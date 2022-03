PRESTISJEPRIS: Jon Fosse gjør det stort med sin romantrilogi «Septologien». Han er nå en av 13 forfattere som er nominert til den internasjonale Bookerprisen.

Jon Fosse kan vinne Bookerprisen: − Overrasket og glad

Som eneste norske forfatter er Jon Fosse nominert til den internasjonale Bookerprisen – en av verdens aller mest høythengende litteraturpriser.

Av Camilla Norli

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Jon Fosse er nominert for den engelske oversettelsen av bind 3 av storverket «Septologien» – som kom ut i fjor høst og går sin seiersgang verden over.

Fosse sier i en kommentar via forlaget Samlaget at han ble overrasket over nyheten:

– Eg er overraska og glad over nominasjonen. Lista over dei nominerte til prisen er imponerende, sier Jon Fosse som er en av 13 nominerte forfattere.

Han kjemper mot blant andre Olga Tokarczuk, Jennifer Croft, David Grossman og Jessica Cohen - som alle har vunnet prisen tidligere.

Bookerprisen melder dette på sine nettsider torsdag.

De skriver at Jon Fosse leverer en helt unik og hypnotiske leseropplevelse med sin utforskning av den menneskelige tilstanden.

Fosse er nominert sammen med sin engelske oversetter Damion Searls. I sin begrunnelse for nominasjonen skriver Bookerprisen at dette er «melodiøs, hypnotisk og langsom prosa» – og kaller Fosse for «det 21. århundrets Beckett».

Fosse ble også nominert for bind 1 av trilogien, og det er bare Roy Jacobsen som tidligere har vært nominert til storprisen av norske forfattere.

Tidligere i år ble det kjent at Fosse også er nominert en annen prestisjepris, Dublin Literary Award, for bind to: «Septologien III-V: Eg er ein annan». Boken er på langlisten sammen med forfattere som blant andre Nobel Prisvinner Kazuo Ishiguro.

Nylig fikk han en knallanmeldelse i The New York Times for hele trilogien.

«Septologien» er nå ute på totalt 20 språk, og her er VGs terningkast 6-anmeldelse av siste bind: Besettende Fosse-finale!

7. april går seks av de 13 nominerte videre - og prisen deles ut 26. mai.