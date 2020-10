5,4,3: Anne Holt startet knallhardt ut med «en vitaminpille av en krim» i den nye serien om Selma Falck. Med «En grav for to» viste hun stålkontroll, men så har det gått nedover. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Blir aldri spennende. Bokanmeldelse: Anne Holt: «Mandela-effekten»

En seriemorder tar livet av betydningsfulle mennesker i den tredje og svakeste boken i Anne Holts serie om Selma Falck.

Anne Holt startet knallhardt ut med «en vitaminpille av en krim» i den nye serien om Selma Falck. Med «En grav for to» viste hun krim-stålkontroll, men så har det gått nedover med spenningskurven - og i årets bok tok jeg meg selv i å kjede meg underveis.

Selma er redd. En barndomsvenninne er død. Rammet av et skudd på åpen gate, som politiet antar var ment for Selma. Selma selv ble bare såret. Men selv ikke i sin egen leilighet føler hun seg trygg. Uvedkomne tar seg inn og legger igjen gjenstander fra fortiden. Ting som har stor nostalgisk verdi for Selma.

På toppen av alt dette får hun ikke lov til å møte dattersønnen, fordi datteren mener Selma er en trussel.

Omsorg for barn står i fokus på flere måter i denne thrilleren, hvor Anne Holt har valgt seg barnevernet som hovedtema. Sammen med journalistvennen Lars Winther og den helt uimotståelige sidekicken Einar Falsen, forsøker Selma blant annet å finne svar på drapene i de etterlatte papirene og minnepinnene til en død journalist.

Handlingen foregår om lag et år etter hendelsene i bok to, «Furet/Værbitt».

Når det kommer til krimbøker med mot og mening, finnes det få som når opp til Anne Holt her til lands. Der hvor deler av krimsjangeren har henfalt til lettvint og overfladisk underholdning med store sjokkeffekter, har Holt fortsatt med å sette søkelys på viktige samfunnstemaer.

Bøkene hennes er tidsbilder. Man lukker ikke en krimbok av Anne Holt uten å ha fått med seg en solid dose ettertanke om samfunnet vi lever i.

I «Mandela-effekten» er det tilliten til myndighetene som står på spill. Holt beskriver hvor skjørt samfunnet vil være dersom denne tilliten brister, og hvilken betydning det kan få i saker som NAV-skandalen, eller om det for eksempel oppstår en pandemi.

Her er hun nok en gang slående aktuell.

Hun setter fokus på det vi anser som rene løgner og viser at sannheten nødvendigvis ikke er så svart eller hvit. Her kommer bokens tittel inn. Mandela-effekten er en teori som beskriver hvordan en eller flere personer rammes av falske minner.

Plottet er som vanlig ambisiøst og med stort potensial, og her er flere fascinerende karakterer. Dialogene sitter også godt denne gangen, og det er artig at Holt nikker til seg selv og andre forfattere.

Men som thriller blir aldri dette skikkelig spennende.

Løsningen er åpenbar tidlig i boken, til tross for Holts tydelige forsøk på å føre leseren i andre retninger. Morderens motiv er også i tynneste laget. Tråden med Selmas stalker, den mest spennende delen av boken, går etter hvert på tomgir.

Dette blir spesielt tydelig på slutten av boken, hvor en potensielt dramatisk konfrontasjon blir gjenstand for en uengasjerende og utilfredsstillende gjenfortelling. Selv Selma har mindre kraft denne gangen. Det endrer seg når handligen er på hell, og ymter om at hun kan komme tilbake med mer snert og energi i neste bok.

Anmeldt av: Elin Brend Bjørhei

Publisert: 24.10.20 kl. 09:06

