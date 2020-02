NEDERLAG: Aylar Lie saksøkte Petter Northug og forlaget Strawberry Publishing, men vant ikke frem. De to møttes i retten 3. februar. Foto: Terje Pedersen

Aylar Lie tapte i retten mot Petter Northug

Aylar Lie (36) krevde 100.000 kroner for krenkelse av privatlivets fred, men tapte i retten mot Petter Northug.

I dommen som falt i dag, ble det klart at retten ikke finner at Northugs biografi «Min historie» rettsstridig krenket Aylar Lies rett til privatliv. Hun har dermed ikke krav på erstatning fra Northug og Strawberry Publishing AS.

– En viktig dom. Denne avgjørelsen er langt viktigere enn det man kan ha fått inntrykk av gjennom media. Dette handler om retten til sin egen historie, i dette tilfellet retten til å imøtekomme private påstander om en selv som andre har brakt til offentligheten, sier forlegger Jonas Forsang i Strawberry Publishing til VG.

Retten mener at noen av opplysningene i de omstridte avsnittene i utgangspunktet er vernet av privatlivets fred, men at det ikke er rettstridig av Northug å kommentere sin forståelse av noe Lie allerede offentlig hadde omtalt.

«Det er i denne sammenheng en ytring som er vernet ytringsfriheten og retten til å skrive sitt liv», heter det i dommen.

Aylar Lie (35) saksøkte Petter Northug (34) og forlaget Strawberry Publishing etter utgivelsen av Northug-biografien «Min historie» høsten 2018. Hun krevede 100.000 kroner for krenkelse av privatlivets fred. I boken snakker Northug nemlig for første gang om forholdet han hadde til Aylar Lie - som han selv hevder startet i Oslo natten etter at han hadde vunnet VM-gull på femmila i 2011.

VANT: Petter Northug, her med forlegger Magnus Rønningen i Strawberry, i Oslo tingrett forrige uke. Foto: Solberg, Trond

Aylar Lie krevde i første omgang at avsnittene om henne ble fjernet fra biografien, noe forlaget gjorde. Forlaget mente likevel de sto på juridisk trygg grunn ved å ha avsnittet med i boken.

Da saken kom opp i Oslo tingrett tidlig i februar i år, forklarte Aylar i retten at hun var provosert.

– Jeg føler meg veldig urettferdig behandlet og provosert, uttalte Aylar Lie da hun innledet sin vitneforklaring i Oslo tingrett mandag. Hun presenterte seg som profesjonell pokerspiller.

De omstridte avsnittene om Lie ble tatt ut av boken etter førsteopplaget. I retten karakteriserte hennes advokat John Christian Elden likevel omtalen som et «PR-jippo» fra forlagets side.

– Det var et sleivspark. Det har intet med ytringsfrihet å gjøre, men var kun for å skape klikk, uttalte Elden.

Forlaget: - Ønsket ikke mediesak

Forlegger i Strawberry Magnus Rønningen viste i sin vitneforklaring til at Petter Northugs kjærlighetsliv hadde hatt stor medieinteresse - og at det allerede var omtalt i en artikkel i Det Nye.

– Vi spurte oss hvordan vi kunne sveipe innom det og bruke minst mulig plass på det. Vi prøvde å gjøre det så rent som mulig og hadde ikke noe ønske om at det skulle bli en mediesak, sa Rønningen i retten.

Petter Northug selv sa i retten at han hadde forståelse for at Aylar Lie reagerte på at det ble et tema i boken, og svarte «nei» på spørsmål om han selv hadde ønske om at det skulle være med i boken.

– Det er sikkert snadder for pressen, uttalte Northug i retten.

Aylar Lie vant ikke frem i Oslo forliksråd i mai i fjor. Retten kom til at forlaget ikke har brutt straffeloven og at ytringen ikke er rettsstridig. Lie anket dommen til tingretten.

Publisert: 13.02.20 kl. 10:54 Oppdatert: 13.02.20 kl. 11:38

