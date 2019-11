FOR KOSELIG? Er vennskap så hyggelig som det ser ut? Else Kåss Furuseth, Sigrid Bonde Tusvik, Siri Kristiansen og Benedicte «Dikken» Wessel-Holst prøver å finne svaret i denne boken. Foto: Line Møller

Utleverer vennskapet! Bokanmeldelse: «Kan alle sjekke kalenderen?»

Det er deilig å kjenne seg igjen i problemene til en av Norges kuleste jentegjenger.

Bak boblekvelder, perfekte bilder og weekendturer kan din beste venninne føles som en stein i skoen.

Alle som har prøvd vet at det å være venninner kan være vanskelig.

Sigrid Bonde Tusvik, Else Kåss Furuseth, Benedicte «Dikken» Wessel-Holst og Siri Kristiansen har prøvd i nesten 20 år med varierende hell. På veien har de opplevd heftig kjærlighetssorg, de store spørsmålene, barn, karrierer som skyter fart og at livet går på trynet.

Derfor føles det så deilig å få råd av vanlige folk, med relativt vanlige problemer, som tilfeldigvis er noen av Norges mest kjente kvinner. Her er det ingen utdannede eksperter, bare kvinner som er tilsynelatende proffe på noe så vanskelig som det å være venninner.

Det er spennende å få et innblikk i vennegjengen gjennom både historier og mer eller mindre heldige blinksudd. Det er høyprofilerte kjendiskrangler, hemmeligheter og spørsmål om det å ta bussen frem og tilbake til kontoret før man henter i barnehagen er godt nok for å nå opp i dette elitelaget av kjendiser.

Selv om noen av historiene og problemene for profilerte til at de er vanskelige å relatere til, er gjenkjennelsesfaktoren høy i andre deler av boken. Alt med en snert og god dose humor, kritikk og selvinnsikt.

Komiker Sigrid Bonde Tusvik forteller om å ha gått på en smell der hun er fysisk svimmel av å ha jobbet for mye. Komiker og programleder Else Kåss Furuseth har holdt psykologtimer hemmelig for venninnene i to år, og vil egentlig ikke skrive boken. Journalist Benedicte «Dikken» Wessels-Holst innrømmer at kjendisvenninnene egentlig er de siste man har lyst til å sammenligne seg med, men at hun gjør det allikevel. Programleder Siri Kristiansen forteller om at hun har grått fordi hun har gått glipp av 17. mai-feiringer, og slipper bomben om at hun har vurdert å slå opp med venninnene gjennom nesten 20 år.

Fire kokker med gode penner kan fort bli søl, men i boken har de gjort et smart grep ved å dele inn i ulike kapitler hvor en av damene skriver sin historie til et bestemt tema før de andre kommenterer i meldingsform. Med litt mindre polerte og velredigerte svar, ville man fått et innblikk som virker mer ærlig og ekte i hvor kaotisk det egentlig kan være med en gruppechat.

OM BOKEN: Kan alle sjekke kalenderen

Av Sigrid Bonde Tusvik, Else Kåss Furuseth, Benedicte Wessel-Holst og Siri Kristiansen

Kagge

Sider: 122

Pris: 399,-

Etter å ha lest boken vil jeg ha mer. Hvis man først skal utlevere vennskapet i bokform er det plass til flere morsomme historier og mer grums. For det er helt på slutten av boken at den virkelig pirker ned i det som er vanskelig å snakke om som venninner, og det som virkelig er bra med denne boken. For er man lenger venninner om man ikke lenger ser hverandre like mye, er med på store begivenheter i hverandres liv og til og med føler seg litt utenfor?

Uten at boken kommer med en fasit på hvordan man skal løse problemene det å være venninner kan føre med seg, gir den noen gode råd, latter og innsikt i at det faktisk er helt i orden. Det er litt dritt å være «verdens beste jenter».

Det er vanskelig å lese denne boken uten å sitte igjen med følelsen av at jeg ser venninnene mine altfor lite. Jeg sender dem for få meldinger, og er for dårlig til å si ja. Så, for å gjøre det enkelt, kan vi ikke bare sees litt oftere og rydde plass i den evinnelige kalenderen? Har vi en date torsdag om tre uker?

Anmeldt av: Elise Alexandra Gulbrandsen

