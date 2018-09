OVERSATT TIL OVER 50 SPRÅK: Per Petterson (66) er oversatt til over 50 språk – og allerede før utgivelse er hans nye roman «Menn i min situasjon» solgt til syv land. Foto: Baard Henriksen

Per Petterson rømmer landet før bokslipp

Per Pettersons første nye roman på seks år er solgt til syv land før den norske utgivelsen lørdag. Selv rømmer Petterson landet og kommer ikke til å lese en eneste anmeldelse.

– Ja, han vil ikke vite noen ting eller snakke med noen. Så vi kommer ikke til å ha kontakt på noen uker. Det er sånn han vil ha det, og jeg skjønner ham godt, sier Per Pettersons agent Henrik Francke i Oslo Literary Agency til VG.

Per Petterson selv forklarer til Romerikes Blad at han ikke orker alt oppstyret rundt bokgivelsen – og at han reiser til utlandet tidlig dagen før utgivelse.

– Jeg er ikke noe glad i det. Jeg har vært invitert av Skavlan, men det gjør jeg ikke. TV er et hardt medium. Driter du deg ut der, blir det husket i 90 år. Jeg er ikke interessert i rampelyset, sier Petterson til avisen .

Per Petterson Født 18. juli 1952 i Oslo. Bosatt i Hemnes i Aurskog-Høland Utdannet bibliotekar, debuterte som romanforfatter i 1989 med «Ekkoland» – der vi ble introdusert for Arvid Jansen for første gang. Har hatt en enorm suksess med «Ut og stjæle hester» (2003) – som ble en bestselger. Den lå også høyt på bestselgerlistene i USA og flere andre land. Boken har et samlet opplag på 700.000 totalt. Og i 2019 blir det storfilm av boken med Stellan Skarsgård og Bjørn Floberg i hovedrollene. Har mottatt en lang rekke priser, blant annet den høythengende IMPAC-prisen som eneste nordmann. For Romanen «Jeg nekter» ( 2012) ble han tildelt Bokhandlerprisen I 2009 tok han hjem Nordisk råds litteraturpris for «Jeg forbanner tidens elv» som han også fikk Brageprisen for. Aktuell med romanen «Menn i min situasjon» – hans første på seks år. (Kilde: blant annet Wikipedia)

Selv fikk VG nei av Pettersons forlag Oktober til intervju, det vil si, vi kunne få intervjue ham dersom vi skrev under på at vi ikke skulle trykke intervjuet eller anmeldelsen før lørdag.

Det er ikke mange norske forfattere som har en like høy stjerne i den internasjonale bokverdenen som Per Petterson. Allerede før den norske utgivelsen lørdag, er boken «Menn i min situasjon» solgt til syv land.

– Vi er jo veldig glade for at den nye boken blir solgt så fort. Det sier noe om hvilken posisjon han har. Men det sier også noe om at den nye boken er god. For forlagene der ute kjøper ikke bare på navnet. Det store franske forlaget Gallimard mener den nye romanen viser hvilken stor og viktig humanistisk forfatter han er, sier Francke.

Per Petterson hadde en enorm suksess med romanen «Ut og stjæle hester» – og har som eneste nordmann gjennom tidene vunnet den høythengende prisen The International IMPAC Dublin Literary Award, i konkurranse med navn som J.M. Coetzee, Cormac McCarthy, Salman Rushdie og Jonathan Safran Foer. Han har også vunnet Independent Foreign Fiction Prize – forløperen til den internasjonale Booker-prisen – og Nordisk råds litteraturpris, samt Brageprisen og Bokhandlerprisen her hjemme.

– Hvis vi ser på prisene han har vunnet, så er det vel ingen som kan måle seg med Petterson. Og det er svært få som kritikermessig har nådd dette nivået. Karl Ove Knausgård er også helt der oppe, men jeg kommer ikke på noen flere innenfor det litterære sjiktet, sier Francke som forteller at hver nye Petterson-bok er anmeldt stort i aviser som for eksempel The Guardian.

Skrivesperre

Det er gått seks år siden forrige roman, men det betyr ikke at det har tatt Per Petterson seks år å skrive «Menn i min situasjon». Til Romerrikes blad forteller han at han hadde panikk i to av disse årene.

– To av dem var rein panikk, jeg fikk ikke ned ei linje, sier Petterson til avisen – og forklarer at det var spesielt tungt å skrive denne gangen.

– Jeg kjørte tidlig hue' i veggen. Det var vanskelig å være meg, sier han til RB.

I romanen «Menn i min situasjon» vender han igjen tilbake til Arvid Jansen – som har vært med opp gjennom, sist i «Jeg forbanner tidens elv» fra 2008. Nå møter vi ham et år etter at Turid tok med seg de tre jentene og dro – og livet er i oppløsning. I forlagets omtale av boken heter det at «for Arvid Jansen er livet blitt et spørsmål om faste holdepunkter. Han oppsøker gamle slagmarker rundt i byen, drikker seg full, treffer damer og blir med dem hjem, eller kjører rundt i Mazdaen, hvor han også tilbringer nettene når sengen blir et umulig sted.»

Skarsgård og Floberg

8. mars 2019 er det premiere på filmen basert på «Ut og stjæle hester» på kino – med store navn som Stellan Skarsgård og Bjørn Floberg på rollelisten. Produsent Turid Øversveen i 4 1/2 sier til VG at Per Petterson var på filmsettet da de filmet på Trysil forrige vinter.

– Per har ikke vært involvert siden dette, bortsett fra at vi holder kontakt og oppdaterer ham på hvordan det går. Han stoler veldig på regissør Hans Petter Moland, og vi har kjent ham i mange år. Han har tillit til oss – og det er Pers valg å ikke være så tett på filmingen underveis, sier Øversveen som er produsent på filmen sammen med Håkon Øverås.

Hun opplyser at Per Petterson ikke har vært involvert i manus til filmen.