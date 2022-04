NY STORDALEN-KOMPANJONG: Strawberry Publishing-gründerne tok ut ekstraordinært utbytte på 120 millioner kroner i fjor. Nå har Magnus Rønningen (midten) og Jonas Forsang (t.h.) startet vin og brennevins-firma med Petter Stordalens sønn Jakob Stordalen (t.v.).

Tok ut 120 millioner i utbytte – starter vinselskap med Stordalen-sønn

Først startet de forlag med Petter Stordalen og tjente nærmere 100 millioner kroner hver. Nå har gründerne Magnus Rønningen (42) og Jonas Forsang (41) startet vinfirma med Stordalens sønn Jakob Stordalen (25) i styret.

Av Camilla Norli

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Rønningen og Forsang er gründerne som startet forlag med Petter Stordalen og endte opp med å tjene nærmere 100 millioner kroner hver på et etappevis salg av forlaget til den svenske bokgiganten Bonnier Books.

De to solgte seg helt ut av forlaget i mars i år.

Rett før første etappe av forlagsoppkjøpet, som skal være det dyreste i nordisk forlagshistorie, ble selskapet Belmonte Publishing Holding stiftet.

Årsregnskapet for 2021 viser at eierne tok ut ekstraordinært utbytte fra dette selskapet på 119.5 millioner kroner. I tillegg ble 55 millioner kroner avsatt til annen egenkapital.

Selskapet, som ble eid av Petter Stordalen, Magnus Rønningen, Jonas Forsang og Jørn Lier Horst, ble oppløst 11. mars i år – fire dager før det ble kjent at Bonnier Books også kjøpte ut den siste aksjeandelen til gründerne Jonas Forsang og Magnus Rønningen.

VG har tidligere omtalt at de fire gründerne skal ha tjent rundt 420 millioner kroner på det fire år lange forlagseventyret.

Nå er det blitt registrert et nytt firma med navnet Belmonte Vino Holding.

FRA BOK TIL VIN: For fire år siden startet de forlag med Petter Stordalen. Nå vil Jonas Forsang (t.h) og Magnus Rønningen satse på import og salg av vin. Med seg har de Jakob Stordalen, samt daglig leder i Petter Stordalens Strawberry Equities.

Firmaet er registrert i Brønnøysundregistrene som «engroshandel med vin og brennevin» og Petter Stordalens sønn Jakob Anker Stordalen er styremedlem sammen med Jonas Forsang og Magnus Rønningen.

Styreleder er Kenneth Jarl Andersen – som også er daglig leder i Petter Stordalens investeringsselskap Strawberry Equities.

Formålet til firmaet er ifølge vedtektene: «Import og salg av alkoholholdig drikke, produksjon av egne varer, og investering i aksjer og øvrige verdipapirer, og det som står i naturlig forbindelse med dette.»

VG har vært i kontakt med Rønningen og Forsang som ikke ønsker å kommentere firmaregistreringen. Petter Stordalens PR-rådgiver har henvist videre til Jonas Forsang på VGs spørsmål om Jakob Stordalen og Strawberry Equities rolle i dette.

De to gründerne ønsker heller ikke å kommentere utbyttet fra Belmonte Publishing Holding. Forfatter Jørn Lier Horst sier til VG at han har brukt deler av sitt utbytte til å reinvestere i forlaget han startet sammen med Stordalen og co. – og som nå er blitt Bonnier norsk forlag:

ENESTE MINORITETSEIER: Nå er det kun Jørn Lier Horst som er igjen av de fire gründerne som startet det som ble Strawberry Publishing – og som nå er blitt Bonnier norsk forlag.

Lier Horst øker sitt eierskap i Bonnier til fem prosent og går inn i styret. Bonnier Books eier resten på 95 prosent.

– For meg var det viktig å fortsette det jeg startet, og jeg er veldig glad for at Bonnier ville la meg få en større eierandel, sier Horst.

– Det at jeg også går inn i styret i Bonnier, gir mer forfattermakt inn i driften av forlaget. Så turbulent som det har vært i forlagsbransjen i det siste, tenker jeg at det kommer flere forfattere til gode.