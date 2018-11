VANT BOKHANDLERPRISEN: Simon Stranger er vinner av årets Bokhandlerpris for romanen «Leksikon om lys og mørke». Foto: Brian Cliff Olguin

Norske bokhandlere: Simon Stranger har skrevet årets beste bok

BOK 2018-11-20T13:16:21Z

Simon Stranger (42) holdt egentlig på å gi opp hele romanen som norske bokhandlere nå mener er årets beste bok.

Publisert: 20.11.18 14:16

I dag vant Simon Stranger Bokhandlerprisen for romanen «Leksikon om lys og mørke» – der han skriver om sin egen jødiske svigerfamilie flettet sammen med historien om hvordan krigsforbryteren Henry Rinnan ble den han ble.

En roman som er «oppsiktsvekkende vellykket», ifølge VGs anmelder – og nå har norske bokhandlere stemt den frem som årets beste bok i konkurranse med disse bøkene .

Les VGs anmeldelse av vinnerboken her!

VG har tidligere skrevet at historien kunne endt helt annerledes – for Simon Strangers eget forlag gjennom nesten 20 år, Tiden, refuserte det første utkastet til romanen etter et års arbeid. De ville rett og slett ikke gi ut romanen, og nå sier Stranger at han derfor holdt på å gi opp hele boken.

Bakgrunn om boken:– Jeg har forsøkt å skrive en vakker roman om grusomme ting

– Det gjør meg jo ekstra rørt nå, for dette er en roman som jeg for første gang var i ferd med å gi helt opp. Jeg er veldig glad jeg ikke gjorde det. Og jeg er veldig glad og takknemlig for at de var så begeistret på det som ble mitt nye forlag, Aschehoug, og at de løftet boken opp og frem. Redaktøren min, agenturet og markedsavdelingen – jeg må takke dem alle sammen, sier Stranger til VG.

Simon Stranger Født 11. februar 1976, oppvokst på Lilleaker i Oslo. Gift med Rikke G. Komissar. To barn på 11 og 14. Debuterte som forfatter i 2003 og har siden gitt ut flere romaner og barnebøker. Han har hatt stor suksess med Barsakh-trilogien for ungdom – som også er solgt til 15 land. Fikk Riksmålforbundets barne- og ungdomsbokpris 2006 for «Gjengangeren» og ble i 2014 nominert til Nordisk råds litteraturpris for romanen «De som ikke finnes». Aktuell med «Leksikon om lys og mørke» som kom i slutten av juli og nå har vunnet Bokhandlerprisen, samt barneboken «Kokotopia» som kom tidligere i år. (Kilde: Blant annet Wikipedia)

For allerede i vår begynte ballen å rulle da boken ble solgt til tre land lenge før den en gang var utgitt på norsk. Så kom knallanmeldelsene i Norge, og så sikret det amerikanske storforlaget Knopf seg boken, med den legendariske redaktøren Gary Fisketjon som helt siden han leste Knut Hamsun som ung har lett etter en ny stor norsk forfatter.

– Og nå bokhandlerprisen som alle sier betyr veldig mye for salg her hjemme. Det har vært bonus på bonus med denne boken – og det er sjelden å oppleve i en forfatterkarriere at alt klaffer.

Startet på kjøkkenet til svigermor

Det hele startet på kjøkkenet til svigermor Grete Komissar da han fikk vite at hun hadde vokst opp i Bandeklosteret , huset der Rinnanbanden holdt til under 2. verdenskrig – og der det foregikk groteske handlinger i kjelleren. Stranger begynte å grave i familien Komissars historie. Han fant både nye historier og familieminner fra fortiden.

– Det har vært en utrolig fin prosess å jobbe med boken, og den har børstet støv av fortiden og gitt meg mulighet til å løfte frem historier, minner og fortellinger fra familiens fortid og se det på en ny måte. Det var mye ukjent for både meg og min kone Rikke – og boken har ført til mange fine og nære samtaler i familien, sier Simon Stranger – som også havnet i mørket underveis i arbeidet med romanen da han gikk inn i tankene og følelsene til en av norgeshistoriens største forbrytere, Henry Rinnan.

– Jeg har vært langt inne i mørket. Og det som er skremmende, er hvordan fascismen fortsatt eksisterer. I forrige uke ble 11 jøder drept i en synagoge i Pittsburgh, hatmotivert vold øker. Boken er aktuell den dag i dag.

Husker du hvem som vant i fjor?

Lo høyt og lenge

Da han fikk telefon fra Bokhandlerforeningen om nyheten om prisen, begynte han bare å le.

– Jeg lo veldig høyt og lenge. Jeg trodde virkelig ikke jeg kom til å vinne, det var jo så sterk konkurranse fra mange store navn og mange gode bøker. Jeg trodde egentlig Maja Lunde og Lisa Aisato ville vinne med «Snøsøsteren» . Det er utrolig rørende og fint at bokhandlere fra hele Norge har lest og trukket frem denne som sin favoritt, sier Stranger som i dag mottok prisen av statssekretær Frida Blomgren på Litteraturhuset i Oslo.

Så hvordan føles det å ha skrevet det bokhandlerne mener er årets beste bok?

– Oi, hva svarer man på det. Det er jo ikke sånne ting jeg tenker på når jeg skriver. Jeg bare jobber med å skrive romaner så gode som jeg kan klare. Men det er klart, dette er jo mitt gjennombrudd som forfatter. Det er den første voksenboken min som er oversatt, og den har jo solgt mye mer enn alle andre bøker jeg har skrevet, sier Stranger.

«Leksikon og lys og mørke» er solgt til 11 land, og det er flere på gang. For tiden reiser Stranger rundt både med «Kokotropia» for barn og med «Leksikon om lys og varme». Han er også godt i gang med en ny roman.

– Det blir noe helt annet, men det blir en ny flerstemt roman. Det er derfor jeg skriver: For øyeblikkene ved tastaturet – for å skape noe som ikke var der i øyeblikket før.

Disse var også nominert:

Samuel Bjørk, «Gutten som elsket rådyr» , Vigmostad Bjørke

Lars Saabye Christensen, «Byens spor: Maj» , Cappelen Damm

Mona Høvring , «Fordi Venus passerte en alpefiol den dagen jeg blei født», Oktober

Maja Lunde , «Snøsøsteren» , Kagge

Trude Marstein, «Så mye hadde jeg» , Gyldendal

Jon Michelet, «En sjøens helt: Krigerens hjemkomst» , Oktober

Lars Mytting, «Søsterklokkene» , Gyldendal

Per Petterson, «Menn i min situasjon» , Oktober

Linn Skåber, «Til ungdommen», Pitch

Psst! Bokhandlerprisen ble delt ut første gang i 1948. Da het den «Takk for boken»-prisen og ble tildelt Sigurd Hoel. Da tradisjonen ble gjenopptatt i 1981, etter tolv års opphold, fikk den navnet «Bokhandlerprisen». Selve prisen er en bronsestatuett: «Takk for boken», utført av billedhugger Nils Aas.