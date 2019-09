PROFT: Vigdis Hjorth har tolket Ibsens Hedda Gabler - og i denne moderne romanen er Hedda blitt til Henrik Falk. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Raft og proft, Vigdis Hjorth - Bokanmeldelse: «Henrik Falk»

I Vigdis Hjorths verden heter Hedda Gabler Henrik Falk og har fått jobb på svigerfarens bensinstasjon.

Kan Ibsens Hedda Gabler si oss noe i dag? Kan dramaet i det nye huset til Hedda og ektemannen anno 1890 forvandles til noe som betyr noe i 2019?

Svaret er langt på vei ja.

«Henrik Falk» Forfatter: Vigdis Hjorth Forlag: Oktober/NOR Sjanger: Roman Sider: 137 Pris: 379 kroner

Vigdis Hjorth har akslet oppgaven å aktualisere Henrik Ibsens drama Hedda Gabler i forbindelse med prosjektet Ibsen NOR - der en norsk, en dansk og en svensk forfatter tolker hvert sitt Ibsen-stykke.

Mens Vigdis Hjorth har gjort Hedda Gabler til mann, har svenske Klas Östergren tatt utgangspunkt i karakteren Hilde Wangel fra «Byggmester Solness» og «Fruen fra havet», mens danske Merete Pryds Helles roman «Nora» er inspirert av «Et dukkehjem».

IBSEN NOR: NOR er et litterært samarbeid mellom det svenske forlaget Natur & Kultur, danske Rosinante og Forlaget Oktober. Her ar tre ledende nordiske forfattere latt seg inspirere av Henrik Ibsens dramaer. Alle bøkene kommer ut samtidig i de tre landene.

Navnet Henrik Falk bærer bud om en sterk person, men han er hos Vigdis Hjorth akk så svekket. Vi finner ham buret inne i sitt hus, med sin klebrige familie, og selv er han en degradert redersønn fra et økonomisk kaos. Foreldrene til Henriks hustru legger seg opp i alt hos paret som er nygift.

Ja, Henrik er prisgitt svigerfaren nå og har til og med måttet ta arbeid på svigerfarens bensinstasjon, der han er tvunget til å stå på jobb med t-skjorter påtrykt «On the run».

Romanen åpner i det ekteparet Falk er tilbake fra bryllupsreise (som i Hedda Gabler), en reise Henrik Falk har hatet hvert sekund av. Mens han vil lese lærde bøker og nyte en gin tonic i Sør-Frankrike, vil hun snakke om barnet som er på vei, om strikkeplagg og hvilke skoler datteren skal gå på. Småprat og masete spørsmål flommer over Henrik Falk og forsetter bare når de er tilbake i småbyen.

Henrik synker sammen og tier. Hjemme i småbyen har svigerforeldrene malt de to husene lysegrønne, sitt eget og Henrik og Elsas. De bor klebrig vegg i vegg. Henrik blir kvalm, føler seg fanget kvelende inne.

Hjorth har tidligere i sin litteratur vært nysgjerrig på hva det mannlige er, og valget av Henrik Falk er et spennende grep. Henrik Falk vemmes av sin kones graviditet, slik Ibsens Hedda Gabler vemmes over sin graviditet. Her er Ibsens Eilert Løvborg i fasong Tale Løvlie, en femme fatale - og Henrik Falks gamle flamme.

Nå har Tale kjøpt Henriks eventyrlige vakre barndomshjem, og fortiden rulles opp i det Henrik oppsøker sin gamle flamme i hemmelighet.

Det ender fatalt på selveste nasjonaldagen.

Flere skikkelser og hendelsesforløp rundt Henrik har umiskjennelige paralleller til Henrik Ibsens Hedda Gabler. Gjennom Vigdis Hjorths rutinerte og raffinerte grep, er handlingen lagt til i dag. Lesestrategien må være å lese boken som en selvstendig roman, men må selvsagt også leses opp mot Hedda Gabler.

Hjorth har åpenbart elsket å skildre og harselere med det småborgerlige og trange miljøet rundt Henrik Falk, og i å utbrodere Tale Løvlies vivase skikkelse. Hun klarer som alltid å vri på på konstellasjonene mellom menneskene.

Vigdis Hjorth har løst oppgaven raft og proft - og det er blitt en spennende og god bok. Men den kan også kjennes krevende å lese, det er nesten så man skulle lest den to ganger - for å fange opp Vigdis Hjorths mange finter og raffinerte hentydninger til Ibsens vendinger.

Ibsen er evig aktuell, og Hjorths bok inspirerer faktisk å lese klassikerne på nytt.

Anmeldt av: Guri Hjeltnes

