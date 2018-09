«DET STORE BILDET»: Gunhild Stordalen (39) gir ut boken «Det store bildet» Boken er ifølge forlaget historien om «bygdejenta som ble milliardærfrue, om legen som ble dødssyk og kampen hennes for å redde verden, samtidig som hun prøver å redde seg selv.» Foto: Bjørnar Øvrebø

Bokanmeldelse: Gunhild A. Stordalen: «Det store bildet. Min historie fortalt til Jonas Forsang»

4

BOK 2018-09-17T16:00:13Z

Gunhild A. Stordalen bruker sin egen skjebne til å få fram viktige, men velkjente, budskap om våre globale utfordringer.

Publisert: 17.09.18 18:00

Sykdommen diffus systemisk sklerodermi fører til fortykkelse og herding av huden, noe som igjen sterkt nedsetter bevegeligheten og hemmer blodomløpet.

I tillegg kan de indre organene rammes, vanligvis nyrene, spiserøret, hjertet og lungene. I verste fall er dette dødelig.

Selvbiografi Forfatter: Gunhild Stordalen forteller, Jonas Forsang skriver Tittel: «Det store bildet. Min historie fortalt til Jonas Forsang»

Forlag: Pilar Sider: 272

Pris: 399,-

Det finnes ingen sikker kur mot sykdommen, men enkelte utvalgte pasienter får tilbud om benmargstransplantasjon og cellegiftkur. En slik behandling er nødvendigvis svært tøff, og kan sammenlignes med å restarte en datamaskin, uten noen garanti for at det begynner å virke igjen.

Selv har Stordalen tatt denne hestekuren to ganger. En tredje gang er utelukket.

Alt dette, og en rekke andre detaljer omkring sykdomsforløpet, får man innsikt i som leser av «Det store bildet». Det er en tidvis dramatisk og noen ganger ekte rørende historie, fortalt av en kvinne som selv er utdannet lege og som har et brennende engasjement når det gjelder å redde andres liv.

At Stordalen nå befinner seg i en offer/pasientrolle er naturlig nok noe som preger blikket både på henne selv og på omgivelsene.

Gunhild A. Stordalen har det man kan kalle en holistisk tilnærming til verden omkring seg. Hun er opptatt av forebygging og samfunnsmedisin, og er som mange vil vite sterkt engasjert i å finne nye, bærekraftige metoder for matproduksjonen. I dag produserer vi mat på en måte som truer matsikkerheten både på kort og lang sikt, understreker Stordalen.

Men lykkes vi med å forandre dette, kan det vise seg å få avgjørende betydning for vår felles, globale fremtid. Det vil også kunne motvirke klimaendringene, og dermed dempe de enorme migrasjonsbølgene som er spådd om noen få tiår.

Til å hjelpe seg i arbeidet har hun pengene fra Stordalen Foundation, som hun fikk i morgengave av ektemannen Petter, og stiftelsen EAT.

«Det store bildet» er en sympatisk skrevet bok, der utviklingen av Gunhild A. Stordalens sykdom er det dramatiske drivhjulet. Parallelt legger hun inn de nærmest obligatoriske tilbakeblikkene til en lykkelig og sorgløs barndom, og med jevne mellomrom blir vi i tillegg presentert for oppdateringer når det gjelder temaer som feilernæring og overvekt, antibiotikaresistens, verdien av et økologisk kosthold og så videre. I overkant snusfornuftig kanskje, men viktige budskap kan kanskje ikke gjentas for ofte.

For den nysgjerrige leser kan jeg fortelle at vi, bortsett fra henne egen sykdom, ikke får vite noe særlig om Gunhild A. Stordalens privatliv. Men for den som skulle lure: Førsteinntrykket hennes av Petter Stordalen var «en oppmerksomhetssyk testosteronbombe». Men sannelig viste han seg å være både «klok, reflektert og lyttende».

Var det ikke det jeg tenkte.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk