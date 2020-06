FIRE ÅR SIDEN: Frode Saugestad og Ari Behn i 2016 da Saugestad tok med Ari og andre norske forfattere på litteraturfestival i New York. 4. september arrangerer han en egen Ari Behn-litteraturfestival på Deichman Bjørvika for å hylle forfatteren Ari. Foto: Trond Solberg

Han hadde et nært og intenst forhold til Ari Behn – nå hyller han vennen med en Ari-festival

Frode Saugestad (46) er mannen som fikk Knausgård og Solstad til å ta av i USA, men han er også mannen som dro hjem til Ari Behn den siste tiden, kledde på ham plagg for plagg, bakte brød og fikk ham med på tur. Nå lager han Ari-festival for å ta forfatteren Ari Behn tilbake.

Den siste tekstmeldingen han fikk fra Ari Behn var en emoji med to rosa hjerter.

Og Frode Saugestad begynner å gråte før vi får satt oss ned i kroken på gamle Dagligstuen på Hotel Continental – for her møttes vi for fire år siden sammen med Ari Behn. Da skulle Saugestad ta med seg Ari på den norsk-amerikanske litteraturfestivalen han arrangerte i New York for tredje året på rad. Ikke fordi han var Ari Behn, prinsessegemal og entertainer, men fordi han ifølge Saugestad skrev mesterlige noveller.

Nå bruker han ordet «briljant».

DE SISTE MELDINGENE: Den siste meldingen fra Ari Behn var en emoji med to rosa hjerter. Etter dette fikk ikke Frode Saugestad svar. Her forteller han om sine siste meldinger der han blant annet skrev: «Hei bror, det ble stille fra deg». Foto: Mattis Sandblad

– Jeg har en stund kjent på at jeg vil gjøre noe. At jeg vil hylle Ari for det han faktisk var: Forfatter. Ja, han malte, designet, var prinsessegemal og alt mulig. Men det var forfatter han var. Ikke bare en god forfatter, men en briljant forfatter.

Saugestad har fått støtte fra Fritt Ord til å arrangere Ari Behn-litteraturfestival på Deichman Bjørvika 4. september.

– Vi planlegger kritiker- og forfatterpanel, opplesninger fra forfattere Ari satte pris på, kanskje leser vi opp en hel novellesamling. Vi undersøker også om det er mulig å gjøre noe med et av de upubliserte skuespillene han skrev. Det finnes mye upublisert materiale som fortjener å bli utgitt. Det finnes dikt, noveller, skuespill. Til og med en refusert roman, forteller Saugestad som sier at de skal fokusere på forfatterskapet på en måte som Ari selv ville vært glad og stolt over.

Forfatteren, ikke påfuglen

På litteraturens premisser, ikke sirkuset rundt.

– Vi skal ta forfatteren Ari Behn tilbake. Det blir ikke noe stort og fancy, det blir nedpå med et seriøst fokus på litteraturen. Ikke påfuglen Ari.

BOK-BAKMANN: Frode Saugestad er omtalt som mannen som satte Kultur-Norge på verdenskartet og mannen som fikk Karl Ove Knausgård og Dag Solstad til å ta av i USA – med sin norsk-amerikanske litteraturfestival som han arrangerte flere år på rad. Nå vil han hylle forfatteren Ari Behn med en egen festival. Foto: Mattis Sandblad

Festivalen vil spesielt dreie seg om de tre novellesamlingene Ari Behn ga ut fra 1999 til 2015: «Trist som faen», «Talent for lykke» og «Tiger i hagen».

– Jeg leste akkurat de tre novellesamlingene på nytt: Det er en grunn til at en helt ukjent forfatter kom og solgte 100.000 av sin første novellesamling, det handler om litterær kvalitet. Jeg liker de to neste samlingene enda bedre, vi snakker om tre fantastiske novellesamlinger med et spenn på 20 år. Det er noe med det menneskelige aspektet som treffer meg sånn. Da Ari selv leste fra «Tiger i hagen» på høstlanseringen det året, måtte jeg gå ut. Jeg begynte å grine, Ari utfordret klisjeene og banalitetene på en måte som treffer, forteller Frode Saugestad – og blar opp i novellesamlingen og leser en passasje med knekk i stemmen.

Det handler om en hverdagsdiskusjon mellom en mann og kvinne. Om at det å ta ut av oppvaskmaskinen kan være en kjærlighetserklæring. Novellesamlingen kom ut et år før skilsmissen mellom prinsesse Märtha Louise og Ari Behn var et faktum.

– Det slår meg stadig vekk hvor ubegripelig vakre setninger han kunne skrive. Det er jo sånn at man blir overrasket og forbauset over hvor ekstremt litterær han var, sier Saugestad.

