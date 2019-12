NY BOK OM ELLING: Mens Elling-fansen venter på oppfølgeren til årets store comeback, «Ekko av en venn», gir Ingvar Ambjørnsen ut en kortroman om Elling til våren. Foto: Mattis Sandblad

Ingvar Ambjørnsen: – Ny Elling til våren

2019 ble et fantastisk år for Ingvar Ambjørnsen (63) med Elling-comebacket «Ekko av en venn» – som allerede peker seg ut som en av årets mest solgte bøker. Til våren kommer han med et bonusspor til romanen.

Nå nettopp

For Elling lever sitt helt eget liv.

– Ja, han gjør det. Han er jo faktisk nesten en virkelig person. Selv om jeg forsøker å begrense ham, for jeg har ikke lyst til å ha ham som en masete kommentator på alt mulig. Men så trenger han seg på, forteller Ambjørnsen på telefon fra Hamburg.

Fått med deg? VG kårer ÅRETS BESTE BØKER!

Han understreker at boken som får tittelen «Ingen kan hjelpe meg», ikke er en ny stor roman om Elling.

– Det er ikke oppfølgeren til «Ekko av en venn», men et slags bonusspor og en tekst som utspiller seg etter handlingen i romanen, i den samme villaen, i den samme hagen – og med noen av de samme karakterene. Kjell-Bjarne dukker også opp, og det var det jo mange som etterlyste i «Ekko fra en venn», sier Ambjørnsen.

Boken kommer etter planen ut i mai, og her møter vi Elling mens han leser Michel Houellebecqs roman «Lanzarote». Leseren får Ellings leserbetraktninger – og han skriver seg på en måte inn i bokens handling. Det som er forstyrrende for ham, er at enkefru Annelore Frimann-Clausen (fra «Ekko av en venn») blander seg inn og forteller at hun også har vært på Lanzarote med sin avdøde mann.

les også Ingvar Ambjørnsen lever med kols: – Følelsen av å ikke få puste er kjip

– Grunntanken min var at når man sitter og leser en hvilken som helst roman, så lever man samtidig et liv. Og en lesning kan jo farges av humør, følelser, øyeblikk og livsfase. Her slipper jeg til Elling med sine assosiasjoner og spekulasjoner inn i en romantekst – og lar ham skrive sine betraktninger samtidig som han leser boken. Og så viste det seg at dette ble ganske morsomt. Han vever seg inn i handlingen.

Ambjørnsen har altså skrevet en hel bok om en fiktiv persons lesing av en reell roman. Litt sært, kanskje?

– Jada, det er en rar skapning, det kan jeg garantere. Men jeg tenker jo aldri på leseren hverken når jeg skriver romaner eller andre tekster. Det interesserer meg ikke i det hele tatt, sier Ambjørnsen som ikke vil si så mye om når den neste store Elling-romanen kommer.

– Det går ikke an å bestille bøker av meg, men det kommer en oppfølger, det kan jeg si helt sikkert. Men jeg vet ikke noe om hva det kan være ennå, sier Ambjørnsen.

Han beskriver 2019 som et stort og fint år med fantastisk mottagelse av den femte Elling-boken «Ekko av en venn» – som i disse dager også figurerer på flere mediers Årets beste bøker-kåringer. Også VGs toppliste:

«Ingvar Ambjørnsen vendte tilbake med sin Elling i et forrykende comeback. Bok nummer fem skulle aldri skrives, men 20 år etter var han der igjen. Ambjørnsen klarte kunststykket å følge opp sekserbonansaen: Alle de første fire Elling-bøkene fikk terningkast 6 i VG i sin tid – og den nye boken, «Ekko av en venn» ga VGs anmelder sug i magen. Det måtte bare bli 6 igjen!» skrev VG i sin kåring av Årets beste bøker.

Les VGs anmeldelse her: For et comeback!

– Det har virkelig vært et fantastisk år! Tilbakemeldingene fra leserne mine har vært helt overveldende, og det er lenge siden jeg har fått så mye oppmerksomhet rundt en roman. Det er nemlig ikke noe jeg er vant til. Det har vært veldig fint.

«Ingen kan hjelpe meg» kommer i mai, og teksten ble hovedsakelig skrevet før «Ekko av en venn», men Ambjørnsen legger nå siste hånd på boken.

Pssst! I høst ble det også kjent at Ingvar Ambjørnsen vender tilbake som bokanmelder i VG etter en periode som anmelder i Dagbladet.

Publisert: 13.12.19 kl. 19:13

Mer om