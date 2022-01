Normalkontrakten er en avtale mellom forfatter og forlag som er forhandlet frem mellom Den norske Forleggerforeningen og flere forfatterforeninger for overdragelse av rettigheter og utgivelse av verk i bokform.

Det finnes en normalkontrakt for blant annet skjønnlitteratur, en for sakprosa og en for barne- og ungdomslitteratur.

I normalkontrakten for skjønnlitteratur står det at forfatteren får 15 prosent royalty av salget opp til 5000 bøker og 20 prosent royalty av salg fra 5000 solgte eksemplarer. I sakprosakontrakten står det at forfatteren 13 prosent opp til 3000 solgte bøker, og 15 prosent etter dette.

Avtaleverket regulerer royalty, men omfatter også flere punkter for en rettighetsoverdragelse som gir forutsigbarhet for forfatter og forlag og gir begge parter mulighet til å utnytte sine rettigheter og tjene penger på det de skaper.

Fastpris/lavpris:

I Norge selges bøker til fastpris fra de utgis og til 1. mai det påfølgende året. Etter dette kan bøker selges til lavere pris. Det er imidlertid kun ved såkalt realisasjon, når boken skal ut av markedet, at forfatterens royalty kan nedjusteres – og dette skal i så fall forlaget gi skriftlig beskjed om og avtale med forfatteren.

Normalkontrakten åpner også for at man kan gi lavere royaltyprosent om bøker kommer på såkalt «en bloc»-salg – dersom én enkelt kunde kjøper et stort antall bøker som for eksempel skal gis bort i gave eller selges hos den ene kunden til en veldig lav pris.

Det står ingenting om at forlag kan nedjustere royaltyprosenten i forbindelse med Mammut som er et bredt boksalg i alle bokhandlere.