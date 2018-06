TOPPSJIKTET: Gard Sveen (49) tar nå steget opp i absolutt toppsjiktet av norske krimforfattere, mener VGs anmelder. Foto: Maja Hattvang

Bamse brakar! Bokanmeldelse: Gard Sveen: «Bjørnen»

Publisert: 07.06.18 19:17

Sterke saker fra Gard Sveen: Dette er et skikkelig bjørnedask av en krimroman!

Gard Sveen er allerede solid plassert blant våre beste krimforfattere. Med «Bjørnen» tar han steget opp i det absolutte toppsjiktet!

En oktoberdag i 2016 blir den gamle spionen Arvid Storholt og hans kone Alexia tatt grundig av dage i hjemmet sitt på Nes i Akershus. Allerede den lett gjenkjennelige omskrivingen av navnet til en ekte storspion signaliserer at vi her skal til en fortelling som handler om Norges nærmeste fortid.

Krim Forfatter: Gard Sveen Tittel: «Bjørnen»

Forlag: Cappelen Damm Sider: 335 Pris: 379,-

Når vi etterpå kan lese om funnet av et kvinnelik i innsjøen nær ved fire måneder tidligere, er rammene lagt for en spionhistorie av det klassiske slag. Der personlige forbindelser og politiske intriger går sammen i en uhellig enhet, og der svik, uvennskap og skiftende allianser legger føringer for menneskeskjebner mange tiår fram i tiden.

Det er politimannen Tommy Bergmann, Sveens faste hovedperson, som i første omgang får i oppdrag å etterforske det mystiske likfunnet i innsjøen.

Men til sin egen overraskelse blir han snart oppsøkt av krefter i våre mest klandestine politi- og politikksirkler, og snart finner han seg involvert i en intrige som strekker seg tilbake til 1970-tallet. Den inkluderer en østtysk avhopper ved navn Christel, en gruppe unge og lovende norske politikere og embedsmenn – og ikke minst jakten på hvem i miljøet fra den gang som egentlig skjulte seg bak kallenavnet «Bjørnen».

Snart viser det seg at mange av sporene Bergmann leter etter er forsøkt slettet, dokumenter er forsvunnet og forbindelseslinjer visket ut.

Gard Sveen forteller historien fra to ender: både anno 2016 og fra 1973 da Christel hopper av til Norge og noen år framover.

Og som han kan fortelle! Sveen skriver isnende presist, det er som om vi kjenner paranoiaen og kulden fra den kalde krigens dager på kroppen. Språket er levende og spenstig, spenningsscenene er intense, strukturen bunnsolid bygget opp og mennesketypene interessante.

Plottet nøstets sakte men sikkert opp fra begge tidsender, det er ikke den enkleste litterære metoden Gard Sveen har valgt seg – men den sitter som spikret!

I en tid der etterspørselen etter «true crime»-historier er rekordhøy, sier det seg selv at Treholt-saken, med all dens storpolitiske dramatikk og tidstypiske persongalleri, kan inspirere en krimforfatter.

Gard Sveen har skrevet en høk over høk-historie som ikke ville gjort skam på sjangerens gamle mestre John le Carré eller Ken Follett. Samtidig er «Bjørnen» en bok som bare kunne vært skrevet i Norge. Om Norge. Sommerens spenning er i boks!

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk