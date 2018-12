GIKK BORT: Forfatteren Klaus Hagerup tapte kampen mot kreftsykdommen. Foto: Frode Hansen

Klaus Hagerup er død

BOK 2018-12-20T15:16:05Z

Den norske forfatteren Klaus Hagerup er død, 72 år gammel.

Publisert: 20.12.18 16:16 Oppdatert: 20.12.18 17:42

Det er Hagerups forlag Aschehoug som melder dette til NTB. Hagerup har vært alvorlig kreftsyk i lengre tid. Han etterlater seg kona Bibbi Børresen og døtrene Hilde og Hanne.

– Norge har mistet en av sine aller mest folkekjære forfattere. Bøkene for barn og ungdom er like mye lest av voksne mennesker som av unge, noe som i stor grad skyldes Hagerups egenartede blanding av sprudlende fabulering og dypt alvor, sier Mads Nygaard, forlegger i Aschehoug. til NTB.

Kulturminister Trine Skei Grande synes det var trist å høre at Klaus Hagerup er død.

- Et kjempetrist budskap. Jeg hadde nylig gleden av å dele ut æresprisen til Klaus Hagerup under utdelingen av Brageprisen. Da var han for syk til å være til stede. Og det var hans døtre som mottok prisen, sier kulturministeren til VG.

– Klaus Hagerup har vært en forfatter som har preget en hel generasjon. Han har skrevet tekster som har gledet både barn, unge og voksne med alvor og humor. Han var en veldig bred kunstner, jeg husker kanskje best kombinasjonen av den ypperlige humoren og det store alvoret hans, fortsetter Trine Skei Grande.

Klaus Hagerup var sønn av den berømte lyrikeren Inger Hagerup og ble som resten av familien flasket opp med litteratur. I 1988 skrev han den åpenhjertige biografien om moren, «Alt er så nær meg».

Hagerup debuterte med en diktsamling, «Slik tenker jeg på dere» i 1969, men skrev også skuespill og hørespill. Det er likevel som barne- og ungdomsbokforfatter de fleste har fått kontakt med ham, ikke minst gjennom bøkene om Markus Simonsen.

Klaus Hagerup snakket om sykdommen i et større intervju med Fredriksstad Blad i november i år.

I intervjuet, som VG også omtalte , fortalte den folkekjære forfatteren at han fikk påvist tarmkreft for et drøyt år siden, og at den siden spredte seg til flere organer.

– Fordelen med kreft, eller en annen alvorlig sykdom, er at tankene blir klarere. Livet blir tydeligere, sa forfatteren til en podkast som Fredriksstad Blad produserte.

Han lå da på Sykehuset Østfold på Kalnes like utenfor Sarpsborg etter å ha falt på gulvet og pådratt seg brist i ryggen. Uhellet skjedde samme dag som han skulle reise til Oslo for å motta Brages hederspris.

– Det merkelige er at nå som jeg virkelig har grunn til å ha dødsangst, er den forsvunnet. Du innfinner deg med den. Vi er jo alle dødsdømte fra den dagen vi blir født, sa Hagerup fra sykehussenga.

Illustratør og kunstner Lisa Aisato og Klaus Hagerup ga sammen ut boken «Jenta som ville redde bøkene» i 2017.

Aisaito forteller at hun og Hagerup var i gang med et nytt bokprosjekt sammen.

– Jeg synes det er utrolig trist at han er borte, og er overrasket over hvor fort det gikk. Jeg snakket med ham for bare to uker siden, forteller Aisato til VG.

Illustratøren forteller at samarbeidet deres om den første boken var veldig fint.

- Jeg gledet meg til å samarbeide med ham igjen. Han var en venn, og vi snakket ofte sammen om små og store ting. Han var også en del av oppveksten min, for jeg var veldig glad i bøkene hans som barn, forteller hun.

– Klaus var veldig varm, klok og morsom, og var en person jeg følte jeg hadde kjent lenger enn jeg faktisk hadde. Han var veldig entusiastisk til samarbeidet vårt, forteller Lisa Aisato som peker på at boken med Hagerup handler om en jente som er redd for å bli gammel og dø.

– Da snakket Klaus en del om angsten sin for å bli eldre. Da han fikk kreft, sa han til meg: Nå slipper jeg ihvertfall å gå rundt å være redd for å få kreft.

Klaus Hagerup mottok Brages ærespris tidligere i november og jobbet i hele høst med en ny bok på tross av den alvorlige kreftsykdommen.

Klaus Hagerup har gjennom hele forfatterskapet laget mye litteratur og tekster for barn og ungdom. En av hans siste, større suksesser var manuset til julekalenderen «Snøfall» på NRK, som denne høsten også er blitt teaterstykke. Her skrev han manus sammen med døtrene Hanne og Hilde.

Hagerup har også gitt ut flere kulinariske bøker om sitt elskede Italia sammen med kona Bibbi Børresen.

Forfatter Vigdis Hjorth velger å uttrykke seg kort da hun nettopp har fått vite at forfatterkollega Klaus Hagerup er død.

- Han var en kjær og god og respektert kollega, sier Hjorth til VG.

Musiker Benedicte Adrian samarbeidet med Klaus Hagerup om både musikalen frøken Detektiv tidlig på 2000-tallet og til oppsetningen «Markus og Julie» noen år senere.

- Klaus var en herlig, varm, lun og leken fyr. Han var så kreativ på sin barnslige måte, men likevel på en måte som rører deg, sier Adrian til VG.

- Det er altfor tidlig å dø ved 72 års alder. Barna mine elsket de underfundige, morsomme tekstene hans. Vi har ledd mye i vår familie av det Klaus har skapt, legger Benedicte Adrian til.

Instruktør og dramaturg i NRK Radioteatret, Nils Nordberg (76), ble kjent med Klaus Hagerup tidlig på 80-tallet. De to har blant annet skrevet krimromanen «Siste akt» sammen, og musikalen «Den syngende Frk. Detektiv og mysteriet på Grevly».

– Jeg ble kjent med Klaus da jeg jobbet i radioteateret, der han skrev originale hørespillmanus og serier for radio, sier Nordberg til VG.

- Klaus var en fantastisk ålreit fyr på alle vis. Som forfatter, og ikke minst som menneske. Det var en glede å jobbe sammen med ham, og vi hadde det veldig moro sammen, sier Nordberg, og legger til:

- Verden blir et fattigere sted uten ham.

Klaus Hagerup var også en svært engasjert samfunnsborger og knyttet seg politisk som ung til venstresiden. I 1963 ble han valgt inn i sentralstyret til Sosialistisk Ungdomforbund (SUF) og jobbet tett sammen med ml-profiler som Tron Øgrim og Pål Steigan.