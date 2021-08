UTE MED SATIRISK ROMAN: Og i Synne Sun Løes’ nye roman «Sinnapsykologen» rakner det helt for hovedpersonen. Foto: Blunderbuss/Anna-Julia Granberg

«Frydefullt å se noen klikke!» Bokanmeldelse: Synne Sun Løes: «Sinnapsykologen»

Romanen «Sinnapsykologen» er et litt langdrygt, men like fullt festlig skråblikk på psykisk helsevesen og ikke minst psyken selv.

Av Oda Faremo Lindholm

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

En mandagsmorgen står psykolog Idunn Jæger og kaster egg på inngangsdøren til DPS’en (Distriktspsykiatrisk Senter) hun jobber ved. Hun er sint. Men hvordan ble hun SÅ sint?

Hovedkarakteren i norske Synne Sun Løes’ nye roman fyller snart 50, hun er ensom og sønnen skal straks forlate hjemmet til fordel for militæret. Masete foreldre skaper stor irritasjon og det samme gjør etter hvert den alt for perfekte bestevenninnen.

Men først og fremst er Idunn Jæger rasende over retningen offentlig psykisk helsevern, sektoren hun selv jobber i, er i ferd med å ta. New public management og hennes store helt, Sigmund Freud, går dårlig i hop. Og slik blir en sinnapsykolog til.

Ganske raskt rakner det helt.

«Sinnapsykologen» er satire, tidvis ganske god.

Man trenger ikke jobbe innen helsevesenet for å kjenne seg igjen i frustrasjonen over effektivisertrangen store deler av arbeidslivet preges av, der nye tiltak, pakkeforløp og flosklete new speak er nok til å drive til mange, om ikke til vanvidd, så i alle fall i retning av grov irritasjon.

Det er frydefullt å se noen virkelig klikke av en følelse trolig mange deler, uavhengig av yrke.

Samtidig ligger det en solid dose alvor og samfunnskritikk i bunn. Særlig får helseminister Bent Høie og hans utopiske nullvisjon for selvmord det glatte lag. At ambisjonene for helsevesenet først og fremst synes å være å behandle flere pasienter på kortere tid, gjerne ved hjelp av stadig flere og mer intrikate utfyllingsskjemaer, styrker heller ikke Jægers psykiske helse. Og snart går hun fra å selv være aktiv behandler til å bli langtidssykemeldt.

Gjennom hovedkarakterens vei tilbake fra livets bunnotering gjør forfatter Synne Sun Løes mange gode og skarpe betraktninger omkring hva som faktisk bør anses som galskap eller ei.

Boken er grundig i sin omgang med psykologisk teori, og leseren lærer mye om både psykoanalysen og Freud.

Løes jobber til daglig selv som terapeut i psykiatrien, og hennes kunnskap om emnet skinner tydelig igjennom sidene. Jægers psykologpasienter har også stor plass i beretningen, og forfatteren klarer å skrive om disse sårbare karakterene på underholdende vis, samtidig som de aldri harseleres med.

Freud tar på et tidspunkt dessuten bolig i hovedkarakterens lomme, og de to har flere fiffige samtaler i kjølvannet av Jægers sammenbrudd.

Men jo mer rabiat Idunn Jæger blir, jo mer surrer også boken det til.

Første halvdel flyr av gårde, men flere av elementene i boken oppleves etter hvert som i overkant gjentagende og masete. Og da blir det vrient å holde engasjementet oppe.

Det svinger en del i «Sinnapsykologen», både når det kommer til hovedkarakterens psyke, og bokens evne til å hefte. Men om du holder ut noen litt langdryge partier er du garantert et både lærerikt og skarpt skråblikk på psykisk helsevern, og på hvor kort avstanden er mellom «normal» og «gal» adferd her i verden.

