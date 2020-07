SIRUPSSEIG: VGs anmelder lot seg ikke overbevise av Silje O. Ulsteins debutbok. Foto: Oda Berby/Aschehoug

Buklanding med smak av pyton! Bokanmeldelse: Silje O. Ulstein – «Krypdyrmemoarer»

Et trist forsøk på å overselge en svak debutbok.

Nå nettopp

Hvor i all verden er det blitt av krimkompetansen i Aschehoug, forlaget til selveste Jo Nesbø? Kanskje er det ingen tilfeldighet at de den siste tiden har mistet sterke krimnavn som Unni Lindell og Tom Egeland. Hvis sommerens oppskrytte thrillerdebutant Silje O. Ulstein skal stå som kvalitativ målestokk for hva vi kan vente på krimfronten fra Aschehoug fremover, er det virkelig fare på ferde.

I fjor sommer hadde forlaget stor suksess med debutanten Helene Flood og hennes bok «Terapeuten». Slik sett er det lett å forstå at de prøver igjen med en ny kvinnelig forfatter som har skrevet en såkalt psykologisk thriller. Men her skorter det i alarmerende grad på det meste: Spenning, overraskelser, fremdrift og troverdige persontegninger – alt det som hører med i en god krimhistorie.

Om boken: Thriller Aschehoug Pris: 379,- Sider: 444 Vis mer

Handlingen i «Krypdyrmemoarer» utspiller seg over to tidsplan og to historier som ikke overraskende føres sammen til slutt. I den ene delhistorien fra 2003 blir vi kjent med Liv, en ung kvinne med en vanskelig oppvekst som lever i kollektiv i Ålesund med to jevnaldrende gutter. Hun utvikler et forsiktig talt sykelig tett forhold til en tigerpyton som kollektivet har anskaffet seg, og blir kåt av å se slangen sluke levende smådyr hun har skaffet til veie! Det må være dette som forlaget mener er bokens psykologi.

I den andre tidslinjen befinner vi oss i Kristiansund anno 2017. Ungjenta Iben forsvinner for moren sin på et kjøpesenter, og leteaksjonen utløser en rekke merkelige reaksjoner, for ikke å skrive sammenbrudd, hos moren Mariam og andre av de involverte. En av disse er den eldre politimannen Roe, som selv har en tung privat bagasje å slepe på.

Inkludert den yngre politikvinnen Ronja er det hele fire jeg-stemmer i denne boken. Nei – nå har jeg jo glemt den femte! For tro om ikke også pytonslangen Nero gjør sin stemme hørt med refleksjoner om seg selv, folkene han omgås og andre ting som naturlig opptar et reptil. Blant annet hvordan små og store mennesker smaker.

Disse karakterene og trådene skal så å si kveiles sammen til slutt. Men intrigen en sirupsseig, for ikke å si kvelende langsom. Bare etter en rotete rekke transportetapper, masse overforklaringer og et par identitetsskifter (gjett for eksempel om Liv og Miriam har noe med hverandre å gjøre), samt standardarsenalet av overgrepshistorier, dødelig brann og en gullnøkkel (o klisjé!) klarer forfatteren endelig å sette punktum.

Det hører med til historien at boken er minst 100 sider for lang. Enda et eksempel på at forlagsredaktøren har sovet på jobben.

Det er ikke gøy å være så streng mot en debutant. Men det beste er vel om forfatteren Silje O. Ulstein legger denne boken bak seg, og heller finne et forlag som kan gi henne kvalifisert motstand.

Publisert: 31.07.20 kl. 07:02

