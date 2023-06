INTERNASJONAL SNAKKIS: Clémence Michallon er født i Frankrike, men bor i New York, der hun blant blant annet har jobbet for Vanity Fair og The Independent. «Den stille leieboeren» ble solgt til 30 land før utgivelse.

Perfekt thriller! Bokanmeldelse: «Den stille leieboeren»

«Den stille leieboeren» av Clémence Michallon er en av de beste thrillerne jeg har lest på mange år!

Franske Clémence Michallons debuthriller ble solgt til nærmere 30 land før utgivelse, og det er ikke uten grunn.

«Den stille leieboeren» er helt der oppe med Gillian Flynns suksessthriller «Flink pike». En litterær og smart psykologisk thriller av en forfatter som kan bli et virkelig stort krimnavn.

Hovedpersonen i boken er «kvinnen i skuret», eller Rachel, som hun har fått beskjed om å kalle seg.

For fem år siden ble hun kidnappet av en seriemorder, og siden da har alt dreid seg om å overleve.

Info ANMELDELSE: «Den stille leieboeren» Forfatter: Clémence Michallon Oversetter: Morten Hansen Forlag: Aschehoug Sjanger: Psykologisk thriller

Sider: 372

Pris: 429 kr Vis mer

Kjøp boken Clemence Michallon « Den stille leieboeren » Norli 375,- Til butikk ARK 375,- Til butikk

Da hennes kidnapper må flytte, overbeviser Rachel ham om å ta henne med, fremfor å drepe henne.

Fortellingen gir også innblikk i livet og tankene til to andre viktige kvinner i seriemorderens liv, hans datter og hans nye venninne.

Mens handlingen skrider frem, tegnes det gradvis opp et bilde av hva som skjedde før og etter Rachel ble låst inne i skuret, og ikke minst hva som kan føre til at noen blir en seriemorder.

Det hele er så godt sydd sammen og skildret at det er en nifs fryd å lese.

Karakterene er imponerende godt tegnet, og dette gjelder spesielt Rachel. Michallon skildrer hennes følelser, og ikke minst kvaler, på fabelaktig vis.

Det er lenge siden jeg har lest så gode karakterportretter i en krimroman. Her er det for øvrig de kvinnelige perspektivene som driver historien. Vi blir kun kjent med seriemorderen gjennom synet kvinnene i hans liv har på ham.

Språket må også trekkes frem. Det er effektivt, og driver sidene og fortellingen raskt fremover. Samtidig er det på et høyt, litterært nivå, sjangeren tatt i betraktning.

Michallon viser at en thriller kan være like god som en hvilken som helst roman. Her måtte jeg flere ganger stoppe opp og dvele ved gode litterære bilder og setninger.

Og så er det spennende! Virkelig spennende, helt fra den første setningen til slutten. Dette er en bok som lett «binges» «binges»fråtse-leses, leses i ett. på stranden, den er vanskelig å legge fra seg.

Fortellingen har også de gode vendepunktene som en psykologisk thriller skal ha.

«Den stille leieboeren» er en perfekt psykologisk thriller, og den beste krimromanen jeg har lest så langt i år.

Her må jeg rett og slett ty til klisjeen: skal du lese en krimbok i sommer, så les denne!

Anmeldt av: Elin Brend Bjørhei

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post