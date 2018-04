NY STORDALEN-SJEF: Sarah Natasha Melbye (42) sier opp jobben i Juritzen forlag og blir forlagssjef i Stordalen-forlagene Pilar og Capitana. Foto: Frode Hansen

Sarah Natasha Melbye headhuntet av Petter Stordalen

Publisert: 06.04.18 13:09 Oppdatert: 06.04.18 13:28

BOK 2018-04-06T11:09:08Z

Petter Stordalen og co. henter inn Juritzen-forlagssjef og tidligere TV-kjendis Sarah Natasha Melbye (42) som ny forlagssjef i forlagene Pilar og Capitana.

Den tidligere TV 2-profilen gikk inn i forlagsbransjen i 2015 da hun ble ansatt som PR-sjef i Juritzen-forlagene. Bare et knapt år etter rykket hun opp som forlagssjef.

Nå bytter hun jobb etter at Petter Stordalen, Jonas Forsang og Jørn Lier Horst en stund har jaktet på en person til å lede forlagene Pilar og Capitana.

Bakgrunn: Petter Stordalen kupper norsk bokbransje sammen med Jørn Lier Horst

Fakta Stordalen-forlagene Riktig versjon: PILAR FORLAG

Sakprosa Forlagssjef: Sarah Natasha Melbye

Forlegger: Jonas Forsang Eies av:

Petter Stordalen 33,3 %

Magnus Rønningen 33 %

Jonas Forsang 33 % CAPITANA FORLAG Skjønnlitteratur Forlagssjef: Sarah Natasha Melbye

Forleggere: Jonas Forsang og Jørn Lier Horst

Sjefredaktør: Anne Fløtaker Eies av:

Pilar Forlag 75 %

Jørn Lier Horst 25% GLORIA FORLAG Almennforlag

Forlagssjef/forlegger: Anne Gaathaug

Sjefredaktør: Kristin Brandtsegg Johansen Eies av:

Pilar Forlag 40%

Anne Gaathaug 20

Marit Johansen Storm 20 %

Kristin B. Johansen 20 %

– Sarah var førstevalget

– Alle forlagene våre er i sterk vekst, og vi har vært på jakt etter noen med den rette erfaringen til å lede dem slik at vi får fristilt mer tid til å følge opp forfatterne og prosjektene. Vi hadde flere navn på blokka, men legger ikke legge skjul på at Sarah var førstevalget, sier forlegger Jonas Forsang i Pilar og Capitana.

Forlegger Jonas Forsang mener Melbye har klart å bli en «veteran i bransjen» på rekordtid med jobben hun har gjort i Juritzen forlag de siste årene, mens Petter Stordalen mener Melbye er intet mindre enn unik.

– Hun er en gründer av natur, og hun er den unike blandingen av bokelsker, nytenker og kulturbærer som forlagene våre trenger i årene framover, sier Stordalen i en kort kommentar til VG etter at nyheten ble kjent.

Sarah Natasha Melbye sier til VG at hun går til Stordalen-forlagene fordi hun mener det er den mest attraktive jobben hun kan tenke seg i bokverdenen akkurat nå.

– Det er ett eller annet med engasjementet og energien rundt Pilar og Capitana som gjør det til den mest attraktive arbeidsplassen i bokbransjen om dagen. Skjønner godt at Jørn (Lier Horst), Tom (Egeland) og Tom (Kristeinsen) og alle andre har lyst til å jobbe med denne gjengen. Og jeg er så heldig at jeg faktisk skal gjøre det, sier Melbye som sa opp jobben i Juritzen fredag formiddag.

– Det var selvfølgelig spesielt. Det er jo en gjeng jeg har hatt tre veldig fine år med, og det er aldri gøy å komme med en sånn beskjed. Men jeg ser ikke på det som «et ha det», men mer «et på gjensyn», for vi fortsetter jo i samme bransje, sier Melbye.

Arve Juritzen: - Trist

Arve Juritzen sier i en pressemelding at det var en trist beskjed å få:

– Sarah er både en god venn og en god kollega, så det er trist at hun slutter, men når det først skulle skje, er timingen ikke upassende, sier Arve Juritzen som er eneeier av Juritzen-forlagene og kommer nå selv til å overta rollen som forlagssjef:

– Vi er i gang med å omorganisere våre tre selskaper juritzen forlag, juritzen Jr. og

selvpubliseringsforlaget Kolofon. Målet er å samlokalisere med felles administrativ ledelse. Vi kommer derfor ikke til å ansette ny daglig leder etter Melbye, sier Juritzen.

– Kunne ikke si nei

Noe av grunnen til at Sarah Natasha Melbye bytter jobb, er at hun mener Pilar og Capitana er annerledes.

– Pilar Forlag og Capitana Forlag skiller seg så tydelig fra andre forlag. Jeg tror alle drømmer om å kunne gå i dybden på bøkene og forfatterne de jobber med, men hos disse forlagene er det rendyrket som en forretningsmodell. Vi skal gi ut bøker vi vil gå i krigen for, og så skal vi gå i krigen for de, sier Melbye - som ikke klarte å si nei da tilbudet kom:

– Nei, tanken om å få lede forlag hvor tettere oppfølging både redaksjonelt og på markedssiden er selve kjernen i driften, var rett og slett et tilbud jeg ikke kunne si nei til.

– Jakter ikke bare profiler

Til kritikken som er kommet fra blant andre Aschehoug forlag , som mistet både Tom Egeland og Tom Kristensen til Capitana, sier hun at det ikke er slik at forlagene bare jakter profiler.

– Det handler om mer enn å lage en bra bok, det handler om å bygge forfattere. Og nå gjør de det for eksempel med debutant og psykolog Hedvig Montgomery og hennes bok «Foreldremagi». Her ser vi starten på et bokeventyr jeg gleder meg til å være med på.

– På mange måter kan vi vel si at Stordalen nå har hentet inn en ny profil - med deg?

– Hehe, jeg føler meg ganske trygg på at dette jobbtilbudet baserte seg på jobben jeg har gjort i forlagsbransjen, og ikke jobben jeg tidligere gjorde i TV og radio, ler Melbye.

Forlegger og forfatter Jørn Lier Horst i Capitana ønsker Sarah Natasha Melbye velkommen ombord.

– Jeg har hatt mye å gjøre med Sarah i en rekke litterære sammenhenger de siste årene, og er stolt over at hun vil mønstre på som kaptein for Capitana Forlag, sier Horst til VG.

Sarah Natasha Melbye starter som forlagssjef i Capitana Forlag og Pilar Forlag allerede om en uke - fredag 13.april.

