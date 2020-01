BLIR FORFATTER: Sandra Lyng (32) gir ut en serie barnebøker for de aller minste. Foto: Odin Jaeger

Sandra Lyng gir ut barnebøker om følelser

2020 er året Sandra Lyng debuterer som forfatter.

Nå nettopp

I mai gir hun nemlig ut to barnebøker på Gyldendal. Etter planen skal det også komme to bøker høsten 2020. Sandra Lyng forteller via sitt forlag at det handler om følelser. Nærmere bestemt en enhjørning som har følelsene utenpå kroppen.

– Jeg har lenge ønsket å skrive barnebok som tar opp temaet følelser på en måte barn kan relatere seg til. Jeg tror det er viktig og sunt for barn å lære tidlig hvordan man setter ord på følelsene sine. Om ikke bare med ord, men også farger som er gjennomgående i bøkene jeg har skrevet om Corny, forteller Sandra til VG i e-post – sendt av forlaget som opplyser at Sandra ikke vil la seg intervjue.

Skrev kronikk: – De fikk meg til å føle meg som en dårlig mor

Corny er navnet på enhjørningen Sandra skriver om.

I e-posten skriver hun at vil vise at det er ok å ha alle slags følelser.

– At barn fra tidlig alder kan vite at det finnes et bredt spekter av følelser, og at alle følelser er ok å ha, tror jeg er veldig sunt. Det kan bidra til et godt grunnlag og forhåpentligvis øke barnets evne til å uttrykke seg på en positiv måte, skriver Sandra, som ble mor til sønnen Sander i oktober i fjor – og til VG meldte hun da at det var en helt fantastisk følelse å bli mamma.

Senere har hun vært åpen om både fødselsdepresjon og ammeproblemer på Instagram.

De to første bøkene om Corny kommer i mai og heter «Corny har bursdag» og «God natt, Corny» og er myntet på barn i alderen 2 til 5 år. Forlaget skriver at Lyng de siste årene har vært åpen om egen psykiske helse, og etter at hun selv ble mor, er hun blitt spesielt opptatt av at barn så tidlig som mulig skal lære å gjenkjenne og sette ord eller tegn på egne følelser, slik at de kan bli lettere å snakke om.

– Sandra er en sprudlende forteller med et stort hjerte for psykisk helse hos barn og unge, sier redaktørene Stine Linstad og Nina Méd.

Etter planen jobber også Lyng med barnesanger om Corny – som skal produseres av Universal.

Publisert: 01.01.20 kl. 12:18

Flere artikler