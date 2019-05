KRIM FRA HJEMSTEDET: Krimforfatter Agnes Lovise Matre fikk jevnt over gode kritikker for fjorårets «Skinnet bedrar». Nå er hun ute med «Iskald» - og hun tar oss med til Eidfjord, helt innerst i Hardangerfjorden. Foto: Haakon Nordvik

Mageplask i Hardangerfjorden - Bokanmeldelse: Agnes Lovise Matre: «Iskald»

Agnes Lovise Matre kan skrive - og rammen rundt årets krimbok «Iskald» er god. Men historien er overtydelig, omstendig og nedtynget av patosfylte vendinger.

For dette er en fortelling som egentlig aldri blir spennende. Det er døden for enhver krimbok, og det er langt på vei også skjebnen for «Iskald».

Det er ingenting å si på rammene rundt denne historien. Vi skal til Eidfjord, helt innerst i Hardangerfjorden, der lensmann Bengt Alvsaker deltar i triatlonkonkurransen Isklar Norseman Xtreme. Etter den innledende svømmeøvelsen går det ikke bedre enn at en av deltakerne blir funnet død. Liket bærer skader som kan tyde på at han er offer for helt andre ting enn drukning, og dermed er Alvsaker, hans kjæreste og kollega Lerke Ribenholt og resten av lensmannskontoret i Kvam involvert i en drapsetterforskning.

Saken skal bringe dem på sporet av et lokalmiljø preget av gamle hemmeligheter og fortielser, overgrep og utpressing, pietisme og løgn. Det er i det hele tatt mye Matre har funnet plass til av det litterære standardrepertoaret som vi etter hvert kjenner svært godt fra den rurale delen av nordisk «samfunnskritisk» krimtradisjon. Til gjengjeld skorter det en hel del på originaliteten.

Intrigen utvikler seg i og for seg helt greit, og gjerningspersonen holdes skjult frem til slutten. Men spenningskurven – det helt avgjørende elementet i enhver krimfortelling – er fullstendig flat. Alt som skjer og har skjedd forklares nøye og omstendelig i en svært dialogtung tekst. Iblant virker det som om forfatteren og hennes karakterer har satt seg fore å prate leseren i senk.

Det kan være et tegn på at Agnes Lovise Matre ikke helt stoler på hverken seg selv eller leseren. En god historie skal ikke forklares, den skal oppleves.

Også språklig sett har Matre et ganske begrenset register. Mange litterære grep blir gjentatt flere ganger, og alt for ofte tyr hun til rene klisjeer: Det hagler med vendinger som «slo pusten ut av ham», «en ubeskrivelig smerte», «uante krefter» og så videre og så videre.

Jeg tror fortsatt på at Agnes Lovise Matre kan skrive, det viste hun ikke minst i fjorårets bok «Skinnet bedrar». Men jeg skulle ønske hun tok flere sjanser som forfatter. Skjønnlitterær skriving – også krim – innebærer å dikte. Ikke bare å produsere tekst.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk

Publisert: 11.05.19 kl. 07:44