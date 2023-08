Udramatisk om den sorte ridder fra Nidaros

Boken «Tronds hjem» kunne ha slått ned som en bombe i Arbeiderpartiets valgkamp. Men ett stykk litterær rødfis om og fra en tilbakelagt batalje er neppe egnet til ytterligere å ryste et allerede dypt rystet parti.

Kong Arthur: What are you going to do, bleed on me?

Den sorte ridder: I'm invincible!

Er det noen som husker Nidaros Sosialdemokratisk Forum?

Satt enda mer på spissen: Noen som husker Trond Giske?

Det er rart med politikken – den suser forbi, nesten i et enda mer nådeløst tempo enn livet selv. Utspill, vedtak, landsmøter og skandaler kommer og går, og det meste forvises til glemmeboken etter kort tid.

For et halvår siden var alle som er opptatt av politikk opptatt av Nidaros Sosialdemokratisk Forum. Og av Trond Giske. Var han på vei tilbake? Skulle han få sin hevn? Var han Aps reddende «engel»? Eller ville han stifte et nytt parti?

Det var jo litt av en story, da. Grünerløkkatrønderen Giske – den aldri hvilende og maktfullkomne Ap-sluggeren som ble dupert av metoo og støtt ut i det politiske mørket – sto for et politisk comeback av det helt elleville slaget.

Ja, han var nesten i ferd med å skape et parti i partiet med en styrke som nok kjentes i mellomgulvet til mang en Ap-kader i og rundt Youngstorget i Oslo.

Info BOKANMELDELSE: «Tronds hjem» Forfatter: Øystein Lie Forlag: Bonnier Sjanger: Sakprosa Sider: 176 Pris: 349,- Vis mer

Dette skriver forfatter (og trønder) Øystein Lie om i boken «Tronds hjem» (parentes bemerket – jeg brukte selv tittelen Tronds heim her i VG før metoo og «trondprinsens» fall, og den er jo ganske catchy).

Det er en tidvis fornøyelig, vittig og etter hvert ganske melankolsk beretning som, dessverre, litt for ofte drukner i sin egen form og verre: Ikke bringer særlig mye nytt til torgs.

Som en av og til intervenerende flue på veggen har Lie fulgt Giske og Forumet hans helt siden starten, og alle dets, skal vi si, rariteter og opp- og bortoverturer.

Lie gjør intervjuer med noen av de underligste Giske-supporterne, og det levnes ingen tvil om at mye forskjellig kom surrende da Giske satte ut fjøslykta i håp om å relansere seg selv som trønder-Aps sterke mann.

En av disse var den i noen særs marginale kretser herostratisk berømte Trygve Bauge – en vilter og skjeggete kar med ideer og interesser godt bortenfor horisonten til folk flest.

Lie skriver: «Høsten 2021 hadde Bauge et par timers møte med Giske på en kafé på Grünerløkka i Oslo. Bauge kom drassende med en serie tegninger og skisser over hvordan landet vårt kunne gå klar i tilfelle et kjernefysisk angrep.»

Den eksentriske liberalisten Bauge ledet støttesiden for Giske på Facebook, og var kanskje en marginal skikkelse i Forumets besynderlige fremvekst. Men samtidig utgjorde slike som ham noe av grunnlaget for den enorme medlemsveksten – blant folk som følte at Giske var urettferdig behandlet i metoo-komplekset.

En annen støttespiller som får mye omtale i boken er kvinnesaks-, SV- og Ap-veteranen Ågot Himle (80), som tidligere i år forsøkte å opprette Giske-avleggeren Bjørgvin Sosialdemokratisk Forum sammen med en liten gruppe jevnaldrende raddiser på Vestlandet.

– Dette er egentlig ikke metoo, men en maktkamp i Arbeiderpartiet, siteres hun på hjemme i stuen i et hjem som ifølge forfatteren nesten ikke er oppgradert på denne siden av Gerhardsen.

HOVEDPERSON: Trond Giske, her fra Aps landsmøte i mai.

Ja, Lie fører en karslig penn, og karakteristikkene sitter (av og til altfor) løst. Han er best når han beskriver oppbyggingen av Forumet – der Giske inntar rollen som en vaffelgumlende, tynnkaffeslurpende, gatesmart og nokså kynisk folkeforfører. Eller «populist», som det også kalles.

Svakest er Lie når han nokså febrilsk forsøker å lage drama av det ganske udramatiske, nesten kjedelige, Ap-landsmøtet i mai i år.

Ingen, og iallfall ikke Trond Giske, kommer særlig godt ut av Lies tidvis noe påtatte gonzo-journalistiske fortelling. Først blir man imponert over Giskes snedige manøvreringsegenskaper og nesten briljante mobilisering gjennom et til da sovende Ap-lag i trønderhovedstaden.

Men etter som tiden går fremstår Forumet, iallfall slik forfatter Lie beskriver det, primært som et enmannsshow der de vanlige menneskene som Giske knytter til seg og gir håp til, mer blir for nyttige marionetter å regne. Akkurat det er ganske trist lesning.

Og når det går opp for Giske at han blir systematisk motarbeidet av folk han tidligere regnet som nære allierte, så går liksom litt av piffen ut av hele prosjektet, og han står ganske ribbet tilbake, nesten i villrede over hva han heretter skal finne på.

Men man vet jo aldri helt med Trond Giske. For selv om boken fisler ut på en ganske stusslig trikketur i Giskes kjære hjemby, er langt fra siste kapittel i Giskes politiske biografi skrevet ennå. Vi venter stadig på mannens egen beretning mellom to permer.

For han som Øystein Lie mener er norsk politikks svar på Den sorte ridderen i «Monty Python og Ridderne av det runde bord», nekter å gi seg, som om han innerst inne føler seg uovervinnelig.

Nærmest uansett hvilke sår han blir påført.

Eller kanskje mer presist: Påfører seg selv.