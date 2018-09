KRIM-SNAKKIS: Vi har hørt om krimdebuten til svenske Niklas Natt Och Dag (ja, han heter det) lenge før den nå endelig er kommet på norsk. Foto: Foto: Gabriel Liljevall

Grotesk svenske. Bokanmeldelse: Niklas Natt Och Dag: «1793»

Vold, fyll, nød og urenslighet slår mot deg fra første til siste side i denne tidvis groteske krimfortellingen fra et Sverige preget av nedgangstider og maktkamp.

Forfatteren med det fantastiske navnet Niklas Natt Och Dag vant med «1793» Svenska Deckarakademins pris for beste debut i Sverige i fjor. Boken er da også langt på vei en litterær tour de force, der absolutt ingenting holdes tilbake når det gjelder skildringer av hva mennesker drevet av hat og sadisme er i stand til å gjøre mot hverandre.

Kriminalroman Forfatter: Niklas Natt Och Dag Tittel: «1793» Oversatt av Henning J. Gundersen Forlag: Cappelen Damm Sider: 381 Pris: 37 kr.

Mickel Cardell, krigsveteran med armprotese og et usunt alkoholkonsum, blir i det herrens år 1793 tilkalt av noen unger som har funnet et lik flytende i vannet i Stockholm. Eller rettere sagt – restene av en menneskekropp – der alle lemmer er kuttet av. Siden skal det vise seg at liket også mangler både øyne, tenner og tunge, og alt er omhyggelig fjernet før døden inntraff. Del for del, over ganske lang tid.

Den rettskafne, men dødssyke, juristen Cecil Winge engasjerer Cardell som sin assistent i arbeidet med å finne ut av hvem som står bak denne grufulle gjerningen. Slik rulles det opp en intrige som involverer såkalt veldedige selskap som i virkeligheten bedriver lyssky virksomhet, depraverte adelsmenn, vanskjøtsel langt opp blant byens politiledelse og et samfunn som er generelt preget av mellommenneskelig råskap og fysisk usselhet.

Handlingen er som bokens tittel antyder lagt til Sverige bare kort tid etter at Kong Gustav 3. ble drept under det såkalte Maskeradedrapet i Stockholmsoperaen i 1792. En historie som er kjent fra Giuseppe Verdis opera «Maskeballet».

Landet er på konkursens rand etter den mislykkede krigen mot Russland, og i kombinasjon med politisk maktkamp og arveintriger ved slottet er det et Sverige i moralsk og sosialt forfall vi møter i denne boken. Og i bakgrunnen truer ringvirkningene fra den franske revolusjonen.

Som krimfortelling kan «1793» også leses som en klassisk historie om den intelligente etterforskeren og hans noe enfoldige venn, som ved hjelp av møysommelig detektivarbeid nøster opp hva som har skjedd.

Niklas Natt Och Dag skriver i en litt gammelmodig og tidvis manende stil som kler stoffet godt. Men det kreves bokstavelig talt sterk mage av leseren som skal fordøye de mest morbide og voldelige delene av fortellingen. En sidehistorie om tilværelsen på «Spinnehuset», der kvinner blir sendt for å sone mer eller mindre reelle forbrytelser, legger ytterligere uhygge til lesningen.

Noen ganger er det som om Natt Och Dag tangerer det parodiske i voldsskildringene sine. Likevel: under blodsølet og alle parterte kroppsdeler skjuler det seg en både smart og spennende historie som man husker lenge.