EKTE DEBUT: Popstjerne Bertine Zetlitz (46) ga for 20 år siden ut boken «Og dagen inntil nå er god» i forbindelse med platealbumet «Beautiful so far», men føler selv at det er nå hun debuterer som forfatter på ekte.

Bertine Zetlitz ble boikottet: − Sånt setter spor

Bertine Zetlitz (46) gikk fra å være populær til usynlig fra en dag til en annen da jentene i klassen på ungdomsskolen bestemte seg for å boikotte henne.

– Det var en avtale som var inngått helt bevisst, og den ble gjennomført, forteller Bertine Zetlitz til VG.

Nå har hun skrevet opplevelsen inn i sin ungdomsroman «Top Girl» som kommer denne uken.

– Det skjedde omtrent som i boken: Fra en dag til en annen, og sånt setter spor. For alt du har stolt på i livet ditt til da, forsvinner.

På den tiden hadde 13-årige Bertine Zetlitz akkurat vært programleder i «Midt i smørøyet» som var noe av det kuleste man kunne være med på den gangen. Hun var sosial og likte oppmerksomhet.

En dag gikk hun hjem fra skolen – og alt var greit. Neste dag var ting alt annet en greit.

Hun var luft.

HOLDT KJEFT: – Det som gjorde det verre var at jeg ikke snakket med noen om det. Ikke foreldrene min, ingen. Jeg tror mange kjenner på enskam når neo sånt skjer, sier Zetlitz.

– Jeg merket det allerede på vei til skolen. Det var skjedd et skifte, og jeg tenkte: Hva er det som skjer? Å oppleve akkurat det der, at alt snur fra en dag til en annen, lever fortsatt et sted i mitt voksne jeg.

Egentlig hadde hun tenkt å ha denne undertittelen på boken:

«Til alle som overlevde ungdomsskolen»

– Alle slåss jo mer eller mindre for tilværelsen i de tre årene der. Når jeg forteller om boken og min historie, får jeg som oftest en lignende historie tilbake, sier Bertine som har et budskap til alle som går gjennom noe lignende.

– Det gir deg overlevelses-skills. For min del løste det seg ved at jeg søkte venner andre steder og etter hvert opplevdes det som om boikotten ikke virket lenger.

VG møter henne ved Majorstuen skole – der alt skjedde. Nå går hennes snart 15-årige datter siste året på samme skole, og Zetlitz merker at ungdommene snuser på de samme tingene.

TILBAKE: Bertine Zetlitz utenfor Majorstuen skole der hun selv gikk i ni år – og barna hennes går i dag.

– Jeg synes det virker som om dagens ungdommer er flinkere til å betro seg til foreldre, og det er mer fokus på åpenhet på skolen. Samtidig har de sosiale medier – som vår generasjon vel nesten ikke skjønner omfanget av hvor tøft kan være.

– Det handler om de samme problemstillingene som vi slet med, men utenforskap og slike ting blir så til de grader tilspisset på sosiale medier.

Bokens hovedkarakter Ellinor – eller Elli som hun kalles – er en slags blanding av Bertine selv, datteren, andre barn og ungdommer hun har i sin krets – og en del foreldre.

– Det er en salig miks, og jeg tenker at dette også er en bok som blunker litt til min egen generasjon med foreldre. Vi som akkurat har gått over i en fase der ikke alt ordner seg bare med et ekstra lag med ull.

– Vi er nå over i en annen divisjon, sier Zetlitz som innrømmer at hun har brukt en del sider av seg selv som mor som hun ikke er så stolt av i boken.

LOL-NEKT: Bertine Zetlitz egne barn, en gutt på 12 og en jente på snart 15, har vært konsulenter på boken – og senest denne uken sjekket datteren om hun hadde brukt uttrykket LOL noe sted. – For det gikk ikke an, det er helt ut, forteller Bertine.

– Jeg kan som moren i boken være overfladisk, selvopptatt, materialistisk – all den dritten man egentlig ikke vil innrømme. Det har vært gøy å skrive om moren – som jo bak fasaden egentlig vil ofre alt for datteren, sier Bertine.

Hennes beste råd til tenåringsforeldre er:

– Hold deg på egen banehalvdel og la dem håndtere mye selv. Hvis noe er tøft, så skal du si: Jeg skjønner at dette er tøft ...

– Hehe, akkurat det der har satt meg på prøve mange ganger, jeg vil så gjerne si at det ordner seg og gi masse råd. Men det er jo ikke ett råd som går inn. De trenger bare å høre at jeg skjønner.

I boken møter vi Elli som er en ivrig cheerleader – en såkalt Top girl: Den som kastes høyt opp i lufta og står øverst på pyramiden. Hun elsker å være på topp – også på skolen. Men i det skjulte strever hun med bokstavene som stokker seg, og hun sliter seg ut for å opprettholde ener-imaget.

En dag faller hun. Og klarer ikke å reise seg igjen.

– Hun vrikker bare ankelen, men fallet blir symbolsk for alt det andre. Hun faller ikke bare fysisk, men mentalt. Det skjer med yngre og yngre ungdommer og barn. Jeg har snakket med flere foreldre som har opplevd det, og det er en fortvilende situasjon å være i.

For Bertine Zetlitz ble overgangen fra popstjernelivet til å bli mor tøff.

– Altså, det var jo så mange likeverdige artister som ikke trengte å stoppe opp hele maskineriet selv om de fikk barn, men for meg var det nødvendig for en periode.

POPSTJERNELIVET: Her er Bertine Zetlitz i starten av karrieren. Hun plukket med seg to priser under Spellemannprisen i 1998 – Årets Nykommer og årets popsolist – for debutalbumet «Morbid Latenight Show».

I dag er hun i høyeste grad artist, hun ga ut en plate med Bugge Wesseltoft rett før corona og skal snart ut med nye låter. I tillegg holder hun kurs i transcendental meditasjon.

– Det handler om 20 minutter på starten og slutten av dagen – og det handler om stressmestring. Det er noe som gjør at jeg ikke blir overrasket over noe og tåler å være i gørra.

Boken «Top Girl» ble til da Norges kulturliv lå brakk under corona – og Bertines venninne Fam Irvold foreslo å lage bok: Bertine skriver, Fam illustrerer.

Og slik ble det.

– Vi gikk egentlig rett til Aschehoug. De tente på ideen og har jobbet tett med meg hele veien. Jeg var veldig klar for å skrive noe skjønnlitterært – noe mer enn sangtekstene. Det har vært en utrolig fin prosess, litt sånn uskyldsren. Det kan sammenlignes litt med da jeg skulle utgi debutalbumet mitt.

– Man må stoppe opp litt når man skal debutere med noe, ja på alle plan, og nyte øyeblikket, smiler Bertine.

Hun ønsker at folk skal tenke seg om før man bruker uttrykket «flink pike».

– Det er en lammende betegnelse, som jeg har møtt mye opp gjennom. «Du er litt sånn flink pike, du, eller», kan folk si. Det trigger meg veldig! For det stripper deg fra alt det andre du er, det gjør deg endimensjonal.

– Flink pike-boksen er så trang og kjip å være i. Dette prøver jeg å belyse i «Top girl» og vil snu det til noe positivt. Boken er egentlig en hyllest til alle flinke piker – og viser hvor mange lag de kan ha.

Psst! Bertine Zetlitz sier at hun ikke føler seg helt ferdig med Elli i «Top girl», kanskje blir det flere bøker, røper hun.