hadde ikke turt å drømme om dette engang, langt ifra drømt om det til og med. Begge nominasjonene gjør meg utrolig takknemlig og utrolig ydmyk. Jeg er veldig glad for at Mahmoud klarte å vinne så mange boklesende hjerter, sier Gulraiz Sharif til VG - og viser til hovedpersonen i boken «Hør her’a».

Sjekk VGs anmeldelse her: Veldig, veldig fin bok.

VGs bokanmelder Sindre Hovdenakk synes ikke det var noen store overraskelser på denne listen, men savner personlig Beate Grimsrud blant de nominerte.

– Den avdøde forfatterens roman «Jeg foreslår at vi våkner» har for meg vært et av årets absolutte høydepunkt. En annen ting er at Jon Fosse, en av de ytterst få norske forfattere som kan sies å holde verdensformat, glimrer med sitt fravær, sier Hovdenakk som trekker frem Erika Fatland som i forrige uke ble vraket av Kulturrådet, men nominert til Brageprisen - og nå også Bokhandlerprisen.

les også Vraket av Kulturrådet, nominert til Norges største litteraturpris

– Det er selvfølgelig morsomt for Erika Fatland at hun nå er nominert til både Brage- og Bokhandlerprisen, etter at hun ble veiet og funnet for lett av Kulturrådet. Det er for øvrig interessant at sakprosaen er så tynt representert, for eksempel kunne Tore Rems første bind i biografien om kong Olav fint ha forsvart en plass på denne listen. Ikke er det noe krim med heller, merkelig nok, sier Hovdenakk som har en klar personlig favoritt på lista.

– Ut fra det jeg selv har lest så er nok Karl Ove Knausgård en favoritt, sier Hovdenakk.

Her er de nominerte til Bokhandlerprisen 2020:

Tore Renberg: «Tollak til Ingeborg» (Cappelen Damm)

Les VGs terningkast 6-anmeldelse her: Herre jemeni, Tore!

Zeshan Shakar: «Gul bok» (Gyldendal)

Les VGs terningkast 6-anmeldelse her: Les den i ett sug!

Erika Fatland: «Høyt: En reise i Himalaya» (Kagge)

Les VGs anmeldelse her: Hun fornyer reisesjangeren!

Helga Flatland: «Et liv forbi» (Aschehoug)

Les VGs anmeldelse her: Sterkt om døende mor!

Karl Ove Knausgård: «Morgenstjernen» (Oktober)

Les VGs anmeldelse her: Storslått dommedag!

Maja Lunde og Lisa Aisato: «Solvokteren» (Kagge)

Les VGs anmeldelse her: Lett å elske!

Lars Mytting: «Hekneveven» (Gyldendal)

Les VGs anmeldelse her: Fortellerkust fra øverste hylle!

Gulraiz Sharif: «Hør her'a!» (Cappelen Damm)

Les VGs anmeldelse her: Veldig, veldig fin bok

Siri Pettersen: «Jernulven» (Gyldendal)

Les VGs anmeldelse her: Mesterlig fra Norges fantasydronning!

Olaug Nilssen: «Yt etter evne, få etter behov» (Samlaget)

Les VGs anmeldelse her! Når familien smadres.

Psst! Årets Bokhandlerpris deles ut 17. november på Litteraturhuset i Oslo.

Publisert: 02.11.20 kl. 10:00 Oppdatert: 02.11.20 kl. 11:52

