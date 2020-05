Kommunistenes krigskamp. Bokanmeldelse: Terje Halvorsen: «Forfulgt, fordømt og fortiet».

SABOTASJE: 7. oktober 1943 gjennomførte Asbjørn Sundes sabotører en aksjon mot et tog med tyske soldater. Resten var vanlige reisende. De hadde plassert en sprengladning som gikk av da toget passerte Ryghkollen vest for Drammen. Et ukjent antall tyske soldater omkom. Foto: Vigmostad & Bjørke