«Snøsøsteren»-suksessen fortsetter: Fra tårer til millioner for Lisa og Maja

Sammen leverte de fjorårets største boksuksess, og nå er Maja Lunde og Lisa Aisatos «Snøsøsteren» igjen på topp.

Ifølge tall fra Bokhandlerforeningen er det nemlig bare to bøker som selger mer i Norge akkurat nå: Frode Øverlies nye Pondus-bok på annenplass, og Lisa Aisatos egen bok «Livet – Illustrert».

10 på topp boksalg nå Her er de bøkene som selger mest akkurat nå, uavhengig utgivelsesår og sjanger: 1. «Livet – illustrert» av Lisa Aisato

2. «Pondus: Minus 18 på det ene øyet» av Frode Øverli

3. «Snøsøsteren: En julefortelling» av Maja Lunde og Lisa Aisato

4. «Større enn meg» av Aksel Lund Svindal

5. Full spredningNina LykkeForlaget Oktober2019

6. «Omgitt av idioter» (billigbokutgave) av Thomas Erikson

7. «Hyttebok frå helvete» av Are Kalvø

8. «Julemat» av Ida Gran-Jansen

9. «Juleroser 2019» av Herborg Kråkevik

10. «Over horisonten» av Jojo Moyes (Kilde: Bokhandlerforeningen. Basert på salg i ukene 44–47)

– Det er jo stort å ha to bøker på topp tre, og det at «Snøsøsteren» fortsetter å selge, er så gøy. Den boken er for lengst blitt større enn oss selv, og det er så kult å se den leve videre og videre, sier Lisa Aisato.

– Drømmen er å skape en tradisjon, og nå hører vi at folk sier at de gleder seg til 1. desember for da skal de lese «Snøsøsteren igjen». Jeg blir så glad for å høre at boken fortsetter å være i folks bevissthet, sier Maja Lunde.

De to har hatt litt av et år. I tillegg til suksessen med julekalenderboken «Snøsøsteren» – som er trykket i utrolige 250.000 eksemplarer – har Maja Lunde fortsatt suksessen med «Bienes historie» og de neste to bøkene i Klimakvartetten både her hjemme og internasjonalt, mens Lisa Aisato i forrige uke vant den norske Bokhandlerprisen for sin egen bok «Livet – Illustrert».

– Jeg husker nesten ikke helt hva som har skjedd dette året, det har jo gått i ett! Men det er fantastisk å tenke tilbake på det som skjedde i fjor med «Snøsøsteren» – og hvor emosjonelt sterkt det var med alle tilbakemeldingene fra folk som leste høyt for hverandre og alle historiene om hvilken rolle denne boken har spilt i familier, sier Maja – som også minnes at de ble tatt på sengen av suksessen.

– Vi trodde vi hadde laget en litt smal bok, ler hun.

Men nå viser ferske tall at boken igjen fyker ut av butikk og selger tredjehest uavhengig sjanger og utgivelsesår. Samtidig er den på vei ut i 23 land og tilbakemeldinger om tårer og sterke følelser i sving strømmer på fra hele verden.

23 SPRÅK: Her er bare noen av de internasjonale utgaven av «Snøsøsteren». Foto: Ola Vatn / VG

– Det er litt sånn som det var i fjor, bare utenfor Norge. Vi får bilder av den store røde boken fra hele verden, og det er jo tårer i alle land, sier Maja.

– Jeg synes akkurat det der er utrolig stas, at folk får de samme følelsene. Vi er jo bare folk uansett hvor vi kommer fra, og vi har de samme følelsene rundt døden og kjærligheten, sier Lisa.

Boken «Snøsøsteren» handler om Julian som har bursdag på julaften og derfor alltid har hatt det som sin favorittdag. Men nå er det annerledes, for i sommer døde storesøsteren hans. Men så møter han juleelskeren Hedvig som kanskje kan hjelpe Julian med å finne juleglede likevel.

I høst har Maja Lunde levd ut universet igjen – og oversatt fortellingen til filmspråk. For «Snøsøsteren» skal bli Hollywood-film.

– Først tenkte jeg jo at det måtte bli en animasjonsfilm på grunn av tegningene til Lisa, men Hollywood-produsenten overbeviste meg om noe annet. Det er en film om følelser, og det menneskelige og levende ansikt er nå en gang bedre til å vise følelser enn animerte figurer. Og med de budsjettstørrelsene de opererer med der borte, er jeg trygg på at de klarer å skape et magisk og realistisk univers, sier Maja.

Lisa er ikke skuffet over at det ikke ble tegnefilm.

– Jeg håper jo at de vil hente inspirasjon til filmen fra mine illustrasjoner, at de vil skinne gjennom på et vis, sier Lisa som de siste ukene også har sett sin egen bok ta av. Opplaget på «Livet – Illustrert har passert 90.000».

PÅ TOPP TO ÅR PÅ RAD: Norske bokhandlere stemte nettopp frem Lisa Aisatos bok «Livet – Illustrert» som årets vinner av Bokhandlerprisen og årets beste bok. I fjor lå hun helt på topp med «Snøsøsteren», nå er hun helt på topp med «Livet – Illustrert». Foto: Ola Vatn / VG

– Det er jo helt absurde tall for en billedbok. Jeg tror nok «Snøsøsteren» er en av grunnene til at jeg kunne lage boken, for den åpnet mange nye dører for meg.

Det skal bli tre bøker til i «Snøsøsteren»-format, en bok for hver årstid. Nå avslørere de to at vårboken kommer neste høst og har allerede har fått et navn:

– Den skal hete «Solvokteren» og handler om en jente som lever i en verden hvor solen har forsvunnet. Hun lever i en slags evig regnfull april, men så finner hun en skjult dal hvor naturen står i full blomst. «Solvokteren» er nok, i likhet med mange av mine bøker, inspirert av Astrid Lindgren, men også av boken «Den hemmelige hagen», forteller Maja som gleder seg til å gå løs på boken.

For som Lisa sier:

– Denne høsten har vært fin, men veldig hektisk. Nå gleder jeg meg helt ekstremt til å synke dypt inn i solvokteruniverset. Jeg har bare lyst til å tegne, jeg er så lei av å ta på fine klær og sminke meg. Jeg er ikke vant til all denne oppmerksomheten.

Skal vi tro forfatterdueon, så er de visst ikke glad i suksess og penger heller. For selv om «Snøsøster»-suksessen (sammen med andre prosjekter) førte til at Lisa Aisato ifølge skattelistene tjente 4,5 millioner kroner i fjor, og at Maja Lunde doblet inntekten sin til hele 10,8 millioner kroner, har de ikke forandret livene sine.

– Vi har sagt det før, og sier det gjerne igjen. Det er ikke pengene som driver hverken Lisa eller meg. Denne jakken er 14 år, og denne genseren er fra loppemarked, påpeker Maja Lunde – og tar seg i det:

– Nå høres jeg kanskje litt prektig ut, men jeg skriver altså ikke for å bli rik, men rett og slett fordi jeg blir trist når jeg ikke skriver.

– Men det er klart det er en bonus at vi kan leve av dette, og nå er jeg nysgjerrig på hva vi kan skape videre, for det er veldig viktig for oss å ikke kopiere oss selv, sier Lisa Aisato.

