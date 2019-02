INNGIKK AVTALE: Petter Stordalen synes det er spennende å ta over stafettpinnen etter Arve Juritzen (t.h), men han vil ikke ha med hele stafettlaget videre. Foto: Strawberry Publishing

Juritzen-forfatter om Stordalen-oppkjøpet: -Frustrerende

«Manglende informasjon», «kontraktsbrudd», «pengekrav», «manglende utbetaling» og «tillitsbrudd». Tidligere Juritzen-forfattere er ikke fornøyde med hvordan Arve Juritzen har håndtert salget av forlaget og ber Stordalen-forlagene rydde opp.

Fire tidligere Juritzen-forfattere har koblet inn Den norske forfatterforeningen for å få svar på om de i det hele tatt er med videre etter at Petter Stordalens forlagsgruppe Strawberry Publishing kjøpte forlaget på nyåret - og døpte det for Pioner.

– Da jeg leste i en pressemelding at forlaget var kjøpt opp av Strawberry Publishing, trodde jeg et øyeblikk at jeg var med over til nytt forlag. Jeg forsøkte å ringe dem mange ganger den dagen det skjedde. Jeg fikk ikke kontakt, men ble henvist videre til Arve Juritzen som skulle «sluttføre» avtalene med de som ikke var med over. Jeg forsto raskt at det bare var to-tre bestselgerforfattere som fikk være med til nytt forlag, sier krimforfatter Lene Lauritsen Kjølner til VG.

Hun er kjent for feelgood-krimserien om privatdetektivserien Olivia Henriksen - og var tidligere en stor satsning hos Vigmostad & Bjørke. I 2017 valgte hun og flere andre av forlagets største krimforfattere å forlate forlaget, og hun endte opp med å skrive en flerboksavtale med Juritzen. Det dreier seg om en fembokskontrakt og en trebokskontrakt.

Nå mener hun Juritzen har brutt kontrakten.

– I henhold til avtale skulle min neste bok «Sort gryte» vært lansert i innbundet format denne måneden. Juritzen har brutt inngått kontrakt og krever meg i tillegg for over 250.000 kroner - for forskudd og redaktørutgifter, til og med omslag - hvis jeg vil ha tilbake rettighetene til bøkene mine, sier Lauritsen Kjølner.

Arve Juritzen mener Lauritsen Kjølner farer med ren løgn:

– Jeg synes det er vanskelig å forstå hva hun vil, for hun sa selv opp avtalen på mail før jul. Mulig hun har ombestemt seg nå som forlaget ble solgt til Stordalen, at hun ser en mulighet. Det er i alle fall ren løgn at hun ikke får svar, sier Arve Juritzen til VG.

Les hele tilsvaret fra Arve Juritzen: - Snakk om å konstruere løgn!

Nå har hun havnet «mellom forlag» og er i en situasjon der hun foreløpig ikke har rettighetene til sine egne bøker.

FRUSTRERT: Krimforfatter Lene Lauritsen Kjølner er ikke med videre til Capitana etter at Juritzen forlag ble solgt. Foto: Foto: Xenia Villafranca

– Jeg er ikke vonbroten over å ikke få være med videre, men jeg er irritert over å ikke få noe svar. Jeg står her med en helt ferdig bok, det er bare språkvasken som mangler, men jeg får ikke gjort noe med det. Det er selvfølgelig veldig frustrerende. I en slik situasjon burde de gitt raskt svar om at de ikke ville ha med alle forfatterne videre, sier Lauritsen Kjølner.

Arve Juritzen mener det ikke er riktig at hun ikke har fått svar: Les hele tilsvaret her.

Forfatterforeningen: - Pioner må rydde opp

VG har vært i kontakt med Den norske forfatterforeningens generalsekretær Mette Møller, som bekrefter at hun er på saken. Etter det VG erfarer har forfatterforeningen i et brev bedt om tydelig svar fra Pioner på vegne av fire forfattere. For en av disse skal det også handle om et forfattervederlag som ikke er utbetalt i forbindelse med at en bøkene ble kjøpt inn av Kulturrådet.

– Vi prøver å løse saken så raskt som mulig. Pioner forlag må rydde opp, sier Møller, som i påvente av en snarlig løsning for de som har kontaktet Forfatterforeningen, ikke ønsker å uttale seg videre om saken i media.

I tillegg til Lene Lauritzen Kjølner skal det også dreie seg om forfatterne Ingegjerd Henriksen, Hedda Tollefsrud og Lisbeth Pettersen. Ingen av disse ønsker å uttale seg i VG, men etter det VG kjenner til står det i brevet at de er svært frustrerte over manglende informasjon, sen respons fra Juritzen - og at de opplever at deres interesser ikke blir ivaretatt.

– Det burde ha gått ut en melding til alle forfatterne da oppkjøpet ble bekjentgjort, der oppkjøpende forlag informerte om man var med videre eller ei. Det eneste jeg fikk var en pressemelding som gikk ut til «alle forfatterne» - den dagen oppkjøpet skjedde, sier Lauritsen Kjølner.

– Stemmer ikke

Forlegger Magnus Rønningen i Strawberry Publishing sier til VG at det ikke stemmer at Lene Lauritsen Kjølner ikke har fått svar - og at de nå prøver å rydde opp så raskt som mulig.