Ari ble satt ut over godord

Ari Behn selv var overrasket og glad over å ha blitt sett da vi tre møttes i her i dagligstuen for fire år siden.

Harald Stanghelle hadde akkurat skrevet en kommentar med tittelen «Ari Behn er fortsatt seg selv. Det er en undervurdert prestasjon» i Aftenposten. Han hadde fått en tekst publisert i prestisjesamlingen Best European Fiction som en av få norske forfattere, og Frode Saugestad ville ta ham med på litteraturfestival i New York sammen med blant andre Maja Lunde, Helga Flatland, Geir Gulliksen og Johan Harstad. Karl Ove Knausgård, som selv har uttalt at 90 prosent av hans USA-suksess skyldes nettopp Saugestads litteraturfestival, skulle også være med som døråpner.

– Jeg blir blyg og litt satt ut. Jeg er ikke vant til godord på den måten. Det hjelper å få medvind innimellom, sa Ari til VG den gangen.

BLYG: Vi møtte Ari Behn og Frode Saugestad i mars for fire år siden. Da var Ari glad og overrasket over å ha blitt sett. Foto: Trond Solberg

Og da Frode Saugestad sa at det var bemerkelsesverdig at Ari oppe i alt hadde klart å holde på kjernen i seg selv, ble Ari dønn ærlig på at det hadde kostet.

– Det har skjedd mye underveis. Det har kostet. Jeg har hele tiden holdt fast på skrivingen og litteraturen, men ah ... det har vært så mye annet. Men jeg har fått mange fine historier fra det jeg har opplevd. Novellen «Tiger i hagen» er et bilde på all den støyen jeg hele tiden føler. Jeg føler ikke jeg trenger å si så mye mer enn det. Novellen er en takknemlig sjanger. Det holder med noen få ord, sa Behn.

Det er i denne novellesamlingen han skriver setningen:

«Vi tenker på slutten alle sammen og venter bare på øyeblikket.»

Og da Ari reiser på festival i New York den sommeren 2016 vet han ifølge Saugestad at han kommer til å bli skilt.

– Egentlig er den turen til New York siste gangen jeg opplevde en positiv optimisme med Ari. Det var mye usikkerhet før vi dro, han visste jo da at han kom til å bli skilt. Men i New York fikk han et løft, han ble sett, fikk respekt fra sine gjensidige. Jeg husker også vi satt på en liten «greasy spoon diner» og bare: «Dette er livet!»

Kontrasten til det som skulle komme er stor.

– Vi snakker om en mann som var knust av kjærlighetssorg, sier Saugestad stille.

KONTRASTENE: Frode Saugestad har kjent Ari Behn siden 1996 – og den røde tråden i vennskapet var livet, litteraturen, døden og kjærligheten. Kontrastene var store fra de satt i New York og bare «dette er livet» til det som skulle komme. Foto: Mattis Sandblad

Han hadde kjent Ari siden 1996 da han selv jobbet som markedssjef for klesmerket Diesel, og Ari drømte om å bli forfatter. Etter hvert ga de begge ut bøker på Kolon, de ble «kolonister» som Ari kalte det. Ari sendte ofte Frode sine uferdige tekster for å høre hans tanker.

– Og omvendt. Ari var en meget god leser.

Hele veien snakket de om litterære forbilder, om hverandres tekster, livet og døden.

– Og om kjærligheten. Ari skjønte lenge før meg hvem jeg skulle finne den store kjærligheten med. Da jeg fortalte ham at vi hadde blitt sammen, sa han bare: Endelig. Mange har sagt at de følte Ari så dem, jeg følte meg ekstra godt sett.

– Kledde på ham

Men så kom mørket og sorgen og smertene. Frode Saugestad dro flere ganger hjem til Ari, dro ham opp av sofaen eller sengen for å få ham med ut på gåtur.

– Jeg har kledd på ham sokker, bukse, jakke, sko. Sagt vi må ut, få frisk luft, gå, tenke på noe annet. Vi kunne bruke en time på to kilometer. Jeg har bakt brød, laget middag. Vi har ligget i gresset i timevis og pratet. Eller ikke pratet. Han hadde det tungt. Jeg prøvde å si til ham at det var greit ikke å få til ting, greit å være fortvilet, greit ikke å mestre, sier Saugestad som ofte følte en slags optimisme etter slike lange samtaler.

– Jeg følte at vi kom oss over hengemyra, at det hjalp. Men i løpet av høsten i fjor sa han til meg at det var verre enn det noen gang hadde vært. I desember ringte han og sa han ikke orket mer, at han ikke visste hva han skulle gjøre. Jeg sa vi måtte møtes, være sammen, lage mat, gå tur – gjøre det vi har pleid å gjøre. Men det ble den siste samtalen. De siste ukene avlyste han alltid i siste liten. Han hadde gode grunner, det var ting jeg tenkte var bra. Han snakket ofte om hvor stolt og glad han var i jentene sine.

