OPPGJØR MED NAKSTAD: Camilla Stoltenberg skryter av Espen Rostrup Nakstads kommunikasjonsgaver, men er også kritisk til en del uttalelser fra mannen hun kaller en «blanding av helsetoppenes og folkets talsperson».

Høydepunktet i Stoltenbergs coronabok er Nakstad. Bokanmeldelse: «Camilla Stoltenberg – Året som aldri tok slutt»

Av og til kan det virke som FHIs Camilla Stoltenberg har hatt mer trøbbel med småkjekling og posisjonering, enn med selve coronapandemien.

Av Astrid Meland

Publisert: Nå nettopp

Wow! Denne boken starter som en rå actionfilm.

For ante du at i januar i fjor, mens folk flest tenkte på å bytte julegavene og begynne å trene, så jobbet helsemyndighetene på full speed med å stoppe et coronautbrudd på verst tenkelige sted – Svalbard?

Ikke jeg heller.

Dette dramaet kan du lese om i Lilla Sølhusviks nye bok «Året som aldri tok slutt», som er FHI-direktør Camilla Stoltenbergs historie.

SKRIVER IKKE SELV: Det er NRK-journalisten Lilla Sølhusvik som har skrevet boken om Camilla Stoltenbergs coronaår. Sølhusvik har tidligere skrevet bok om Kristin Halvorsen.

FAKTA: «Camilla Stolenberg – Året som aldri tok slutt» Forfatter: Lilla Sølhusvik Sjanger: Sakprosa/biografi Forlag: J.M Stenersen Sider: 322 Pris: 399 Vis mer

Det er det skikkelig «behind the scenes» når leseren får være med helsemyndighetenes kamp mot klokken og Norwegian nekter å frakte Norges viktigste prøve for dem.

Heldigvis får vi nesten si, var de fleste av oss lykkelig uvitende om dramaet disse dagene. Men det skikkelig artig å lese om det nå.

Og hadde bare resten av denne boken vært slik. De beste passasjene er de ukjente fortellingene forfatteren har dukket journalistisk inn i.

Men så var kanskje ikke så mye mer drama, dette store året? Jo da, men etter hvert går mye tid med til revirhevding i offentlig sektor.

Det handler om ting som at Espen Nakstad kanskje er litt mye på TV. At VG ikke intervjuet FHI i ekspertsaken om covid. Og hvorfor fikk Helsedirektoratet æren for tiltak de selv hadde sagt nei til bare noen dager før?

12. MARS: Statsminister Erna Solberg, Bent Høie sammen med Camilla Stoltenberg og flere andre aktører under møtet i Beredskapsutvalget mot biologiske hendelser. Det var denne dagen sentrale møter ble satt i gang uten Stoltenberg.

les også Camilla Stoltenberg sa egentlig nei til å skrive bok om corona

Men det er interessant det også. Disse innblikkene kommer ikke alltid Stoltenberg og FHI til gode, selv om det nok er intensjonen.

For det virker smått sett utenfra, det som har skapt såre følelser i FHI. Helsedirektoratet fremstilles om litt for ivrige og lite grundige. På et tidspunkt «amatørmessig» av en overlege i FHI. Men hvorfor, egentlig, skulle FHI vite bedre hva myndighetene kunne rekke over?

En del av dette er kanskje like godt stoff for tidsskrift som «Stat og Styring». For det er neppe bare helsebyråkrater som har problemer med at folk tråkker i hverandres bed.

les også Fått med deg? Nakstad utsatte coronabok på grunn av corona

Boken bringer altså ikke så mye nytt. Også denne kranglingen mellom etatene er for lengst avslørt i mediene.

Det er likevel interessant at diplomaten Stoltenberg bekrefter en god del opprydningsaksjoner.

Det dramatiske høydepunktet i boken er en nyhet, og den er det også Nakstad som står for.

Det oppstår fortvilelse i FHI fordi han har uttalt seg om deres felt – igjen. Det ender med oppvaskmøte og ingen enighet. Men kranglefantene blir pålagt å skrive en kronikk sammen om barnesmitte.

Sett utenfra heller ikke verdens største sak. Stoltenberg pleier alltid ellers å fremheve at uenighet skal frem.

Men det virker ikke som Stoltenberg har fått så mange vanskelige spørsmål i arbeidet med denne boken. Hun sa i et intervju før utgivelsen, at det var viktig for henne at forfatteren var uavhengig og kritisk.

Men det er det få spor av.

For dette er FHI-sjefens historie. Camilla Stoltenberg får fortelle at Camilla Stoltenberg jobber døgnet rundt. Det virker ikke å være så mange andre kilder her. Og det er bare pyntelig med selvkritikk.

Men for den som er opptatt av pandemien blir det likevel ikke kjedelig.

FHIs neddempede leder tar endelig til motmæle. Det vil vi lese.

Men det er enda bedre å få noen andre til å ta deg i forsvar, enn at du må servere forsvarsskriftet selv.

Anmeldt av: Astrid Meland