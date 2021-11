TAR OVER: Administrerende direktør Håkan Rudels i Bonnier Books (f.h.) og administrerende direktør Alexander Henriksen i det som nå blir hetende Bonnier Norsk Forlag.

Strawberry skifter navn etter Stordalen-salg

Strawberry Publishing blir nå til Bonnier Norsk Forlag – og de søker igjen om medlemskap i Forleggerforeningen.

Av Camilla Norli

Administrerende direktør Alexander Even Henriksen informerte mandag morgen forlagets forfattere om navnebyttet:

«Dette kommer sannsynligvis ikke som noen stor overraskelse. Men fra nyttår bytter vi navn fra Strawberry Publishing til Bonnier Norsk Forlag.», skriver han i en e-post til forfatterne.

Dette kommer tre dager etter at Petter Stordalen solgte alle aksjene sine og forlot Strawberry Publishing – som han har vært med på å bygge opp siden starten i 2018.

Nå tar den svenske bokgiganten kontroll over selskapet – og forlagsgruppen blir til Bonnier også i Norge. Navnebyttet trer i kraft ved årsskiftet.

Med kjøpet av Stordalens siste aksjer gikk Bonnier books opp til 83 prosent eierandel, mens forleggerne Jonas Forsang og Magnus Rønningen sammen med forfatter Jørn Lier Horst fortsatt 17 prosent av selskapet.

Samtidig som de melder at forlaget skifter navn, melder forlaget at de vil søke medlemskap i Forleggerforeningen – som de meldte seg ut av tidligere.

– Forleggerforeningen viser at de jobber svært godt politisk, og vi gleder oss til å bli medlem og ta en aktiv posisjon i arbeidet med bokloven og andre viktige spørsmål for bokbransjen, sier administrerende direktør Alexander Even Henriksen i det som nå blir Bonnier Norsk Forlag.

Håkan Rudels, CEO i Bonnier Books AB, sier i en pressemelding at de vil øke ambisjonene til det norske forlaget.

– På tre år har Strawberry klart å bli Norges fjerde største allmennforlag, det er et fantastisk utgangspunkt for Bonnier Norsk Forlag å bygge videre på. Nå øker vi ambisjonene noen hakk, sier Rudels.