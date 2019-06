STERK KOST: Gabriel Tallent (f. 1987) har skrevet en talentfull debutroman om en far som forgriper seg på sin datter. Grusom og vakker på samme tid. Tallent vokste opp ved Mendocino-kysten nord i California og bor i dag i Salt Lake City. Romanen «Min eneste elskede» er oversatt til over 30 språk språk. Foto: Alex Adams Photography

Grusom og vakker! Bokanmeldelse: Gabriel Tallent: «Min eneste elskede»

Amerikanske Gabriel Tallents debutroman «Min eneste elskede» ble en av de store boksnakkisene I 2017. Nå er boken, som er hyllet av blant andre Stephen King, ute på norsk. Og den er grusom og vakker på samme tid.

Gabriel Michael Vosgraff Moro

Nå nettopp







Amerikanske Gabriel Tallent roman om en far som forgriper seg på sin datter, toppet bestselgerlistene i USA og Stephen King skrev at boken er ikke bare en bok man kan anbefale videre, men en bok man husker for alltid.

Så er hypen til å stole på?

Én ting er sikkert: Romanen om fjorten år gamle Turtle Alveston, som bor alene med sin far i et falleferdig hus i skogen ved Nord-Californias kyst, er sterk kost. Meget sterk kost.

Fått med deg? For et comeback! Teringkast 6 til ny Elling-roman

«Min eneste elskede» Forfatter: Gabriel Tallent Originaltittel: «My Absolute Darling» Oversetter: Stian Omland Sjanger: Roman Forlag: Cappelen Damm Sider: 475 Pris: 379 kroner Vis mer vg-expand-down

«Jeg kan ikke la deg være i nærheten av det barnet. Jeg kan ikke», sier den forfyllede bestefaren idet han for første gang konfronterer sin sønn, Martin, etter å ha sett blåmerker på ryggen til datteren hans.

«Min eneste elskede» er en roman som går tett på dynamikken mellom offer og overgriper, mellom en far som elsker og forguder sin datter, og samtidig utsetter henne for isolasjon, psykisk manipulasjon og det verste av det verste: incest.

Siste boknytt: Mette-Marit planlegger tysk litteraturtog

Martin fremstår som en belest, intelligent mann, en såkalt «survivalist», som etter at kona døde har latt livet og verden omkring seg forfalle. Besatt av tanken på at verden er i ferd med å gå under som følge av menneskelig uvitenhet, egoisme og regelrett ondskap, oppdrar han Turtle med streng, kalkulert disiplin og våpentrening. Hun sliter på skolen, klarer knapt å lese, men håndterer håndvåpen like naturlig som andre barn leker med Lego.

les også Perfekt til sommerferien: Suveren spenning! Mikael Niemi: «Koke bjørn»

Turtle er en uvanlig heltinne. Et slags vilt naturbarn som bokstavelig talt må kjempe som et dyr for å overleve. Det er noe distinkt amerikanske over henne som karakter, med forløpere i Huck Finn eller Scout fra «Drep ikke en sangfugl».

Selv om flere personer etter hvert aner at ikke alt er helt normalt i Alveston-hjemmet, er det ingen som virkelig griper inn. Først når Turtle møter en gutt og forelsker seg, starter prosessen med å løsrive seg fra faren, og boken utvikler seg gradvis til en heseblesende thriller med antydning til pulp-litterære virkemidler. Direkte spekulativ blir den ikke, til tross for at enkelte scener er svært ubehagelig lesning som nok ikke passer for alle.

les også Jo Nesbø: – Mennene i Nesbø-familien lever ikke lenge

Romanen er også et portrett av Mendocino-distriktet nord for San Francisco. Et område kjent for sin ville natur, redwoodskoger og gamle hippie-kolonier. Gabriel Tallent har selv vokst opp der, og naturskildringene vitner om en forfatter med stor kjærlighet til trær, planter og dyr.

Et must: Rachel Cusks litterære triumf!

Det er sjelden jeg har lest en roman med så stort botanisk vokabular, og de nære, presise beskrivelsene av områdets flora og fauna, er sterkt litterært håndverk. Å overføre alt dette til flytende norsk, må ha bydd på utfordringer for oversetter Stian Omland, som i det store og hele har levert et solid arbeid.

Turtle er en feministisk heltinne som langsomt innser at faren hun elsker er en sadistisk overgriper og at det finnes en annen mer ekte og trygg kjærlighet. Romanen ender, på amerikansk vis, i heseblesende action.

Du er hermed advart: Det blir blodig. Svært blodig.

Anmeldt av: Gabriel Michael Vosgraff Moro

Publisert: 15.06.19 kl. 13:00