– Så ja, jeg ble overrasket over hvordan det endte, sier Saugestad.

TOK DEN SISTE SAMTALEN: Den siste samtalen Frode Saugestad hadde med vennen Ari Behn var på telefon da han gikk over Rådhusplassen i desember. Ari ba om hjelp, de avtalte å møtes, men Ari avlyste flere ganger. Foto: Mattis Sandblad

De siste tekstmeldingene

Han blar gjennom de siste meldingene. Det var mye «jeg elsker deg, bror», «det er tøffe dager», knyttneve-emojis, hjerter, rosa hjerter. Ari svarte aldri på de siste meldingene på lillejulaften og julaften. I den nestsiste Saugestad sendte sto det blant annet: «Hei bror! Det ble stille fra deg så jeg håper bare du har det bra! ».

Det ble veldig stille. Etter at Ari Behn tok livet sitt 1. juledag har det vært mange tanker.

– Hvorfor dro jeg ikke bare hjem til ham da han ikke svarte? Jeg burde skjønt det. Sånne ting. Samtidig visste jeg at han hadde familie som hjalp ham og som var der for ham. Det var et enormt sjokk at han tok livet sitt. Jeg skulle ønske han ikke gjorde det, men så bli man jo bare nødt til å avfinne seg med det, respektere det på et vis.

Og tilbake står ordene. Guttedrømmen som ble virkelighet.

– Den som vil vite hvem han var, den som vil bi kjent med den ekte Ari, må lese novellene hans. Der var han naken, ærlig, sårbar og samtidig djerv og modig. Nå etter hans død er det lett å finne setninger og spor av hvordan livet, kjærligheten og døden skulle bli. Det finnes i litteraturen.

Aris bror kommer

Ari Behns bror Espen Behn sier til VG at han gleder seg til en Ari-festival i regi av Frode Saugestad.

– Jeg synes det er veldig spennende, og ikke minst fint - og det er noe jeg gleder meg veldig over. Vi er jo veldig stolte over nettopp de tre novellesamlingene til Ari, og synes at det er så fint at både litteraturen og kunsten hans lever videre. Jeg kommer definitivt til å komme på Frodes festival, sier Espen Behn til VG.

Psst! Planleggingen av Ari-festivalen er i full gang, og av forfatterne som allerede har takket ja til å delta er Ruth Lillegraven, Tone Hødnebø, Steinar Opstad og Jonny Halberg. Ari Behns forlegger og redaktør Bjørn Aagenæs i Kolon forlag skal også delta og støtte festivalen: – Vi er veldig positive til at Frode Saugestad lager Ari-festival, både fordi det er Ari og fordi det er Frode. Det blir en hyllest til forfatteren Ari Behn – og det er veldig fint, sier Aagenæs til VG.

Frode Saugestad – alt fra maratonløper til forfatter Det finnes knapt en faktaboks som inneholder mer enn det som står på CV-en til Frode Saugestad (f. 1974), for han er akademiker, blogger, designer, eventyrer, forfatter, forlegger, fotograf, impresario, journalist, kunstner, langdistanseløper, litteraturdoktor, musiker, sjefredaktør og sykkelrytter. Saugestad har utgitt flere bøker, sist skrev han «Hvordan oppdra en verdensmester» sammen med Gjert Ingebrigtsen i 2018. Aslak Nore har også beskrevet ham som «Mannen som satte Kultur-Norge på verdenskartet». Arrangerte Norsk-Amerikansk litteraturfestival fra 2012–2016 – som har betydd mye for norsk litteratur i utlandet. Ifølge rykter i litteraturkretser ute i verden er han en steinrik arving som bare «splæsjer» ut millioner av kroner på litteratur. Men sannheten er at han er en bondegutt som har vokst opp med gutta i D.D.E. i Overhalla. I 2012 syklet Saugestad hele Tour de France på VGTV. Han er en ivrig langdistanseløper, og nå trener han til maraton. Han bodde flere år i London, Cambridge, og i Massachusetts i USA. Han har forelest ved Harvard, vært PR- og markedssjef for Diesel Jeans, jobbet ved Astrup Fearnley-museet, startet kunstgalleriet NAF (Norsk Anarkistisk Fraksjon) sammen med Bjarne Melgaard, startet L.S.P. Forlag der han blant annet ga ut en samling av Osama bin Ladens brev og taler. Han har skrevet for en rekke medier og tidsskrifter. Vis mer

