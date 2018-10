Fabelaktig og gripende om andre verdenskrig: Bokanmeldelse: Philippe Sands: «Tilbake til Lemberg»

6

BOK 2018-10-08T08:29:35Z

Noen sakprosabøker skiller seg rett og slett ut. For en historie, for et grep det er tatt i «Tilbake til Lemberg», og for en forfatter Philippe Sands er!

Publisert: 08.10.18 10:29

Philippe Sands har regnet ut at bestefarens store familie på mors- og farssiden i Lemberg og Zólkiew talte 70 mennesker før andre verdenskrig. Bare bestefaren Leon overlevde, og omkranset sin fortid med taushet.

Barnebarnet Philippe Sands begynte ikke å grave før han tilfeldigvis ble invitert til å holde et faglig foredrag i Lviv, Ukraina. Men da gikk han til gjengjeld grundig til verks, og resultatet er denne strålende sakprosaboken som vever familiehistorie, europeisk historie, forbrytelser og internasjonalt lovarbeid sammen på en enestående måte.

Fått med deg? Norsk forfatter ble refusert av eget forlag, kjøpt av storforlag i USA for en god årslønn

Sakprosa Forfatter: Philippe Sands Tittel: Tilbake til Lemberg Oversatt av Christian Rugstad Forlag: Press 533 sider 399 kroner

Sands husker godt sin bestefar og bestemoren fra en liten leilighet i Paris, men de regelmessige familietreffene berørte aldri fortiden. Sands fikk fra sin mor en mappe med papirer og pass etter bestefaren, og senere en bærepose med papirer fra en annen slektning. Og gjennom en stor mengde personlige papirer som dukker opp, og en lang rekke reiser til gateadresser, samtaler med eldre naboer og dagens beboere, arbeid i arkiver og langsomme opprulling av et stort persongalleri, så nøster Sands opp en fabelaktig og gripende historie.

Her er noe for enhver som er interessert i siste verdenskrig, velskrevet som den er. Her er tråder og resonnementer for fagfolk, jurister og historikere, her er et stoff som appellerer til oss alle som mennesker.

Krimelsker: Sjekk ut denne groteske svensken

Om forfatteren Philippe Sands er en britisk og fransk advokat ved Matrix Chambers. Han er også professor ved Universitetet i London og spesialist på internasjonal rett. Han har skrevet flere bøker om internasjonal rett og boken Tilbake til Lemberg har vunnet en rekke priser inkludert Baillie Gifford Prize for sakprosa i 2016. Kilde: Forlaget Press

Philippe Sands er toppjurist innen internasjonal rett og har ført saker om massedrap. Noen har han ført som forbrytelser mot menneskeheten, altså drap på enkeltpersoner i stort omfang, mens andre saker ble påstått å være folkemord, altså utryddelse av grupper. Sin kunnskap om dette veves på mesterlig vis inn i boken som nå utgis i Norge, «Tilbake til Lemberg».

Sjekk: 12 bøker å glede seg til i høst!

Sands har fortalt at han har bearbeidet boken i tre runder og arbeidet tok fem år, og han landet på et grep om å spinne rundt fire menneskers liv. Det er et lykketreff av en struktur. Den ene personen er Sands bestefar Leon Buchholz, og de tre andre er Hans Frank, Hitlers advokat og generalguvernør i det naziokkuperte Polen, så er det Raphael Lemkin, offentlig anklager og juristen som utmyntet begrepet folkemord og Hersch Lauterpacht, professor i folkerett ved Cambridge University.

Philippe Sands starter boken i justispalasset i Nürnberg, der Hans Frank trer inn i rettssal 600 iden 1. oktober 1946, utslitt og rystet etter mange rettsmøter. I salen sitter Hersch Lauterpacht som hadde forslått å føye begrepet «forbrytelser mot menneskeheten» til Nürnbergstatuttene, mens Lemkin lyttet til domsavsigelsen mot Frank (dødsdom) fra en sykehusseng i Paris. Fellesnevneren mellom de fire er altså byen som gjennom tidene har skiftet navn. I dag heter den Lviv og ligger langt øst i Ukraina, navnene Lemberg, Lviv, Lvov og Lwów er samme by, endret etter hvilket regime som la byen under seg.

Den ferden Philippe Sands tar leseren med på altså fra Nürnberg og tilbake til Lemberg, gjennom århundrene, med tung vekt på perioden 1938-1945. Sands er en god reiseguide. Han har utstyrt seg med gamle reisebøker fra dazumal og gamle bykart – vakkert med i boken.

Han sitter på benker der hans bestefar Leon kan ha sittet, bygningene han skildrer har stått der gjennom århundrene. Han tenker, kan bestefar Leon og Lemkin og Lauterpacht vært i disse gater samtidig? Han reiser med Hans Franks sønn. Sands skaper en nærhet til stoffet som setter seg i leseren.

Det virkelige dramatiske stoffet ligger i de svarte hull i familiehistorien han setter seg fore å fylle med kunnskap om det som skjedde, om tilintetgjørelsen. Dette er en reise til en forsvunnet verden som leseren definitivt selv må oppleve!

Anmeldt av: Guri Hjeltnes