VIKING: Bjørn Andreas Bull-Hansen lever og ånder for vikingtiden - og har en egen youtubekanal med 117.000 følgere. Nå gjør han sukess med bokserien om jomsvikingene. Foto: Espen Winther

Imponerende vikingsaga! Bokanmeldelse «Danehæren» av Bjørn Andreas Bull-Hansen

Bjørn Andreas Bull-Hansen har overgått seg selv med den tredje boken i sin vikingserie! «Danehæren» er rett og slett en imponerende historisk roman.

Den tredje boken i serien om Torstein Knarresmed er definitivt den beste så langt. Bjørn Andreas Bull-Hansen opplevde stor suksess med «Jomsviking» som han selvpubliserte i 2017. Boken gikk inn på bestselgerlisten og forfatteren signerte kontrakt med Gyldendal og agenturet Northern Stories. Nå er bokserien under utgivelse i flere land.

«Danehæren» Forfatter: Bjørn Andreas Bull-Hansen Tittel: «Danehæren» - den tredje boken i serien om jomsvikingene. Sjanger: Historisk roman Forlag: Gyldendal Sideantall: 415 Pris: 399 kr

Helt fra den nydelige prologen i tredje bok har Bull-Hansen et godt grep om leseren. Med en språkføring som sender oss rett tilbake til sagatiden bygger han opp en sjelfull og dyp historie om viktigheten av familie og røtter.

Selv om handlingen byr på barske scener med kamp, plyndring og drap, er det først og fremst kjærlighet som ligger som en underliggende tråd i historien og danner motivasjonen bak hovedkarakterenes handlinger.

Vi befinner oss i år 1007. Torstein Knarresmed har sittet som herse i Vingulmork i tre år. Han lever et fint liv sammen med sin elskede Sigrid og deres to sønner.

FORFATTERSKAP: Bjørn Andreas Bull-Hansen debuterte med noveller i 1996 og har senere skrevet blant annet fantasy og dystopier. «Danehæren» er hans attende roman og den tredje boken i serien om jomsvikingene, den første boken ble selvpublisert og en stor suksess. Den er så langt trykket i 40 000 eksemplarer og solgt til åtte land. Foto: Privat

Men da danekongen Svein Tjugeskjegg samler en stor hær for å kaste engelske kong Ethelred av tronen, loves Torstein mer makt om han slutter seg til danehæren. Han legger igjen ut på en farefull og begivenhetsrik reise som blant annet tar ham til kysten av Northumbria og til bristepunktet for hans egen styrke.

Lesere som følger tv-seriene «Vikings» og «The Last Kingdom», sistnevnte basert på bøkene til Bernard Cornwell, vil kunne finne glede i at hendelser herfra også refereres til i «Danehæren».

Langsomt bygges historien opp til den kulminerer i et crescendo av dramatikk – spenningen holder helt til siste side.

Detaljrikdommen som preger boksidene er imponerende. Alt fra seidkvinners praksis til tradisjoner rundt gilder, død, mat og dagligliv er svært interessant lesing. Jeg vet ikke hva Bull-Hansen har tatt seg av kunstneriske friheter, men det hele fremstår særdeles troverdig.

Det gjelder også i høyeste grad Torstein selv, og de valgene han tar. Jeg-formen gjør at vi kommer tett inn på ham, og han har dybde og egenskaper som gjør ham levende for leseren. Det er godt gjort å skildre en mann som virker autentisk ut fra tiden han lever i, og samtidig blir så menneskelig at en moderne leser i dag kan kjenne seg igjen i kvalene og følelsene han bærer på.

Det moderne sagaspråket er gjennomført til minste detalj og glir tidvis ut i poesi. Jeg har tidligere berømmet forfatteren for hans evne til å skape tidsriktige bilder, noe han har finpusset på i denne boken:

«Far sa en gang til meg at menn er som jern. Vi må hamres og herdes. Svake blir vi ellers, og i Vallhall er den ingen plass for svake menn.”

Kanskje har denne evnen en sammenheng med at forfatteren selv lever og ånder for vikingtiden. Han har en egen youtubekanal med 117.000 abonnenter hvor han blant annet undersøker hvordan det er å bruke ulike typer våpen, redskap eller klesplagg fra vikingtiden.

Resultatet av arbeidet han legger ned i bokserien er i hvert fall særdeles overbevisende. ”Danehæren” tilhører det aller beste av norske, historiske underholdningsromaner.

Anmeldt av: Elin Brend Bjørhei

Publisert: 25.10.19 kl. 09:05







