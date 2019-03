GIKK I PROTEST: Forfatter Kjartan Fløgstad (74) sier i dag at det var en veloverveid beslutning å melde seg ut av Den norske Forfatterforening. Foto: Pål Christensen/Stavanger Aftenblad

Forfatterforeningen i sjokk: Kjartan Fløgstad meldte seg ut etter 50 år som medlem

Kjartan Fløgstad (74) forlot Forfatterforeningens årsmøte søndag – etter å ha meldt seg ut av foreningen i protest fra talerstolen. Tilbake satt sjokkerte medlemmer. Noen tok til tårene.

Nå nettopp







Det var på Den norske forfatterforeningens årsmøte på Hotel Bristol i Oslo søndag at Kjartan Fløgstad gikk på talerstolen - og blant annet sa følgende:

– Jeg kan vanskelig bli stående i en forening som ber jødehatere, rasister og holocaustfornektere om unnskyldning, sa Kjartan Fløgstad ifølge Morgenbladet før han ba referenten om å notere at han herved meldte seg ut av foreningen og forlot årsmøtet.

Tilbake satt sjokkerte medlemmer. Det ble signalisert time out. Noen tok til tårene.

– Det var rett og slett vondt, dette slo skikkelig inn. Det er leit å miste et medlem, og jeg håper han kommer tilbake om det blir aktuelt. Jeg vil gjerne legge til rette for at vi kan forstå hverandre bedre, sier leder Heidi Marie Kriznik av Forfatterforeningen til VG.

Den norske Forfatterforening (DnF) Grunnlagt i 1893, har cirka 650 medlemmer. Formålet er å verne og fremme norsk litteratur og ivareta de norske forfatternes interesser. Vis mer vg-expand-down

Etter 50 år som medlem, var det altså nok for Kjartan Fløgstad. Årsaken til utmeldingen er at han er kritisk til at Forfatterforeningen i fjor beklaget offisielt til 17 forfattere som ble dømt av foreningens egenopprettede æresrett etter andre verdenskrig. Disse 17 var ikke NS-medlemmer, men hadde forskjellige bånd til okkupasjonsmakten - og ble ekskludert eller nektet publisering for en periode. Noen fikk også bøter og inndratt inntektene fra bøker.

I sitt innlegg på årsmøtet i går, sa Fløgstad at han mener at styret viste «manglende respekt for historien» ved å be om unnskyldning. Han kritiserte også DnF for å ikke ha latt alle motstemmer i debatten komme til orde på foreningens hjemmesider - og han gjorde det klart at saken hadde en personlig dimensjon for ham.

Lest intervjuet med Aslak Nore? - Med Kjartan Fløgstad som far, kan man ikke levere noe middelmådig tull

Ifølge medlemmer som var tilstede på møtet, var det ingen forfattere som støttet Fløgstads innlegg, mens flere ga sin støtte til forfatterforeningens leder Heidi Marie Kriznik - som gikk på talerstolen og forsvarte unnskyldningen som ble gitt i fjor.

Fløgstad bestemte seg på møtet

Til VG sier Fløgstad at det var en veloverveid beslutning å melde seg ut, men at det først var under årsmøtet at han faktisk bestemte seg.

– Etter 50 års medlemsskap er det et stort skritt å trekke seg ut i protest?

– Ja, men jeg syntes saken var så viktig, at det var verdt det. Jeg må stå for det jeg synes er sant og riktig, og det som jeg har hevdet hele tiden. Gjennom vinteren har det vært en stillegående diskusjon som munnet ut i dette årsmøtet.

Fløgstad mener at den måten styret har behandlet den reelle saken om æresretten på, og den formelle behandlingen i etterkant, har vært særdeles dårlig.

– Og da jeg skjønte at styret sto på sitt på årsmøtet, og det ikke skjedde noe i salen, så var mitt beste svar å melde meg ut, sier han.

les også Jacobsens juvel! Bokanmeldelse: Roy Jacobsen: «På randen av Vigeland»

Leder Heidi Marie Kriznik i Forfatterforeningen sier til VG at hun opplever at Fløgstad blander kortene når han sier at han ikke kan være medlem av foreningen fordi de har bedt om unnskyldning til de 17 forfatterne.

LEI SEG, MEN STÅR PÅ SITT: Leder i Den norske Forfatterforening, Heidi Marie Kriznik, er lei seg for å miste Kjartan Fløgstad, men står for unnskyldningen foreningen har gitt de 17 forfatterne som ble dømt av æresretten etter krigen. Foto: Espen Tollefsen

– Vi unnskylder jo ingen for deres meninger og det de sto for. Vi har bedt om unnskyldning for at vi som kunstnerorganisasjon opptrådte som om vi var en rettsinnstans. Vi har bedt om unnskyldning for behandlingen de fikk av æresretten. Avgjørelsene var ikke hjemlet i vedtektene til DnF, og saksbehandlingen var ikke tilfredsstillende, det var brudd på habilitet - og det var ingen reell ankeinstans siden delvis de samme folkene satt i ankeinstansen. Jeg synes det er veldig synd at det skapes et inntrykk av at vi har beklaget forfatternes handlinger og meninger, sier Kriznik - som står 100 prosent inne for den beklagelsen DnF kom med i fjor.

– Alle har rett på en ordentlig behandlig. Kanskje kommer det nå frem at vi også har flere forfattere å beklage til?

For etter at Fløgstad forlot årsmøtet, ble det vedtatt at styret skal nedsette en granskningsgruppe som skal gjennomgå alle sider ved Æresrettens arbeid i 1945 og legge frem en innstilling til neste årsmøte.

Fått med deg? Vil ha slutt på hemmelighold om salgstall

Det er Kjartan Fløgstad fornøyd med dagen derpå:

– At jeg meldte meg ut, førte til at det som ikke skjedde inne i salen, skjedde etterpå. Årsmøtet satte ned en kommisjon som skal granske på nytt. Og det er godt, sier forfatteren.

-Støtteerklæringer

Selv om ingen av de andre i salen tok til støtte for Fløgstad der og da, forteller han at han har fått mange sympatierklæringer etterpå.

– Det hadde jo vært greiere om det ble fremført i plenum. Men resultatet av det hele ble egentlig det beste jeg kunne håpet på, nemlig at årsmøtet gjorde et vedtak som jeg syntes var klokt og riktig.

les også Forfatter tatt for kopiering: Jeg er svært lei meg og fortvilet

– Nå når det blir granskning, kan du vurdere å melde deg inn igjen?

– Det har jeg ikke tenkt på. Jeg er utmeldt og lever godt med det. Innmelding står ikke på dagsorden.

Forfatterforeningens leder understreker for ordens skyld at Kjartan Fløgstad ikke har kontaktet DnF for å få publisert meninger på deres hjemmeside.

– Han har ikke kontaktet oss i det hele tatt. Men jeg tar selvkritikk på at jeg kanskje burde ha spurt ham, sier Kriznik.

Psst! På årsmøtet delte Forfatterforeningen ut Ytringsfrihetsprisen til Sumaya Jirde Ali og Vesaas’ debutantpris til Lars Svisdal for romanen «Seg til inkjes».

25.03.19 21:56