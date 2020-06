KONGELIG FLØRT: Som journalister har Anne Gunn Halvorsen og Randi Fuglehaug kjent på både fascinasjon og frustrasjon rundt det å dekke kongefamilien. Nå har de diktet opp en ny norsk kongefamilie som vi i serien «Halve kongeriket» får bli med inn bak de vanligvis stengte dørene. Foto: Agnete Bruun

Norsk ungdomsbok om kongefamilien utløste budkrig

Da journalistene Anne Gunn Halvorsen (35) og Randi Fuglehaug (39) teamet opp og skrev en feelgood-bok for ungdom, klikket det: Fire norske forlag ville ha boken, i Danmark ble det budkrig – og nå skal boken til filmfestivalen i Cannes som en av 11 internasjonale satsingsbøker.

Nå nettopp

Og først kommende fredag kommer boken «Halve kongeriket: Arvingen» ut på norsk.

– Vi kan bekrefte at denne boken allerede før norsk utgivelse utløste en stor budrunde i Danmark med tre forlag involvert. Det resulterte i et pent forskudd, og danske Gyldendal slo til med en to boks-deal. Det viser at de har stor tro på at boken vil funke i sitt marked, opplyser Evy Tillman i Oslo Literary Agency som sto for salget.

Hun kan fortelle at boken også er solgt til Bulgaria og er valgt ut av Cannes-festivalen som én av 11 nye bøker fra hele verden som skal presenteres for filmbransjen under årets filmfestival – som i år går digitalt på grunn av coronautbruddet.

les også Sjekk: Helt perfekt sommerbok!

– Det er stort for en bok å bli plukket ut til filmfestivalen i Cannes. Filmbransjen leter etter innhold, og vi som har lest «Arvingen» ser jo at boken ber om å bli filmatisert, sier Tillman.

Vil bare ha mer

På danske Gyldendal er de begeistret og kaller boken en blanding av «royal romanse» og Young Adult-roman:

– Det er en fengende og fascinerende historie, som ikke minner om noe annet på markedet. YA-litteraturen er litt utfordrende rent kommersielt, men her har vi noe som kanskje har en god sjanse for å nå ut til mange lesere, sier seniorredaktør Mette Nejmann for Barn og unge i danske Gyldendal – som sier de vil satse stort på bokserien og gjerne lansere de to første bøkene i serien tett på hverandre.

– For når man er ferdig med bok én, vil man bare ha mer, sier Nejmann til VG.

Og her hjemme sitter de to journalistene og forfatterne Anne Gunn Halvorsen og Randi Fuglehaug lettere sjokkert: Noen bok to er ennå ikke skrevet, bok én er ennå ikke lansert.

BOKEVENTYR: Allerede før norsk utgivelse ble «Arvingen» solgt til Danmark etter en heftig budrunde, boken skal også ut i Bulgaria, flere land er på gang, og boken er valgt ut som en av 11 internasjonale satsingstitler som skal presenteres under filmfestivalen i Cannes. Foto: Agnete Bruun

– Vi satt og fulgte budkrigen i Danmark den dagen vi planla bok to – og da danske Gyldendal sikret seg en toboksavtale, skjønte vi at dette var noe spesielt. De sa de allerede hadde begynt å tenke på markedskampanjen! Alt er bare veldig, veldig stas, sier Fuglehaug som tidligere blant annet har utgitt flere barnebøker og kriminalromanen «Fallesjuke».

Les anmeldelsen av «Fallesjuke»: Drap og svik i venninnegjengen

– Dette begynner jo å bli et bokeventyr. Det som skjer er veldig gøy og overraskende, vi har aldri opplevd noe sånt, sier Halvorsen som fra før er kjent for selvhjelpsbøkene «Livet og korleis leve det» og oppfølgeren «Stress og korleis leve med det».

Les intervju: Slik unngår du å bli sur, sliten og skilt!

