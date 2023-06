MOR OG DATTER: Isabel Raad (t.h.) og moren Ahlam Khalil forteller «en mors sorg og en datters hat» i boken «Det vi ikke sa».

Isabel Raad om Randaberg-forliket i ny bok: Fikk 350.000 kroner hver

Isabel Raad og moren gir sammen ut bok om oppvekst med vold, frykt og bekymringsmeldinger. I dag har influenceren tilgitt moren – og fått oppreisning fra hjemkommunen.

Raad har tidligere saksøkt Randaberg kommune for manglende oppfølging fra barnevernstjenesten.

De inngikk et forlik, og søstrene fikk 350.000 kroner hver i kompensasjon fra kommunen.

Det er Hanne Aardal som har skrevet boken – og denne gangen spiller moren Ahlam en viktig rolle. Hun rømte til Norge med Isabel i magen, men i boken forteller hun at livet ikke ble slik hun hadde forestilt seg.

«I første rekke ba vi om et møte med Randaberg kommune. Helt ærlig ønsket jeg mest av alt en unnskyldning. En beklagelse for alt vi så unødvendig måtte gå gjennom. Men kommunen ville ikke møte oss», står det i den nye boken til Isabel Raad (29).

«I stedet tilbød de Shehed og meg et mindre beløp hver. Da kjente jeg at grensen var nådd – der og da bestemte jeg meg for å gå til sak. Jeg visste at jeg risikerte å tape og dermed måtte betale hundretusener i saksomkostninger, men det var det verdt. Jeg måtte ha oppreisning».

Oppreisning fikk hun.

I april 2021 ble det kjent at Raad saksøkte Randaberg for manglende oppfølging fra barnevernstjenesten.

– Jeg og mine klienter er fornøyde med utfallet. Og vi mener det er riktig av kommunen å gi en kompensasjon, og vi er glade for å få en avslutning på saken, sa hennes advokat Alexander Nyheim Jenssen til VG.

I den første delen av rettssaken gikk advokaten til søstrene gjennom alle poengene. Saken gikk for lukkede dører, noe Raad var glad for, ifølge boken.

«Noen av scenene han leste opp, gjorde meg fysisk uvel. På et tidspunkt trodde jeg at jeg skulle svime av. Kanskje gikk opplesningen innpå motpartens advokat også. I pausen spurte han i alle fall hvor mye vi skulle ha for å inngå forlik. Han skjønte kanskje at kommunen ikke kom til å slippe unna uansett».

Deretter gikk de på gangen og diskuterte. Raad og Shehed, søsteren, ønsket 400.000 kroner hver, står det i boken.

Til slutt endte de med å få 350.000 kroner hver.

«Det var betraktelig bedre enn tilbudet vi først hadde fått, så vi var veldig fornøyde. Endelig fikk vi en unnskyldning og en anerkjennelse av at det vi hadde vært utsatt for, ikke var riktig», står det.

«Jeg var ikke så opptatt av pengene, det viktigste var å ta kampen for lille Shehed og Shirog, jentene vi en gang var. Nå var vi de voksne og tok grep på vegne av dem. Vi hjalp dem der alle andre sviktet. Det føltes bra. Kanskje kan det at vi tok opp kampen også gi håp og inspirasjon til andre som har hatt det tøft i oppveksten – eller som lever i en voldelig familierelasjon i dag.»

Influencer Isabel Raad har allerede fortalt sin historie om enn tøff oppvekst i boken «Shirog – jenta jeg en gang var».

Der forteller hun om et liv med vold, frykt, bekymringsmeldinger og barnevernet som grep inn da hun var 11 år.

Denne uken utgir hun bok sammen med moren:

«Her forteller Isabel og Ahlam historien sin, fra hvert sitt ståsted. Dette er beretningen om en mors sorg, en datters hat og en følelsesladd forsoning – som viser at nesten alt kan tilgis», heter det i bokomtalen fra forlaget Egmont.

De som følger Raad på Snapchat har nok fått med seg at hun kommer med ny bok, og i forrige uke gikk hun ut med at hun i boken avslører hva som egentlig skjedde da hun i august i fjor delte et bilde fra en sykehusseng.

I boken «Det vi ikke sa» forteller hun at hun hadde inntatt flere ulike tabletter for å dempe uro og angst – og at hun morgenen etter våknet med ambulansepersonell ved sengen.

«Jeg hikstet da jeg forklarte hva jeg hadde puttet i meg. Jeg var helt ærlig for jeg var redd for at dosen jeg hadde tatt kunne være farlig» står det i boken.

TILGIR: Isabel forteller i boken at hun er forsonet med moren Ahlam.

Det er Hanne Aardal som har skrevet boken – og denne gangen spiller moren Ahlam en viktig rolle. Hun rømte til Norge med Isabel i magen, men i boken forteller hun at livet ikke ble slik hun hadde forestilt seg:

«Etter noen år plasserer barnevernet begge døtrene i fosterhjem, og Isabel utvikler et sterkt sinne mot moren og de andre familiemedlemmene som har forårsaket situasjonen», skriver forlaget om boken.

Isabel Raad lever av å være influencer – og i 2022 fikk selskapet hennes et resultat før skatt på 1,3 millioner kroner, noe som er nedgang fra 2021 – da resultatet landet på 4,1 millioner kroner.

Raad tok ut 2,3 millioner i lønn – i tillegg til et utbytte på 700.000 kroner.