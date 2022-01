HELSTØPT RUSSISK BESTSELGER: Russiske Guzel Jakhinas debutroman «Zulejkha åpner øynene» har ligget flere år på bestselgerlistene i hjemlandet - og er en helstøpt beretning om overgrep og overlevelse i Stalins Sovjet. Boken er oversatt til 40 språk.

Storartet russisk bestselger! Bokanmeldelse: Guzel Jakhina: «Zulejkha åpner øynene»

Den russiske bestselgeren «Zulajkha åpner øynene» er rett og slett en sensasjonelt god debutroman.

Av Gabriel Michael Vosgraff Moro

I fjor ble en tysk roman om en georgisk familie en bestselger i Norge – jeg tenker selvsagt på Nino Haratischwilis «Det åttende livet».

Likte du den, vil du ganske sikkert også sluke Guzel Jakhinas roman om en tatarkvinne som sendes til Sibir på 1930-tallet. Forlaget har nok tenkt samme tanke, for omslagene har flere visuelle likhetstrekk.

«Zulejkha åpner øynene» er en uvanlig helstøpt debutroman. Den lå i flere år på toppen av bestselgerlisten i Russland og var lenge den mest lånte boken på bibliotekene i Moskva.

I 2020 kom en TV-serie basert på romanen som skapte rabalder:

Info «Zulejkha åpner øynene» Forfatter: Guzel Jakhina Oversetter: Marit Bjerkeng Sjanger: Roman Forlag: Cappelen Damm Sider: 474 Pris: 399 kroner Vis mer

Den utløste heftige anklager om historieforfalskning fra russiske nasjonalister og kommunister. Stalins overgrep mot alle som ble betraktet som fiender av revolusjonen, er fremdeles en verkebyll i Russland.

Når Zulejkha åpner øynene på første side er hun tredve år.

Hun er gift med en betraktelig eldre mann og bor på et lite gårdsbruk sammen med svigermora, i et samfunn preget av strenge religiøse og patriarkalske tradisjoner. Tatarene er opprinnelig et tyrkisk folkeslag, som hovedsakelig er sunnimuslimer.

Zulejkha har født fire jentebarn som alle døde like etter fødselen. Svigermoren, eller Gammelheksa, skjeller og smeller dagen lang og kaller henne et hønsehode. Fordi hun ikke har klart å frembringe en sønn, er hun totalt mislykket i svigermoras øyne. Zulejkha arbeider som en slave i hjemmet, helt nederst på rangstigen.

En dag i 1930 blir ekteparet – de har vært ute for å gjemme unna korn – overrumplet i skogen av en gruppe kommunister. Ektemannen blir skutt på stedet, mens Zulejkha stemples som en fiende av revolusjonen, en kulakk.

PRISVINNER: Guzel Jakhina (f. 1977) er en russisk romanforfatter med tatarsk familiebakgrunn. Debutromanen «Zulejkha åpner øynene» ble tildelt den høythengende litteraturprisen «Den store boken» da den utkom i 2015 - og har ligget på bestselgerlistene i flere år.

Romanen følger Zulejkhas videre skjebne i det sovjetiske systemet, fra fangenskap i provinshovedstaden Kazan, til hun blir plassert i en krøttervogn mot Sibir. Der blir hun innlemmet i fellesskapet til de andre fortapte, folk fra alle samfunnslag og yrker som er forvist til arbeidsleirene i øst.

Mer om handlingen er det dumt å avsløre, men den byr på mange minneverdige karakterer og sidehistorier fra de dramatiske første årene under Josef Stalins regime.

Zuleijkas øyne åpnes en rekke ganger i løpet av romanen.

Ironisk nok oppnår hun større frihet i arbeidsleiren enn hun gjorde i landsbyen og kulturen hun kom fra.

Romanen leder tankene til store russiske romanforfattere fra det forrige århundre – Pasternak og Solzjenitsyn i særdeleshet. Fortellinger fra leirene i Sibir er behandlet en rekke ganger før, men sjelden fra en kvinnes perspektiv, attpåtil fra en minoritet.

Guzel Jakhina skriver frem historien om den lille tatarkvinnen i et billedrikt språk med et filmatisk sug som trekker leseren med seg. Ikke overraskende, da forfatteren er utdannet regissør og boken begynte sitt liv som filmmanus. Særlig briljant skildres den lange togreisen gjennom det veldige russiske landskapet, der menneskene som er stuet sammen i krøttervognene, må tilpasse seg det nye livet.

For dette er en roman om å beholde sin menneskelighet under de barskeste forhold som tenkes kan, en historie fra en ikke alt for fjern fortid som sender kalde gufs nedover ryggen.

Midt i all elendigheten, bæres historien frem av menneskelig mot og humanitet. Og da har jeg ikke en gang nevnt den vakre kjærlighetshistorien som binder det hele sammen.

Anmeldt av: Gabriel Michael Vosgraff Moro