Sophie Elise legger ned bokklubb

Sophie Elise Isachsen legger ned et av sine mange prosjekter.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

«Rett på sak, månedens bok blir den aller siste i bokklubben» står det på Instagramkontoen «litt.sophie» fredag ettermiddag.

Det var våren 2020 at Isachsen lanserte bokklubben, som har vært et samarbeid med forlaget Strawberry Publishing.

Nå legges altså prosjektet ned, og Isachsen begrunner avgjørelsen på denne måten:

«Å starte et nytt selskap er alltid risikofylt og man vet aldri, og selv om jeg anser bokklubben som en suksess er det ikke mulig å drive lengre».

– Jeg er vant til at fine prosjekter jeg tenker skal vare livet ut, plutselig får en mye kortere levetid, sier Isachsen til VG.

Det var 730 som omtalte saken først.

Alexander Even Henriksen i Strawberry Publishing sier bokklubben har vært en suksess:

– Likevel greide ikke inntektene å holde følge med utgiftene og det måtte vi ta konsekvensen av, skriver han i en sms.

Isachsen lover likevel å fortsetter å spre leseglede på Instagram, og takker alle som har vært medlem.

– Bokklubben har vært det fineste prosjektet jeg har hatt og jeg er skikkelig stolt over alle medlemmene som sier at de endelig har blitt glad i å lese bøker, sier Isachsen.

I desember varslet Forbrukertilsynet overtredelsesgebyr mot Strawberry Publishing AS og Sophie Elise AS på henholdsvis 300.000 og 200.000 kroner.

Forbrukertilsynet mente forlaget og influenceren har brutt markedsføringsloven på to punkter: For skjult reklame, og for utsendelse av markedsføring på e-post uten gyldig samtykke fra forbrukere.

Grunnen skal være at Instagram-kontoen «litt.sophie» startet med boktips fra Sophie Elise, og ble senere gjort om til en offisiell konto for businessen.

Forbrukertilsynet mente at bokkontoen høyst sannsynlig har vært en del av markedsføringsstrategien til bokklubben fra første stund, men at dette ikke har vært tydelig for forbrukerne.

Dette bestred Isachsen og forlaget, mens de erkjente markedsføring på e-post uten gyldig samtykke fra forbrukere.

Det har foreløpig ikke kommet en avgjørelse i saken.