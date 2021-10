FÅR SIN BIOGRAFI: Rødt-politikeren og journalist Mimir Kristjansson har skrevet biografien om et forbilde på mange områder, ikke minst innen den politiske venstresiden, Jon Michelet.

Jon Michelet: − Vi må lage en plan, for jeg skal dø

Helt til det aller siste før sin død i 2018, jobbet Jon Michelet febrilsk med å bli ferdig med sitt seksbinds-storverk «En sjøens helt».

Det er blant mange ting som kommer frem i biografien om forfatteren, journalisten, politikeren, sjømannen og levemannen – Mimir Kristjanssons «En folkets helt».

– På et tidspunkt kontaktet han redaktøren sin og sa «Vi må lage en plan, for jeg skal dø», forteller Kristjansson.

Det var et sinnssykt kappløp med døden, en helt vanvittig kraftprestasjon å fullføre verket, så redusert som han var, fortsetter han.

Egentlig skulle det bli to bind om krigsseileren Halvor Skramstad. Det ble seks. Og Jon Michelet ble ferdig til slutt.

– Det ramlet inn med historier og stoff fra gjenlevende krigsseilere og familiene etter disse. Jeg er halvt islandsk og liker å tenke at det Jon gjorde var som de gamle sagafortellerne; han ble like mye en forteller som en forfatter. Dette er folkets egne historier, basert på dette kollektive minnematerialet. Det er en helt unik serie, mener Kristjansson.

Selv kjente han ikke Jon Michelet godt, selv om de deler politisk syn (Mimir Kristjansson ble vagt inn på Stortinget for Rødt i år) og begge har jobbet i Klassekampen.

– Jeg møtte han jo et titalls ganger, men vi hadde ingen privat relasjon utover det. Men jeg hadde stor beundring, fascinasjon og respekt for ham, men halve Norge hadde vel dette forholdet til Jon.

FORFATTEREN: Mimir Kristjansson

Ifølge Mimir Kristjansson, som sier han har fått uvurderlig hjelp fra Michelets enke, Toril Brekke og hans fire døtre, sluttet levemannen Jon Michelet å drikke så å si over natten da arbeidet med «En sjøens helt» begynte.

– Han fant igjen mye av konsentrasjonen og var veldig disiplinert i arbeidet sitt. Han hadde tidligere sagt at han skrev bedre med et par glass whisky på kvelden, men det stemmer beviselig ikke!

– Han levde et hardt liv?

– Det er nesten en underdrivelse. Ikke bare jobbet han fysisk hardt på sjøen eller på brygga, men i perioder brant han sitt lys i begge ender. Da både drakk, røyka og sloss han. Men han hadde en helt absurd arbeidskapasitet, enten han jobbet hjemmefra eller fra skrivestua på Rygge stasjon som han spøkefullt kalte «The War Room», sier han.

De siste årene slet Jon Michelet mye med helsen. Det startet med et hjerteinfarkt, forteller Mimir Kristjansson.

– Han fikk en underliggende angst for helseproblemene som fulgte, han hadde angst for å dø, for at kroppen skulle svikte og kollapse. Han gikk til psykolog for å overvinne angsten og bli kvitt den. Til slutt klarte han det, men da ble han rammet av kreft. Det preget han psykisk igjen, sier han, og deler en liten anekdote:

– Han fikk operert inn en mekanisk hjerteklaff etter infarktet. Den ga fra seg en liten klikkelyd, og Jon måtte ha en vifte på rommet for ikke å høre klikkelyden slik at han kunne sove!

De siste ordene skrev eller dikterte han fra palliativ avdeling ved Rygge sykehjem. Den 14. april i 2018 orket ikke kroppen mer. Jon Michelet døde med sine nærmeste rundt seg, 73 år gammel.

Et halvt år senere ble siste bind av «En sjøens helt» utgitt. Som Mimir Kristjansson skriver i biografiens siste avsnitt: «Han rakk det. Livsverket var fullbyrdet».