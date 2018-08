I NORGE: Lena Andersson (f. 1970) slo gjennom med et brak, også her i Norge (2014), med den kritikerroste romanen «Rettsstridig forføyning» - som vant Augustprisen i 2013. I disse dager besøker hun Norge i forbindelse med sin nye roman «Sveas sønn». Foto: Foto: Henric Lindsten

Bokanmeldelse: Lena Andersson: «Sveas sønn»

Lena Anderssons nye roman skildrer det svenske folkhemmets vekst og fall

gjennom tre generasjoner. Det har blitt en skarp og morsom bok, som berører

hjernen mer enn hjertet.

Gabriel Michael Vosgraff Moro

Publisert: 22.08.18 09:28

«En berättelse om folkhemmet», slik lyder den svenske undertittelen til romanen «Sveas sønn» av Lena Andersson. Av en eller annen grunn er denne viktige markøren blitt utelatt i den norske oversettelsen. Det var kanskje ikke sexy nok for forlaget?

Roman Forfatter: Lena Andersson

Tittel: «Sveas sønn»

Oversetter: Bodil Engen

Forlag: Gyldendal

Sider: 256

Pris: 399 kroner

Da Andersson denne uken besøkte Litteraturhuset i Oslo, skal hun ha sagt at «nå om dagen skal ikke forfattere tenke, de skal bare føle.» Andersson er, derimot, en forfatter som tenker, både som aviskommentator og i romans form, det er som om hun i romanene legger frem et forskningsprosjekt i menneskelig samhandling og samfunnsdiagnose.

Tidlig i «Sveas sønn» oppsummeres boken slik: «Dette er historien om et svensk nittenhundretallsmenneske. En mann uten sprekker, men med en stor splittelse, og på den måten helt lik samfunnet han befolket og formet.»

Mennesket det er snakk om heter Ragnar Johansson, født 1932 av Svea Johansson, født Svensson. Ragnar er inkarnasjonen av et vanlig menneske, som i motsetning til sin mor, føler en større hengivenhet overfor Staten enn Gud.

Ragnar kroppsliggjør det svenske sosialdemokratiet og folkhemmet slik det utviklet seg i etterkrigstidens Sverige og Norge. Han tror, inntil det absurde, på det moderne mennesket og statens fortreffelighet, som har frigjort oss fra alt som er gammelt og gjort oss i stand til å temme naturen og hver enkelt til fordel for kollektivets og statens visjoner: «mennesker var forbundet med hverandre og hver enkelt hadde derfor forpliktelser overfor andre.»

Eller som rektoren på skolen der han underviser beskriver ham: «Sløydlærer. Sosialdemokrat. En forfinet arbeider i tjeneste hos det allmenne, en snekker med tilleggskurs, en håndens praktiker med ingeniørhode som arbeider med tre i dette landet med flere trær enn mennesker.»

Ragnar gifter seg og får to barn med Elisabet fra Norrland, Erik og Elsa. De bor i et nyopprettet rekkehusfelt like utenfor Stockholm, kalt Paradiset, utformet i tråd med 1960-tallets idealer for byplanlegging og enhetlig bebyggelse.

Ragnar er et tenkende og på sitt vis nysgjerrig menneske, uten å være intellektuelt anlagt, en arbeidsmaur i statens tue, som forakter fintfolk og alle som tror de kan heve seg over andre og den store vanligheten.

Meningen med livet finner han i idretten og foreningslivet. Den store drømmen er at barna skal bli enere i hver sin idrettsgren, Erik på sykkel og Elsa i langrennssporet. Når datteren er i ferd med å miste motivasjonen og ikke klarer å holde idealvekten, tenker han: «Han skulle ønske at han kunne slanke seg for henne, og beklaget at verden var slik innrettet at hvert enkelt menneske måtte håndtere sulten sin selv.»

«Sveas sønn» er en roman om fremveksten av det moderne Sverige, om folkhemmets vekst, storhetstid og oppløsning, samt ulike generasjoners verdisett, ambisjoner og mål i livet.

Lena Andersson er uten tvil en skarp observatør, som med humor og treffende enkeltsetninger, har skapt en fortelling som berører hjernen mer enn hjertet. Boken sier kanskje ikke så mye nytt om Sverige eller epoken den skildrer og kunne med fordel ha vært mindre repeterende og overlatt mer til leserens delaktighet.

«Sveas sønn» er, for å sette det på spissen, en «forfinet» og mindre folkelig utgave av bestselgerromanen «En mann ved navn Ove». I sin streben etter å ikke skille seg ut og forbli et vanlig, gjennomsnittlig menneske, er Ragnar en klar firer på livets terning. Det står også i stil til boken som helhet.

Anmeldt av: Gabriel Michael Vosgraff Moro