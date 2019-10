BRAGE-NOMINERT: Shazia Majid og Nilas Johnsen er nominert til årets Bragepris for beste sakprosabok. Foto: Janne Møller-Hansen og Jørgen Braastad

Her er de nominerte til Brageprisen 2019

Hele to VG-journalister er nominert til årets Bragepris. Sjekk hele nominasjonslista til den norske prestisjeprisen innen litteratur her!

For mindre enn 10 minutter siden







VG-journalistene Shazia Majid og Nilas Johnsen er nominert i kategorien Beste sakprosa for deres bøker «Ut av skyggene» og «Erdogan. Tyrkias nye sultan» - noe som betyr at Bragejuryen mener dette er to av årets beste sakprosabøker.

Sjefredaktør Gard Steiro i VG er stolt over de to journalistene:

– Først og fremst er jeg veldig glad på Shazia og Nilas vegne, for dette er jo en stor anerkjennelse både av deres journalistikk og deres to bøker. Vi er stolte av at de to er en del av VG, de er begge viktige stemmer i VGs journalistikk. Nilas på utenriks gjennom flere år, og Shazia med en journalistikk som blant annet har løftet frem minoritetskvinnene, sier Steiro om de to nominasjonene til årets største litterære pris.

Bragejuryen mener Shazia Majid i «Ut av skyggene» tegner et sammensatt bilde av en generajson innvandrerkvinner i et «elegant språk med skjønnlitterære grep» og konkluderer med at det er en bok som utvider vår forståelse og gjør et sterkt inntrykk».

VGs anmeldelse av boken: Mektig om innvandrerkvinnene

Om Nilas Johnsens bok «Erdogan. Tyrkias nye sultan», sier juryen at boken er en «levende og velskrevet dokumentar som viser et nyansert bilde av Erdogan» og at Nilas Johnsen «fremstår som en troverdig folkeopplyser av ypperste klasse.»

Nilas Johnsen sier at han er veldig stolt over å bli nominert - og at han håper på mer oppmerksomhet til det som skjer i Tyrkia nå.

– Jeg er stolt over å bli nominert sammen med så mange andre flinke forfattere, deriblant min eminente kollega Shazia Majid. Jeg håper nominasjonen gir oppmerksomhet til den alvorlige utviklingen i Erdogans Tyrkia, der styresettet blir stadig mer autoritært, sier Johnsen.

Brageprisen er delt ut siden 1992 - og deles i år ut 21. november i Oslo.

Her er de nominerte:

Sakprosa

• Torgrim Eggen: «Axel. Fra smokken til Ovnen» (Cappelen Damm) -boken utgis til uken.

• Nilas Johnsen: «Erdogan: Tyrkias nye sultan» (Aschehoug)

• Hege Kofstad: «Grenselosene» (Pax forlag)

• Shazia Majid: «Ut av skyggene» (Aschehoug)

Skjønnlitteratur

• Mari Andreassen: «Hvor lenge varer vi» (Cappelen Damm)

• Jon Fosse: «Det andre namnet. Septologien I-II» (Det Norske Samlaget)

Sjekk VGs anmeldelse: Bare Jon Fosse kan dikte slik!

• Nina Lykke: «Full spredning» Forlaget Oktober

Les VGs anmeldelse: «Lykkes enda bedre!»

• Øyvind Rimbereid: «Hvit hare, grå hare, svart» (Gyldendal)

Årets åpne klasse «Bildebøker for voksne og barn»

• Martin Ernstsen og Knut Hamsun: «SULT» (Minuskel forlag)

• Anna Fiske: «Hvordan lager man en baby?» (Cappelen Damm)

• Hilde Hodnefjeld: «Lykke og ulykken» (Cappelen Damm)

• Mari Kanstad Johnsen: «3 2 1» Gyldendal

Barne- og ungdomsbøker

• Ingeborg Arvola og Nora Brech (ill.): «Buffy By er talentfull» (Cappelen Damm)

• Ane Barmen: «Draumar betyr ingenting» (Gyldendal)

• Rune Belsvik: «Fugleguten» (Det Norske Samlaget)

• Harald Nortun: «Blå flaggermus» (Det Norske Samlaget)

Publisert: 31.10.19 kl. 12:30







Mer om