Fire forlag ville ha boken

Sammen skrev de «Arvingen» bare på et par måneder som en slags skrivestafett og leverte manus til flere norske forlag i november i fjor. Fire store tok umiddelbart kontakt, alle ville skrive kontrakt, og valget falt på Aschehoug. Et halvt år senere tar de seg i å drømme om at boken blir TV-serie.

– Ja, det var helt sprøtt å få vite at boken skal pitches under Cannes-festivalen. Vi så jo selv for oss historien i TV-bilder da vi skrev den første boken, så vi krysser fingrene, sier Fuglehaug.

Det hele startet ikke på et nachspiel, men under en felles frokost. De to hadde snakket om at det ville være gøy å gjøre noe sammen, og så kom plutselig hele plottet til historien under denne frokosten i august i fjor.

– Vi puttet inn alt vi synes er gøy, det vi selv ville lese om da vi var 16-åringer: En hemmelighet, et ball, en bassengfest og en «grand romantic gesture». Vi ville at det skulle være et gøyalt sted for leseren å være, at det skulle være rosa og fint, sier Halvorsen.

– Eller blått, kongeblått, legger Fuglehaug til.

Inspirert av den norske kongefamilien

For kongelig blir det. Men de to har diktet opp en helt ny kongefamilie.

– Ja, det har vi, selv om det skal litt til for å overgå den virkelige kongefamilien når det gjelder underholdningsfaktor, sier Halvorsen.

Lest? Mette-Marit-oppdrag provoserte forfatter – skrev tekst om kongens død

– Vi kan si at vi er lettere inspirert av dem og andre kongehus, men det er ingen som trenger å være nervøse her. Det er fiksjon i høyeste grad, sier Fuglehaug.

Tenk at det er første skoledag på videregående skole. Og tenk at du i tillegg starter i samme klasse som de kongelige tvillingene kronprins Karl Johan og prinsesse Margrethe. Det gjør «Arvingens» hovedperson Lena.

Ja, og så går det som det må gå: Lena forelsker seg i kronprinsen – og han i henne. Men Lena har en hemmelighet, og parallellene til den norske kronprinsforelskelsen er absolutt til stede.

les også Kronprinsesse Mette-Marit: – Måtte dagene bli lettere snart

– Det er noe med de opphøyde blant oss som fascinerer og tiltrekker – selv om de i bunn og grunn er som alle andre. Hvordan er det egentlig å være en person som har en sånn effekt på folk? De kongelige er jo egentlig de største influencerne vi har, og grunnen til at vi følger med på dem, er for å se hvordan de egentlig er. Alt dette skriver vi oss inn i, forteller Halvorsen.

Vet mer enn vi skriver

Som journalister gjennom mange år vet de alt om hvordan det er å skulle dekke kongefamilien.

– Kongefamilien er noe av det gøyeste vi vet, men som journalist blir man både fascinert og frustrert, for de stopper jo oss ved døren. Det er så mye mer vi vil vite, og så er det mye vi vet, som vi ikke kan fortelle. Nå lar vi leserne bli med inn bak denne døren, sier Halvorsen.

les også Rasisme-opprøret: Her er bøkene du kan lese nå!

Og det stopper altså ikke der, for i bok to av serien som har fått navnet «Halve kongeriket», er det prinsesse Margrethe som er hovedperson.

– I god «Skam»-ånd, følger vi en ny person i hver bok, forteller Fuglehaug.

De to innrømmer glatt at hovedtanken var å lage noe kommersielt, og da var det én ting de bestemte seg for å gjøre noe med.

– Tidligere har vi begge skrevet bøker på nynorsk, men denne hadde vi lyst til å skrive på bokmål. Sånn sett skiller dette prosjektet seg fint ut fra våre andre bøker. Nå håper vi at boken kan skape leselyst, og om unge lesere også ser at det er lov å gjøre feil og ikke være perfekt, er det en bonus, sier forfatterne.

Publisert: 13.06.20 kl. 12:59

Les også

Mer om Litteratur Bok Bøker

Fra andre aviser