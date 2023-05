AI-EKSPERT: Inga Strümke, forsker ved NTNU, danker ut alle andre med sin bok «Maskiner som tenker. Algoritmenes hemmeligheter og veien til kunstig intelligens».

AI-bok utsolgt: Selger aller mest i Norge nå

Førsteopplaget av norske Inga Strümkes bok om kunstig intelligens er revet vekk på få dager.

Boken «Maskiner som tenker» går torsdag helt til topps på den norske boklisten, og Bokhandlerforeningen bekrefter overfor VG at den selger aller mest i Norge av både generell litteratur og skjønnlitteratur.

Kagge forlag opplyser at de trykker to nye opplag - bare fem dager etter at boken ble lagt ut for salg.

– Førsteopplaget på 4000 eksemplarer ble utsolgt på få dager, og vi er helt tomme på lager. Nå trykker vi to nye opplag og er oppe i et totalopplag på 10.000 eksemplarer, sier markeds- og kommunikasjonssjef Raymond Vik til VG.

DEBUTANT: Inga Strümke har en lang publiseringshistorikk som forsker, men «Maskiner som tenker» er hennes første bok til et breddepublikum. Strümke er født i Tyskland, men har bodd i Norge siden hun var 4 år.

Den norske AI-forskeren Inga Strümke er overveldet over responsen:

– At folk interesserer seg for ens fagfelt er noe av det beste en forsker kan oppleve, sier hun og fortsetter:

– Samtidig mener jeg at det er avgjørende for fremtiden vår at alle – ikke bare AI-forskere – forstår litt om kunstig intelligens, og blir i stand til å ta gode beslutninger og ivareta sine egne interesser i denne rasende utviklingen.

– Å få muligheten til å bidra til det er bare helt fantastisk, sier forfatter Inga Strümke i en melding fra forlaget.

Forfatteren har doktorgrad i partikkelfysikk og forsker på kunstig intelligens ved NTNU. Målet med boken er å gi folk mer kunnskap, slik at de kan være med å påvirke hvordan kunstig intelligens kommer til å prege samfunnet i årene som kommer.

– Kunstig intelligens har for alvor har forlatt laben og rast inn i folks liv.

– Det er så viktig at vi får en bred samfunnsdebatt om utviklingen, og at folk får muligheten til å påvirke den, sier Strümke.

Samtidig skrev hun boken av kjærlighet til fagfeltet.

– Jeg elsker virkelig dette fagfeltet, og hadde kjempelyst på et dypdykk ned i mekanismene som har preget utviklingen av kunstig intelligens, og veien til drømmen om intelligente maskiner, sier Strümke.

VGs anmelder Oda Faremo Lindholm ga terningkast fem, og mener boken «treffer midt i blinken på tidsånden med denne boken», mens Adresseavisen ga terningkast 6.