FORNØYD: Hva Petter Stordalen og Strawberry Publishing måtte ut med for å kjøpe Arve Juritzens livsverk er ikke kjent. Fra venstre: Arve Juritzen, Petter Stordalen, forlagssjef Sarah Natasha Melbye og forlegger Jonas Forsang. Foto: Strawberry Publishing

– Vi har snakket sammen på mail, sms og telefon både i forrige uke og denne uken. Etter at vi fikk brevet fra Forfatterforeningen, har vi gjort det vi kan for å rydde opp - og Mette Møller i Forfatterforeningen takket oss for dette senest onsdag, sier Rønningen, som onsdag også fikk betalt ut det utestående forfattervederlaget til forfatteren som ble innkjøpt av kulturrådet.

– Forfatteren har bekreftet til meg at hun har mottatt fullstendig forfattervederlag. Dette er uansett penger som skulle vært utbetalt av forrige eier, vi bare rydder opp, sier Rønningen til VG.

Forvirret? Fakta Strawberry Publishing STRAWBERRY PUBLISHING, holdingselskap

Eies av:

Petter Stordalen 50 prosent

Magnus Rønningen 25 prosent

Jonas Forsang 25 prosent PILAR FORLAG, sakprosa

Forlagssjef: Sarah Natasha Melbye

Forlegger: Jonas Forsang & Magnus S. Rønningen

Eies av: Strawberry Publishing 100% ARMADA FORLAG, skjønnlitteratur

Forlagssjef: Sarah Natasha Melbye

Forleggere: Jonas Forsang & Magnus S. Rønningen

Sjefredaktør Anne Fløtaker

Eies av: Strawberry Publishing 100% PIONER FORLAG, almennforlag

Forlagssjef: Sarah Natasha Melbye

Forleggere: Jonas Forsang & Magnus S. Rønningen

Sjefredaktør Anne Fløtaker

Eies av: Strawberry Publishing 100% CAPITANA FORLAG, spenning/true crime

Forlagssjef: Sarah Natasha Melbye

Forleggere: Jonas Forsang, Magnus S. Rønningen, Jørn Lier Horst Sjefredaktør Anne Fløtaker

Eies av: Strawberry Publishing 75 % // 25% Jørn Lier Horst CANOA FORLAG (imprint), barnebøker

Forlagssjef: Sarah Natasha Melbye

Forleggere: Jonas Forsang, Magnus S. Rønningen Jørn Lier Horst

Sjefredaktør Anne Fløtaker

Eies av: Strawberry Publishing 75 % // 25% Jørn Lier Horst BASTION FORLAG, oversatt skjønnlitteratur

Forlagssjef: Anja Marheim

Forleggere: Morten Mørch, Jonas Forsang og Magnus S. Rønningen

Sjefredaktør Anne Fløtaker

Eies av: Strawberry Publishing 50 % // 21% Bokkompaniet Utvikling // 29% Mørch Publishing DA Vis mer vg-expand-down

Samtidig som flere forfattere mener de ikke har fått tydelig beskjed om veien videre, har Capitana og Strawberry Publishing allerede lagt store planer for den tidligere Juritzen-forfatteren Jørgen Jæger denne våren. Jan-Erik Fjell og Ari Behn er også med videre, mens Jørgen Brekke ønsket å gå videre til Gyldendal og ble fristilt av Capitana.

– Jan-Erik Fjell og Jørgen Jæger har begge levert fantastiske manus som vi har antatt. Ari Behn har en fire-bokskontrakt hvor det er utbetalt forskudd og hvor vi har en veldig god plan på videre forfatterskap, sier Rønningen.

– Tar kun med bestselgerne videre

Arve Juritzen sa dette til VG i forbindelse med at han solgte forlaget:

– Forfatterne er mine barn, og når barna får ny skole må far være med og tilrettelegge for Strawberry.

Men alle Juritzens «barn» får altså ikke plass på Stordalens skole.

– Det er tydelig at Capitana og co bare vil ha med seg noen få forfattere videre, nemlig bestselgerne. Jeg har jo knapt klart å komme i kontakt med Strawberry Publishing, og når jeg har kommet gjennom har de kun henvist meg tilbake til Arve Juritzen. Men når han har solgt forlaget, så går jo mine rettigheter til det nye forlaget. Det er de som burde rydde opp her, ikke Juritzen, mener Lauritsen Kjølner.

Forlegger Magnus Rønningen i Strawberry Publishing sier at det var naturlig å be Arve Juritzen om å bistå i overgangsfasen - fordi de overtok en katalog med flere hundre titler.

– I forbindelse med oppkjøpet ble vi enige med Arve om en konsulentavtale der han fikk rettighetene til å håndtere og realisere backlisten på forfatterne vi ikke gikk videre med. Han kjente detaljene best, og for å sikre fortgang var det naturlig å be ham bistå. Nå har den løsningen ført til skjæring med enkelte forfattere, og der har vi de siste ukene prøvd å bistå som diplomater etter beste evne, sier Rønningen som svarer slik på kritikken om at de kun tar med seg bestselgerne videre:

– Vil få en rettferdig løsning

– Vi ønsker ikke å gå videre med Lenes forfatterskap av flere årsaker, utover det har vi ikke mottatt andre manus. Vi overholder forpliktelsene på bøker som er utgitt, mens alle andre forfatteres utgivelser vil bli vurdert og eventuelt antatt når de leverer manus, sier Rønningen.

Etter at VG tok kontakt, har Strawberry publishing også kommet Lauritsen Kjølner i møte når det gjelder rettighetene, men de har ikke landet på en endelig løsning. Lauritsen Kjølner bekrefter dette.

– Hun har fått over 200.000 i forskudd og ønsker å ta med seg bøkene videre uten å tilbakebetale forskuddet. Der er vi i dialog med Mette Møller i Forfatterforeningen om hva som er en rettferdig løsning, sier Rønningen.

Han ber om forståelse for at dette har tatt tid, og at ikke alle har fått en rask avklaring.