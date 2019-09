LESEFRYD: VGs anmelder synes til tider det er en fryd å være leser av Jens M. Johanssons «Lavterskeltilbud». Foto: Tiden

Slagferdig satiré - Bokanmeldelse: Jens M. Johansson: «Lavterskeltilbud»

Noe ujevn, men morsom og godt gjennomført roman om hva som skjer når alle forfatteres våte drøm – den om det STORE stipendiet - blir en realitet.

Arne Hugo Stølan

Jens M. Johansson fikk mye ros for sin forrige bok, den fine og dyptloddende «Et godt liv» (2016). Denne gangen snur han på flisa og leverer en underholdningsroman om en middelaldrende forfatter i midtlivskrise.

Det er også en satirisk roman om forfatterstandens relative selvopptatthet og fjernhet fra «det egentlige livet». Den viser at Johansson kan være både slagferdig, skarpsynt og morsom, på en annen måte enn tidligere i forfatterskapet! I flere partier sitter man og humrer så det riktig er en fryd å være leser.

«Lavterskeltilbud» Forfatter: Jens M. Johansson: Roman, 349 sider, Tiden forlag

Det tar tid før romanen kommer skikkelig igang. De første drøyt hundre sidene ligger på det jevne: Adam Berg, forfatter i førtiårene sliter med å finne mening i tilværelsen. Ekteskapet har sine utfordringer, og troen på betydningen av eget forfatterskap er svingende. Så får han, etter en beåndet søknad, Kulturrådets store arbeidsstipend på 700.000 kroner (!), og prestasjonsangsten setter inn. Adam vil skrive en roman om «de virkelige arbeiderne», og uten større arbeidserfaring selv, begynner han å intervjue «informanter». Det går ikke helt bra.

Enkelte passasjer, f.eks en tur med fagforeningsaktivister og en gammel kamerat fra Rød Ungdom til en politisk demonstrasjon i Praha, virker litt konstruert. Men det tar seg kraftig opp når Adam går «undercover» på Kiwi. Romanen får retning og driv i scener med fin komikk og pinlige avsløringer. Del to er en underholdende «roadmovie» med Adam og faren på vei for å hente en robåt på Vestlandet. Her svinger historien fra det lette og komisk absurde til det vonde og uavklarte.

Avslutningsvis har romanen utkommet og blitt en stor suksess. Men hvordan ser det egentlig ut, dette forholdet mellom suksess i kunsten og suksess i livet forøvrig?

Skildringene av Adams skjønnlitterære hodepine, av forfattere og litterære miljøer, det være seg poesiopplesning på «Blå» eller dybdeintervju på Litteraturhuset i Oslo, er underholdende lesning.

Jeg hadde gjerne sett denne siden av romanen enda mer utdypet. Romanen hadde også tjent på å grave litt dypere i noen av de psykologiske problemstillingene den reiser.

Men uansett har det blitt en underholdende og ikke minst overraskende bok, i et forfatterskap som ikke hviler på gamle laurbær.

Anmeldt av: Arne Hugo Stølan

