RIVERTONJURYEN HAR TALT: De mener disse fem bøkene var aller best av de 40 norske krimbøkene de leste i fjor.

Riverton-nominerte: Her er de fem beste krimbøkene i 2021

Rivertonprisen for beste kriminalroman i året som gikk skal snart kåres – og her er de fem nominerte bøkene.

Av Camilla Norli

Publisert: Nå nettopp

Tradisjonen tro ble de fem nominerte til årets store norske krimpris offentliggjort under Krimfestivalen i Oslo som startet torsdag - og samler 60 krimforfattere fra inn- og utland.

Her er de fem nominerte:

Heine Bakkeid: «St. Avenger»

Juryen sier: «Forfatterens fjerde roman om Torkild Aske er lagt til Stavanger, der vi følger korrupsjon og forbrytelser både i nåtid og for fem år siden. (...) denne godt komponerte og velskrevne kriminalromanen holder oss i angst og uro helt til siste slutt.

Anne Holt: «Det ellevte manus»

Juryen sier: «Veteranen Anne Holt har sjelden vært så god som hun er her, med sin gamle og vise helt Hanne Wilhelmsen i en litt motvillig hovedrolle i en svært velskrevet spenningsroman. Bakteppet er et stille og pandemistengt Oslo, og selv om handlingen dreier seg om norsk forlagsbransje og et etterlengtet, men forsvunnet bokmanus, har det også skjedd et drap som får en ung politietterforsker til å søke hjelp hos Wilhelmsen.»

Terje Bjøranger: «Kalifatet»

Juryen sier: En ung mann i oransje kjeledress, og med sitt eget avkappede hode i hendene, blir funnet på Bygdøy. Det er bare starten på en rekke brutale terroraksjoner i Norge og Sverige. (...) Resultatet er en intens og actiontett krimopplevelse. Kalifatet er både svært spennende og svært skremmende om hevn og internasjonal terror.

Samuel Bjørk: «Ulven»

Juryen sier: I «Ulven» rykker Bjørk tilbake til start i serien om Holger Munch og Mia Krüger, og tar oss med på etterforskerparets aller første sak. (...) Nok et fornøyelig møte med Munch og Krüger i en skarp komponert historie som bekrefter Samuel Bjørks posisjon i toppsjiktet av norsk krim.

Jan-Erik Fjell: «Ringmannen»

Juryen sier: Jan-Erik Fjells faste hovedperson, Anton Brekke, har mistet jobben i politiet, men han er likevel høyst delaktig i løsningen av de stygge drapene i Ringmannen. (...) Brekkes yngre kollega, Magnus Torp, trer enda mer inn i rampelyset denne gangen, og den friske dialogen mellom de to etterforskerne holder fortsatt et høyt nivå når de prøver å lirke ut svar fra både nåtiden og fortiden.