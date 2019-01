SAMTALEBOK: Leseren kommer i den nye boken «Lyset i støvsøylen» tett på kunstneren Håkon Bleken som fyller 90 år i dag. Bildet er tatt i 2014 under et intervju med VG. Foto: Øyvind Nordahl Næss

90 år i dag! Bokanmeldelse: Tom Egil Hverven: «Lyset i støvsøylen. En samtale med Håkon Bleken»

Håkon Bleken viser seg som et engasjert og temperamentsfullt menneske i denne gode samtaleboken - som ble lansert på Blekens 90-årsdag i dag.

Det er ikke mange kunstnere som kan sies å stå på toppen av sin karriere som 90-åring. Men ifølge kritikerne har Håkon Bleken kanskje aldri vært bedre enn akkurat nå.

Forfatter: Tom Egil Hverven Tittel: «Lyset i støvsøylen. En samtale med Håkon Bleken» Forlag: Gyldendal

Den store retrospektive utstillingen på Henie Onstad Kunstsenter synes å bekrefte dette bildet, og kunstneren har enda mer på lager: Malingen har knapt tørket på de store nidportrettene han har laget av Trondheims mektige ordfører Rita Ottervik, som en kommentar til det Bleken oppfatter som egenmektighet og maktmisbruk blant politikerne i hjembyen.

For å si det med kunstnerens egne ord: «Det er en plikt å krenke.»

Slik er det refseren og den samfunnsengasjerte mannen Håkon Bleken som får aller mest oppmerksomhet nå ved 90-årsdagen. Men selv vil han heller kalles et fortvilt menneske, enn et politisk menneske.

Temperamentet avspeiler likevel noe grunnleggende viktig ved kunstneren Bleken: En direkthet i form og uttrykk som umiddelbart griper tak i oss, og som vekker engasjement og oppmerksomhet.

Tom Egil Hverven er mest kjent som litteraturkritiker i Klassekampen. Men i denne boken viser han et bredere repertoar. Gjennom flere år har han intervjuet Bleken ikke bare om hans eget arbeid, men om en lang rekke temaer sortert i kapitler som «Familie», «Religion», «Kvinner» og så videre.

Med Hverven som forfatter er det kanskje ikke overraskende at det lengste kapitlet heter «Litteratur». Teamet forsvarer imidlertid plassen. Håkon Bleken er et lesende menneske, som har et dypt og intenst forhold til forfatterskap som Thomas Mann, Franz Kafka, Søren Kierkegaard og Dag Solstad. Og hvis det litterære skal forstås som viljen til å fortelle noe, så viser denne boken at Bleken uten tvil er en litterær kunstner.

De to samtalepartnerne Hverven og Bleken holder seg for en stor del på idéplanet i denne boken. Det handler ganske lite om de håndverksmessige sidene av arbeidet som kunstner. Til gjengjeld farer de vidt omkring i samtalene, uten at det dermed fremstår som springende.

Håkon Bleken snakker åpent og ærlig om barndommen, om det problematiske forholdet til foreldre og søsken, om hjernerystelsen som førte ham til innleggelse på psykiatrisk institusjon, om tvangsnevroser, om motgang – og om medgang. Han fremstår som et egensindig men også fleksibelt og imøtekommende intervjuobjekt, som likevel setter tydelige grenser når samtalen nærmer seg de mest intime sidene av livet.

Bleken er også en forfengelig og lettfornærmet kunstner, som igjen og igjen kommer tilbake til hvordan læreren Jean Heiberg «ødela» ham som kunstner. Det er vel de færreste som i dag vil mene at Håkon Bleken er en «ødelagt» kunstner. Nå blir det spennende å se om den fine utviklingen fortsetter frem til 100-årsdagen.

Anmeldt av : Sindre Hovdenakk