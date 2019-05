TERNINGKAST 5: Illustrasjon fra bokomslaget på «Hvit armada» som VGs anmelder mener er tøff og vellyket. Foto: Gyldendal

Thriller av beste merke! Bokanmeldelse: Ørjan N. Karlsson: «Hvit armada»

Russerne invaderer Øst-Finnmark, og helvete er løs i denne tøffe, tette og vellykkede thrilleren fra norske Ørjan N. Karlsson.

Nå nettopp







Vi husker alle TV-bildene fra høsten 2015 da en liten «hær» av flyktninger tok seg over grensestasjonen på Storskog. Totalt uten forvarsel, og med akutte konsekvenser for forholdet mellom Norge og Russland.

Selger mest bøker akkurat nå i Norge: Instagram-poeten Trygve Skaug

Thriller Forfatter: Ørjan N. Karlsson Tittel: «Hvit armada» Forlag: Gyldendal Sider: 325 Pris: 379,- Vis mer vg-expand-down

Ørjan N. Karlsson tar det et skritt videre med denne vellykkede thrilleren, der en påstått ulykke med påfølgende radioaktivt utslipp i Nikel sender et tusentall flyktninger over grensen til Norge. Blant dem skjuler det seg også russiske Spetsnaz-soldater, og scenariet viser seg snart å ligne alarmerende på russernes oppførsel før invasjonen av Ukraina og krigshandlingene mot Georgia. Vinterkulda rår og kaos truer, mens politikerne og de sivile styresmaktene står tilsynelatende rådløse. Samtidig starter russerne en nøye planlagt informasjonskrig, som også har klare paralleller til situasjonen i særlig Ukraina.

les også Mageplask i Hardangerfjorden - Bokanmeldelse: Agnes Lovise Matre: «Iskald»

Det er et storpolitisk spill på gang med svært høy innsats fra begge sider av bordet. Snart kommer ting helt ut av kontroll, russiske tropper krysser grensen for å «beskytte» sine landsmenn og den kalde krigen truer med å bli glødende varm. Her trengs det akutt inngripen fra modige kvinner og menn for å hindre en situasjon som truer selve Norges selvstendighet.

Fått med deg Olaug Nilssens satiré? Les den nå, for faen

En hovedperson er Ida Vinterdal fra Forsvarets Spesialstyrkers eliteavdeling. Det utkrystalliserer seg etterhvert en plan som kan stille russernes storpolitiske planer sjakk matt, og Ida og hennes utvalgte menn blir de som setter planen ut i livet.

Samtidig er andresekretær Gry Utvik ved Norges NATO-delegasjon i Brüssel vitne til hvordan lammelsen griper de politiske myndighetene, og samholdet i NATO forvitrer raskere enn man skulle tro var mulig. Kan Grys personlige bekjentskaper i Brüsselmiljøet vise seg å sitte med nøkkelen til en bakdør ut av den låste konflikten?

les også Thrilleren «Isen» blir internasjonal TV-serie

Ørjan N. Karlsson er en dyktig forfatter, som behersker kunsten å etablere situasjoner og stemninger. Han er særlig god på spenningsscener og intense skildringer av trefninger og krigshandlinger. At han legger seg så tett opp til virkeligheten, med reelle personer særlig på den russiske siden, gjør det hele ekstra interessant.

De stadige sceneskiftene og vekslingen mellom nivåer og fortellerstemmer kan riktig nok bli i meste laget, og går av og til på bekostning av intensiteten.

Men alt i alt er det ingen tvil om at vi her har å gjøre med en moderne og aktuell thriller av beste merke.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk

Publisert: 23.05.19 kl. 13:50