AVVIST: Aschehoug forlag er ikke nådig mot Unni Lindell og hennes krav på i underkant av én million kroner.

Aschehoug går ut mot Unni Lindells millionkrav: − Merkelig

Aschehoug avviser Unni Lindells millionkrav som totalt ubegrunnet – og mener de bare skylder forfatteren 28.705 kroner.

Av Camilla Norli

Publisert: Nå nettopp

Aschehoug går hardt ut mot kravet fra Lindell og advokat Hans Marius Graasvold i et svarbrev som ble sendt tirsdag formiddag fra advokatfirmaet Wikborg Rein.

De skriver at:

«Kravet er svakt fundert, og på flere punkter baserer det seg på et faktisk grunnlag som Lindell vet ikke er korrekt.»

Unni Lindell er en av flere forfattere som har sjekket forfatterlønnen sin etter de siste ukenes saker om royaltykonflikten i den norske bokbransjen.

Hun koblet på advokat Hans Marius Graasvold som gikk gjennom royaltyoppgavene fra 2012 til 2020 – og forrige mandag sendte de et brev til Lindells tidligere forlag Aschehoug med krav om i underkant av én million kroner i etterbetaling av for lite utbetalt royalty.

Forfatteren varslet også søksmål mot forlaget dersom de ikke betaler.

Lindells millionkrav: – Dette føles bare veldig leit

Aschehoug har nå foretatt en gjennomgang av kravet og skriver at de er uenig i den forståelsen av Normalkontrakten som påberopes i brevet til Lindell.

De mener at det kun er grunnlag for et krav på 28.705 kroner.

«Av totalt 163 sider med royaltyoppgaver er det funnet fire feil, som Aschehoug nå korrigerer. Det gjelder avvik knyttet til titlene «Jeg vet hvor du bor» og «Kjærestehjerte», som gir Lindell krav på kr 28 705. Det resterende beløpet – kr 903 708 – er imidlertid uten grunnlag.»

FORLAGSDIREKTØR: Åse Ryvarden er forlagsdirektør i Aschehoug. Forlaget har den siste havnet i søkelyset etter at forfattere mener de har fått for lite royalty for bøker på salg.

Forlagsdirektør Åse Ryvarden sier til VG at hun mener Unni Lindell kommer uheldig ut av dette.

– Lindell har fått all informasjon underveis og har selv akseptert royaltynedsettelser. Hun har også fått royaltyoppgaver og dokumenter hvert år uten å stille noen spørsmål ved disse.

– Da blir det merkelig å komme etterpå med et krav som vi mener ikke er godt begrunnet, sier Åse Ryvarden.

Unni Lindells advokat, Hans Marius Graasvold, bekrefter overfor VG at de har mottatt svaret fra Aschehoug.

Han står fast ved at et forlag ikke kan gi forfatteren mindre enn den avtalte lønnen – selv om de varsler og får samtykke av forfatteren.

UENIG: Unni Lindell og advokat Hans Marius Graasvold må gå gjennom Aschehougs svar før de uttaler seg om hva de vil foreta seg.

– Ifølge kontrakten de har med forfatteren, kan de ikke sette ned royaltyen – selv ikke med samtykke. Forlagene ser ut til å ha glemt at den avtalte royaltyen er en minstesats, som kan sammenlignes med tarifflønn i tariffavtaler. Det er enkelte ting det ikke er lov til å be om:

– En NHO-bedrift kan ikke be ansatte om å akseptere mindre enn tarifflønn, og et forlag kan ikke be en forfatter om å gå utenfor kontrakten, sier Graasvold.

Han sier de må få tid til å lese brevet før de kan si noe om hva de foretar seg.

– Men ved første øyekast kan jeg si at vi er grunnleggende uenig i hvordan forlaget og advokaten forstår bestemmelsene rundt beregning og nedsettelse av royalty. Mye av det de skriver er rett og slett ikke riktig, og jeg er forundret over at de argumenterer på den måten de gjør, sier Graasvold.

Aschehoug mener i motsetning til Lindell og hennes advokat at praksisen med å redusere royaltysatsen og utsalgspris er fundert i normalkontrakten, avtalen mellom forlag og forfatter.

I brevet skriver forlaget blant annet at det er en fast praksis at bokhandlernes store årlige boksalg, Mammut, forstås som realisasjon – altså et sluttsalg av en bok som ikke lenger skal være i salg – og at man dermed ifølge Normalkontrakten skal redusere royaltyen fra 20 prosent og ned inntil 7,5 prosent.

STRIDENS KJERNE: Aschehoug mener de kan sette ned forfatternes royalty på bøker som selges på det store årlige boksalget, Mammut. Det mener ikke Unni Lindells advokat.

Og dette er sentralt i royaltystriden: Forfatterforeningene og Forleggerforeningene er dypt uenig i hvordan disse bestemmelsene skal forstås. De er også uenige om Mammut-salget: Forfatterforeningene viser til at det står ingenting om Mammut i kontrakten og at dette ikke er det samme som realisasjon/sluttsalg.

– Aschehoug sidestiller Mammut-salg og realisasjon, altså sluttsalg av en bok, og det er rett og slett ikke riktig, sier Hans Marius Graasvol, Unni Lindells advokat.

Aschehoug-direktør Åse Ryvarden erkjenner at Forleggerforeningen og forfatterforeningene er uenige på dette punktet.

– Vi støtter oss på Forleggerforeningen og deres tolkning, og den er slik at det ikke er noen tvil om at Mammut er realisasjon. Den er historisk betinget, selv om det ikke står noe om Mammut i normalkontrakten.

Aschehoug skriver i brevet at de opplyser forfatterne om både utsalgspriser, royaltyberegninger og nedsettelse av royalty i forbindelse med Mammut-salget – og at de ber forfatterne om en bekreftelse med en frist om de ønsker å motsette seg noe av dette.

«Lindell har gitt sin bekreftelse i de vedlagte eksemplene», skriver de i brevet og mener derfor at det ikke er grunnlag for å kreve mer royalty.

Aschehoug-direktør Ryvarden er overrasket over at forfattere som Unni Lindell og Tom Egeland ikke tar ansvar for å sette seg inn i brev som sendes ut fra forlaget.

– Vi har ingenting å skjule, de får all informasjon underveis. Vi er også avhengig av at de stiller spørsmål og undersøker det de får tilsendt. Unni Lindell kunne latt være å takke ja til kampanjer og nedsettelse, i stedet har hun gitt sin begeistrede tilslutning, sier Ryvarden.

I tillegg peker Aschehoug på at det aller mest av kravet er foreldet og viser til foreldelsesloven. På dette svarer Lindells advokat slik:

– Spørsmålet om foreldelse henger sammen med hva Unni visste eller burde ha visst om at Aschehoug beregnet for lite royalty. Hun har hatt tillit til at Aschehoug ikke brøt normalkontrakten, og har derfor ikke hatt grunnlag for å fremme noe krav før nylig, sier han.